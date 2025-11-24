Assine
Giethoorn, a cidade holandesa onde os carros não têm vez

Redação Flipar
  • Giethoorn tem 2,9 mil habitantes e encontra-se à beira de um pântano na província de Overijssel, cerca de 90 minutos de Amsterdã.
  • Acessível apenas de barco, a cidade é conhecida como a
  • A cidade também ganhou fama na década de 1950, quando o cineasta holandês Bert Haanstra filmou a comédia Fanfare no município.
  • Por lá, até o correio é entregue via embarcações. Já os visitantes necessitam estacionar seus carros fora de cidade e alugar barcos para explorar os pontos turísticos.
  • De acordo com os moradores, o som mais alto que os turistas e residentes irão ouvir em Giethoorn serão o nadar e grasnar dos patos.
  • Fundada no século XIII, Giethoorn foi determinada pela geografia e pelos cursos de água que atravessam a região, na província de Overijssel.
  • Ela surgiu em um pântano, e os primeiros habitantes construíram suas casas sobre pequenas ilhas, conectadas por uma rede de canais.
  • Esse aspecto faz com que o caráter único da cidade seja preservado, com suas construções sendo feitas sobre as águas, sem a presença de estradas ou veículos.
  • Por não ter ruas tradicionais, a principal forma de transporte em Giethoorn é o barco. Tanto moradores quanto turistas se deslocam por meio de pequenas embarcações que percorrem os canais.
  • Os barcos são usados ??para tudo, desde o transporte diário e compras até mesmo serviços essenciais como a entrega de mercadorias.
  • As casas são conectadas por pontes de madeira e trilhas pedestres. Além disso, as bicicletas também são populares em Giethoorn, com algumas ciclovias ao longo dos canais.
  • Atualmente, Giethoorn tem pouco mais de 2.600 habitantes e recebe anualmente milhares de turistas, que têm o interesse ?em viver a experiência de uma cidade sem ruas tradicionais.
  • O nome
  • A vila cresceu no século XVII com a exploração da turfa, um material que se tornaria um combustível natural importante. O processo de escavação para extraí-lo criou os canais e lagos, que moldam a paisagem em um terreno pantanoso.
  • Vale destacar que canais de Giethoorn congelam durante o inverno, quando as temperaturas estão suficientemente baixas.
  • Por fim, o ritmo desacelerado permite que as pessoas conectem-se umas com as outras. Elas também podem ter uma relação mais íntima com o ambiente, aos criar laços mais duradouros.
