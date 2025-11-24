Celebridades e TV
Viúvo de Rita Lee mostra ‘novo companheiro’ na web e revela onde estão cinzas da cantora
Ele também disse que, quando morrer, deseja ser cremado para ter suas cinzas depositadas na mesma urna da cantora. "Nós éramos, e continuamos a ser, farinha do mesmo saco. É a melhor simbologia que posso oferecer", afirmou. Foto: Reprodução Instagram
Recentemente ele mostrou nas redes sociais o novo companheiro que passou a integrar a família: um filhote de cachorro que ganhou o nome de Juninho. Foto: Reprodução redes sociais
Ele adotou o cãozinho por intermédio da influenciadora Luisa Mell, ativista em defesa de animais. "Me concedeu a graça dessa coisa mais graciosa vir parar aqui... para trazer uma alegria, que de alguma maneira esteve faltando durante um certo tempo", disse. Foto:
A cantora e compositora Rita Lee morreu de câncer, em 08/05/2023, aos 75 anos. Ela vai ser tema do enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. Foto: Reprodução Instagram
A escola de samba fez o anúncio oficial do enredo “Rita Lee, a padroeira da liberdade”, que homenageia a artista enfatizando não só a obra musical como também os legados estético e musical da cantora paulistana. Foto: Divulgação/Mocidade Independente
O anúncio foi feito de um modo criativo. Pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, como o Museu do Amanhã e os Arcos da Lapa, amanheceram com réplicas dos óculos vermelhos que eram uma marca do visual de Rita Lee. Foto: Reprodução/TV Globo
Dois anos após sua morte, Rita Lee vem sendo celebrada de diversas formas. Em 22/05 estreou nos cinemas o documentário “Ritas", com direção de Oswaldo Santana e Karen Harley. Semanas antes, outra produção, “Rita Lee: Mania de Você”, foi lançada na plataforma de streaming Max. Foto: Divulgação
Além disso, a cantora é tema do musical “Rita Lee, uma autobiografia musical”, com a atriz Mel Lisboa no papel da lendária roqueira. O espetáculo, que apresentado no Rio e em São Paulo , tem previsão de três dias de encenação em Vitória, no Espírito Santo, entre 24 e 26 de outubro de 2025. Foto: Guilherme Samora/Divulgação
Conhecida como a “Rainha do rock brasileiro”, Rita Lee Jones Carvalho nasceu em 31/12/1947, no bairro de Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Ao longo da vida, Rita Lee se destacou como cantora, compositora e escritora. Ela foi uma das maiores expoentes do rock no Brasil. Foto: reprodução Instagram
A carreira de Rita Lee teve início nos anos 60, quando ela se tornou parte da banda “Teenage Singers” com duas amigas. Foto: Rita_Lee - Arquivo Nacional Domínio Público
Depois de conhecerem outros três músicos, formaram a banda “Os Mutantes”, que revolucionou a música brasileira com sua fusão de rock psicodélico, tropicália e experimentações sonoras. Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional
Enquanto fez parte da banda, Rita foi casada com Arnaldo Baptista, um dos músicos do grupo. O fim do relacionamento aconteceu no mesmo momento em que a banda “Os Mutantes” acabou, em 1972. Foto: Auto Retrato - Flickr
Então, Rita iniciou uma bem-sucedida carreira solo, lançando álbuns aclamados e explorando uma ampla gama de estilos musicais. Em 1976, Rita conheceu o músico Roberto de Carvalho. Os dois começaram um relacionamento amoroso e artístico que durou até sua morte. Foto: Reprodução Instagram
Em 1976, aos 28 anos, a cantora chegou a ser presa durante o período da ditadura militar após ser flagrada com maconha em seu apartamento. Em entrevistas, Rita afirmou que a droga havia sido plantada pelos policiais e que tinha parado de fumar porque estava grávida. Foto: Caio Webb/Wikimedia Commons
Depois de duas semanas na cadeia, Rita foi condenada a um ano de prisão domiciliar e a pagar uma multa de 50 salários mínimos. Em seu primeiro show depois do ocorrido, a cantora provocou ao usar um figurino de presidiária. Foto: Reprodução X
Rita Lee vendeu mais 55 milhões de discos e emplacou muitos hits, como “Ovelha Negra”, “Agora Só Falta Você”, “Lança Perfume” e muitos outros. Foto: Divulgação
Além de sua carreira musical, Rita Lee também se aventurou como escritora, publicando diversos livros ao longo dos anos. Foto: Reprodução redes sociais
Em “Rita Lee: uma biografia”, lançado em 2016, a cantora revelou diversos segredos da carreira e da vida pessoal, inclusive um caso de abuso que sofreu quando ainda tinha seis anos de idade. Foto: Reprodução Instagram
Rita Lee era vegetariana e ativista da causa dos animais. No seu livro “Amiga Ursa”, por exemplo, a cantora fala para as crianças sobre os direitos dos bichos. Foto: Reprodução Instagram
A artista recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro, em 2001. Foto: Arquivo Nacional Domínio Público
Rita Lee também apareceu em novelas, no papel dela mesma: Top Model (1989), Vamp (1991) , Celebridade (2004), Bang Bang (2005) e Ti Ti Ti (2011). Foto: Reprodução TV Globo
Em 2021, ela e o marido lançaram seu último single, a música “Change”, em parceria com o produtor Gui Boratto. Foto: Divulgação
Nos últimos anos de vida, enquanto tratava da doença, Rita Lee permaneceu em um sítio no interior de São Paulo com a família. Ela e Roberto tiveram três filhos juntos: Beto, João e Antônio. Foto: Reprodução redes sociais
Em 12/5/2024, um espaço dedicado à memória da cantora foi inaugurado no Rio. O Parque Rita Lee ocupa uma área de 136 mil m², dentro do parque olímpico, e tem pistas de skate, quadras poliesportivas, brinquedos e muro de escalada. O parque custou R$ 36 milhões e recebeu mais de 1.100 árvores e 70 mil arbustos. Foto: Divulgação