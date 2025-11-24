Galeria
Experimento arquitetônico de Casas Cubo causa fascínio na Holanda
-
O projeto busca aproveitar melhor o espaço da cidade ao elevar as áreas habitáveis, distribuídas em três níveis. As estruturas exigem móveis adaptados devido às paredes e janelas inclinadas. Foto: Fred Romero from Paris, France, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
-
Ícone da reconstrução moderna de Rotterdam após a Segunda Guerra, o complexo, inaugurado em 1984, inclui ainda o Kijk Kubus, casa transformada em museu para visitas. Foto: Zairon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
-
Construções incríveis como essa, que marcam a arquitetura de forma ousada, surpreendem pelo mundo. Veja algumas das construções mais inusitadas. Foto: Yacine Hary wikimedia commons
-
O Sheraton Huzhou Hot Spring Resort , na China, chama atenção pelo formato de ferradura. É um hotel luxuoso, com 321 quartos, erguido sobre o Lago Tai. Foto: Hiroshi I - wikimedia commons
-
-
Burj Al Arab - Emirados Árabes - O luxuoso hotel construído sobre uma ilha artificial de vidro de 280 metros perto da praia de Jumeirah, em Dubai, tem estrutura de concreto e três níveis no subsolo. Seu formato lembra a vela de um dhow, um tipo de barco Árabe. Foto: Ankur Panchbudhe wikimedia commons
-
Krzywy Domek - Sopot - Polônia - O imóvel construído de forma irregular fica na cidade de Sopot e faz parte do centro comercial Rezydent. Foi erguido em 2004 e ocupa uma área de 4.000 m². Seu nome significa "casa curva" ou "casa retorcida" Foto: Topory wikimedia commons
-
Museu Guggenheim - (Estados Unidos) - O museu em Nova York recebe mais de 1 milhÃ£o de visitantes por ano. Ã? famoso pelas linhas curvas da fachada e recebeu o tÃtulo de Marco HistÃ³rico Nacional. Foto: Jean-Christophe Benoist wikimedia commons
-
-
Museu Guggenheim - Espanha - A unidade do Guggenheim situada na cidade de Bilbao encanta os visitantes. Construído entre 1992 e 1997, o museu é coberto de superfícies de titânio curvadas em vários pontos, que lembram escamas de peixe. Visto do rio, o prédio parece ter forma de um barco. Foto: Naotake Murayama Wikimedia commons
-
Arc en Ciel - França - O edifício construído em 2010 em Bourdeaux tem escritórios no primeiro andar e residências nos outros cinco. É envidraçado, com lâminas coloridas, e tem caixas que sobressaem à fachada, funcionando como extensões de terraços ou apartamentos. Foto: Ardfern - wikimedia commons
-
Atomium - Bélgica - Construído em 1958 para a Expo58, tornou-se permanente e é uma das principais atrações em Bruxelas. Com 102m de altura, representa um cristal de ferro, ampliado 165 milhões de vezes, com tubos que formam 8 vértices. Suas folhas de alumínio foram renovadas em 2004. Foto: Zairon wikimedia commons
-
-
Lotus Building - China - Construído em 2013, fica no Parque do Povo, na cidade de Wujin, e ocupa 35 mil m². A flor aquática lótus representa a pureza espiritual no Budismo. Foto: reprodução facebook
-
Lotus Temple - Índia - É uma Casa de Adoração Bahá'í situada em Nova Déli. O edifício foi concluído em 1986 e, assim como o Lotus Building da China, tem o formato da flor sagrada. Foto: Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons
-
Marta Herford - Alemanha - O museu fundado na cidade de Herford lembra uma mobília e o nome Marta é acrônimo que junta, no idioma alemão, Möbel (móvel), Art e Ambiente. Foto: Wittekind - Marta - wikimedia commons
-
-
Casa Dançante -Tchéquia - Este prédio de escritórios em Praga diverte pela sensação de movimento. Erguido em 2 anos, foi aberto em 1996, também é chamado de "Fred E Ginger", numa alusão a Fred Astaire e Ginger Rogers, astros de musicais da Era de Ouro de Hollywood. Foto: Marcos Maros wikimedia commons
-
Turning Torso - Suécia - Este arranha-céus situado na cidade de Malmö, tem 190m de altura, com 54 andares. Ele faz uma espécie de giro de 90 graus, como se estivesse torcendo o edifício. Foto: Vask wikimedia commons
-
Dynamic Tower - Emirados Árabes - Conhecida como Edifício de Arquitetura Dinâmica ou Torre Da Vinci, é um arranha-céu móvel de 420m em Dubai. Cada andar é projetado para girar de forma independente. A foto mostra como a torre muda de formato, dependendo da rotação feita em cada andar do prédio. Foto: Reprodução Twitter
-
-
Casa Milà - Espanha - Apelidada de La Pedrera, é Patrimônio Mundial da Unesco (junto com outras obras do arquiteto catalão Antonio Gaudí). Espaço aberto para visitação, não tem qualquer linha reta. Há quem compare as curvas com ondas de lava ou dunas de areia. O terraço tem esculturas e chaminés. Foto: Carlos Cunha wikimedia commons
-
The Hive (Learning Hub South) - Singapura - O complexo, chamado "Colmeia", abriga a Universidade Tecnológica de Nanyang, em Jurong West, no oeste do país. Tem 12 torres em torno de um átrio público, que se afunilam em direção à base, com 56 salas de aula sem cantos. Foto: Supanut Arunoprayote - wikimedia commons
-
Norddeutsche Landesbank - Alemanha - Um dos maiores bancos comerciais da Alemanha, fica na cidade de Hannover e chama atenção pela sobreposição de blocos como se fosse um gigantesco Lego. Foto: Fred Romero wikimedia commons
-