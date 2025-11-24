Estilo de Vida
Comunidade gay resgata o valor dos leques; veja a origem do abano que remonta à Antiguidade
-
A origem dos leques remonta à Ásia. Depois se espalharam pela Europa, ganhando destaque em cortes aristocráticas. O leque LGBT reaproveita esse acessório com um símbolo de orgulho e identidade. Foto: Divulgação shopee
-
Ao longo dos séculos, o leque foi reinventado em vários estilos. Hoje, os modernos ganham nova vida em desfiles, festas e manifestações culturais. E abrem espaço para reutilização de leques de modelos clássicos. Foto: -Mnemo/Wikimédia Commons
-
De acordo com registros antigos, o leque surgiu em 3000 a.C. na China, de onde chegou ao Japão. Ele também foi utilizado por faraós no Egito, assim como por assírios e etruscos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Os primeiros leques eram de plumas; os de marfim só surgiram no século 10 a.C. A criação deste objeto foi focado em auxiliar a dissipar a sensação provocada pelo calor, mas logo tornou-se um elemento de distinção de classe. Foto: Poderospontes/Wikimédia Commons
-
-
Ele chegou a ser usado até para afastar o povo do soberano quando este saía a passeio. Esse objeto era um sinal de poder e dignidade, sendo usado em bailes de máscaras no Japão e em cerimônias tradicionais. Foto: Poderospontes/Wikimédia Commons
-
Em solo grego, um homem, para se desculpar, tinha que abanar sua esposa durante o sono. Já em Roma, o leque era conhecido como flabelum, visto que as senhoras romanas tinham escravos encarregados de abaná-las, conhecidos como flabeliferos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Os primeiros leques eram feitos de folhas, penas, pedras preciosas, plumas, folhas ou pergaminhos. Afinal, no século 5, as hastes passaram a ser de marfim, seda, renda e tecido. Além disso, o cabo passou a ser de ouro e prata, tornando-se retráteis no século 15 Foto: Imagem de PDPics por Pixabay
-
-
A introdução do leque no Ocidente ocorreu por volta do século XVI, durante o período das grandes explorações marítimas. Navegadores europeus que viajavam para o leste trouxeram consigo o leque, juntamente com outras mercadorias exóticas. Foto: Divulgação
-
Aqui na América, após as Cruzadas, o objeto de abano já era conhecido entre os astecas e os incas. Quando os primeiros europeus chegaram, em 1519, Montezuma ofereceu seis leques para Fernando Cortez. Foto: Divulgação
-
Além de dissipar o calor, eles eram usados também, assim como as flores, para transmitirem determinados códigos. Assim, os modos de manejá-los, por homens e mulheres, podiam passar mensagens inteiras sem que trocassem uma única palavra. Foto: Divulgação
-
-
A coleção de leques da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano encaixa-se na categoria de “leques comemorativos”. A ideia de se perpetuar acontecimentos notáveis nos leques surgiu na França, no século 17. Foto: Divulgação
-
O decreto da Abertura dos Portos às Nações Amigas, assinado em Salvador, em 28 de janeiro de 1808, trouxe o comércio do restante do mundo para o solo brasileiro. Na época, o ato acabou com o Pacto Colonial entre a metrópole, Portugal, e o Brasil Colônia. Foto: Divulgação
-
Desse modo, os leques históricos chegaram ao Brasil com a Corte Portuguesa. Eles, então, passaram a ser encomendados nas chamadas “Casas da Índia”, localizadas na rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, vindos diretamente da China. Foto: Divulgação
-
-
Na ocasião, junto com o pedido, os chineses recebiam o desenho com os motivos e as imagens que os leques deveriam ter. Assim, o objeto se tornava cada vez mais popular na corte portuguesa, que estava inserida em solo brasileiro. Foto: Pratyeka/Wikimédia Commons
-
Em um mesmo evento, poderia ter três ou mais versões diferentes de leques, com variações, como a cor do fundo, inscrições e outros elementos inseridos pelo artista. Foto: ??????/Wikimédia Commons
-
O auge do leque como acessório de moda no Brasil foi na década de 1920, mas com a invenção do ventilador elétrico, caiu em desuso. Foto: Reprodução de revista Antiga
-
-
Embora tenha perdido parte de sua popularidade como acessório de moda no mundo ocidental, o leque continua a ser amplamente utilizado em muitas partes da Ásia. Foto: Flickr Aninha González
-
Ele Ã© usado tanto como item prÃ¡tico para se refrescar do calor quanto como elemento cultural em danÃ§as tradicionais , como a Flamenca, e cerimÃŽnias formais. Foto: ReproduÃ§Ã£o do facebook Karla Jacobina
-
Além disso, o leque ainda é valorizado como uma forma de arte, com colecionadores apreciando leques antigos e contemporâneos por sua beleza e habilidade artesanal. Ele também é usado ??na prática do Kung Fu, como prática de defesa. Foto: lzy9290 /Wikimédia Commons
-
-
No entanto, no Brasil, houve um ressurgimento do interesse por leques como peças de coleção e itens de moda vintage, especialmente entre os entusiastas da moda e colecionadores. Foto: Divulgação
-
Mais do que sua característica de abanar e afastar o calor, os leques fazem parte da história de luta da comunidade LGBTQIAPN+, na luta contra discriminação de gênero, e levam o arco-íris da bandeira e essa representatividade. Foto: Divulgação
-
A humorista, cantora, atriz e repórter brasileira Nany People sempre carrega consigo um leque. Ela já revelou que usou o leque pela primeira vez aos 18 anos. Foto: Instagram @nanypeople
-
-
O leque é um acessório usado no carnaval e também era utilizado pelos mestre-salas que cortejam as porta-bandeiras e defendem e apresentam o pavilhão de cada escola de samba. Foto: Flickr arquivo Nacional do Brasil
-
No Carnaval Carioca, os leques chamaram a atenção na comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense, no título de 1994. Com uma coreografia criada pelo saudoso Fábio de Mello, a apresentação sempre é lembrada e ficou marcada na história da folia. Foto: Flickr Sandra de Souza
-
Os leques começaram a ser usados no carnaval no século 19, quando os leques "Mandarim" foram trazidos para a Europa. Atualmente, seguem vivos na festa, ainda mais por ser em época de verão, onde o calor é intenso nas capitais. Foto: Flickr Rogerio Santana
-