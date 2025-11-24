Celebridades e TV
Derrotada na Justiça, ex-mulher de Johnny Depp teria filhos com homem mais rico do mundo
Tudo começou com uma reportagem publicada no jornal The Wall Street Journal no dia 15/04/25, alegando que Musk poderia ter um número de filhos muito maior do que os 14 atualmente conhecidos. Foto: Victor Gonzalez Couso - Flickr
De acordo com a reportagem, o bilionário já abordou mulheres nas redes sociais propondo ter filhos com elas, mesmo sem conhecê-las pessoalmente. Foto: Reprodução/Instagram
O veículo alega que ele teria uma "missão" de "povoar a Terra com pessoas altamente inteligentes" na intenção de "evitar o apocalipse". Foto: Victor Gonzalez Couso - Flickr
Na web, vários internautas lembraram que Musk e Heard viveram um relacionamento entre 2016 e 2018. Foto: Reprodução/Instagram
Amber Heard assumiu ter 3 filhos: uma filha mais velha, Oonagh Paige Heard, nasceu via barriga de aluguel em 2021. Foto: Reprodução/Instagram
No fim de 2024, a atriz anunciou uma nova gravidez, novamente sem revelar quem era o pai. Os gêmeos Ocean e Agnes nasceram em maio/25. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Há especulações de que Elon Musk possa ser o pai dos filhos dela, baseadas em uma disputa legal anterior que envolvia embriões congelados criados durante o relacionamento deles. Foto: Reprodução
Amber Heard é uma atriz e ativista norte-americana que ganhou notoriedade tanto por sua carreira no cinema quanto por suas controvérsias na vida pessoal. Foto: Wikimedia Commons/Gage Skidmore
Ela nasceu em 22 de abril de 1986, em Austin, Texas, e começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, participando de videoclipes e séries de TV. Foto: Reprodução Instagram @amberheard
Seus primeiros papéis de destaque foram em filmes como "Alpha Dog" (2006) e "Quebrando Regras" (2008 - foto). Foto: Reprodução
Também em 2008, Heard estrelou a comédia "Segurando as Pontas", ao lado de Seth Rogen e James Franco. Foto: Reprodução
Em 2009, Heard participou de "Zumbilândia". O filme, que faz uma paródia dos clássicos de zumbis, foi sucesso de crítica e público. Foto: Reprodução
Outros filmes em que Heard atuou foram: "O Padrasto" (2009), "Aterrorizada" (2010), "FÃºria Sobre Rodas" (2011), "Machete Mata" (2013) e "A Garota Dinamarquesa" (2015 - foto). Foto: ReproduÃ§Ã£o
Em seguida, Heard emplacou um dos papéis mais marcantes de sua carreira ao interpretar a princesa Mera em "Liga da Justiça" (2017), "Aquaman" (2018) e "Aquaman 2: O Reino Perdido" (2023). Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures
Na vida pessoal, Amber Heard se envolveu publicamente em relacionamentos com homens e mulheres. Em 2009, ela chegou a ser presa por supostamente ter agredido fisicamente sua então namorada, a fotógrafa Tasya Van Ree. Foto: Flickr - GabboT
Posteriormente, as acusações foram retiradas pela própria Van Ree, que alegou que os policiais “interpretaram mal” o incidente. Foto: Scott Rodgerson/Unsplash
No entanto, foi sua relação com Johnny Depp que mais atraiu atenção da mídia. Os dois se conheceram durante as filmagens de "Diário de um Jornalista Bêbado" (2011) e se casaram em 2015. Foto: Divulgação
O casamento, porém, foi curto e turbulento: Heard pediu o divórcio em 2016 e o acusou de abuso doméstico, o que iniciou uma série de batalhas judiciais. Foto: Montagem/Reprodução YouTube
O caso se tornou um dos mais midiáticos da década. O julgamento de difamação, em 2022, foi transmitido ao vivo e amplamente discutido nas redes sociais. Foto: Reprodução/YouTube
Amber Heard acabou desmascarada quando alegou que usava uma paleta de maquiagem para esconder hematomas, mas a prÃ³pria marca Milani revelou que o produto sÃ³ foi lanÃ§ado depois desse perÃodo. A inconsistÃªncia viralizou nas redes e foi usada para desacreditar seu testemunho no julgamento. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Law&Crime Network do site thatsister.com do Instagram @amberheard
No fim, o júri entendeu que ambos fizeram acusações falsas e difamatórias. Ela foi condenada a pagar cerca de R$ 40 milhões de indenização ao ex-marido. Foto: Reprodução/TV
Em um dos episódios mais emblemáticos do julgamento, a modelo Kate Moss desmentiu uma história contada por Heard na qual ela (Moss) teria sido empurrada de uma escada por Depp durante uma viagem dos dois à Jamaica nos anos 1990. Foto: Reprodução/Instagram
Moss não só afirmou que ela escorregou sozinha como disse que Depp a ajudou após o incidente. Outros depoimentos também defendersm Depp. Após o julgamento, um jurado disse que Heard tinha "lágrimas de crocodilo" ao chorar mentindo no tribunal. Foto: Reprodução