Derrotada na Justiça, ex-mulher de Johnny Depp teria filhos com homem mais rico do mundo

Amber Heard acabou desmascarada quando alegou que usava uma paleta de maquiagem para esconder hematomas, mas a prÃ³pria marca Milani revelou que o produto sÃ³ foi lanÃ§ado depois desse perÃ­odo. A inconsistÃªncia viralizou nas redes e foi usada para desacreditar seu testemunho no julgamento. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Law&Crime Network do site thatsister.com do Instagram @amberheard