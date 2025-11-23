Assine
Catedral de Colônia abriga restos mortais dos Reis Magos

Redação Flipar
  Trata-se da Catedral de Colônia, que recebeu a pedra fundamental em 15 de agosto de 1248, ainda durante a Idade Média, e fica situada às margens do Rio Reno. Foto: Imagem de taxicologne por Pixabay
    Trata-se da Catedral de Colônia, que recebeu a pedra fundamental em 15 de agosto de 1248, ainda durante a Idade Média, e fica situada às margens do Rio Reno. Foto: Imagem de taxicologne por Pixabay
  Entre 1880 a 1884, a construção no centro de Colônia foi considerada o edifício mais alto do mundo. Foto: Imagem de Myléne por Pixabay
    Entre 1880 a 1884, a construção no centro de Colônia foi considerada o edifício mais alto do mundo. Foto: Imagem de Myléne por Pixabay
  Com suas torres gêmeas que alcançam 157 metros de altura, a Catedral de Colônia foi erigida em estilo gótico, assim como a famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris. Foto: Imagem de B. Hochsprung por Pixabay
    Com suas torres gêmeas que alcançam 157 metros de altura, a Catedral de Colônia foi erigida em estilo gótico, assim como a famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris. Foto: Imagem de B. Hochsprung por Pixabay
  Do alto da Torre Sul da imponente estrutura arquitetônica o visitante tem uma visão panorâmica da cidade de Colônia. Foto: Imagem de Shary Reeves por Pixabay
    Do alto da Torre Sul da imponente estrutura arquitetônica o visitante tem uma visão panorâmica da cidade de Colônia. Foto: Imagem de Shary Reeves por Pixabay
  A principal atração da Catedral de Colônia é um relicário que contém os supostos restos mortais dos Reis Magos. Foto: reprodução Facebook
    A principal atração da Catedral de Colônia é um relicário que contém os supostos restos mortais dos Reis Magos. Foto: reprodução Facebook
  De acordo com os registros históricos, as ossadas dos Reis Magos da tradição cristã foram tomadas de Milão pelo imperador Francisco Barbarossa, do Sacro Império Romano, e cedidas à Catedral de Colônia, onde estão depositadas em uma arca de ouro.
    De acordo com os registros históricos, as ossadas dos Reis Magos da tradição cristã foram tomadas de Milão pelo imperador Francisco Barbarossa, do Sacro Império Romano, e cedidas à Catedral de Colônia, onde estão depositadas em uma arca de ouro. Foto:
  Segundo a tradição cristã, os três reis magos se chamavam Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltasar. O cânone sustenta que, guiados por uma estrela, eles chegaram a Belém, na Judeia, e levaram presentes (ouro, incenso e mirra) ao recém-nascido Jesus Cristo. Foto: Beckstet wikimedia commons
    Segundo a tradição cristã, os três reis magos se chamavam Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltasar. O cânone sustenta que, guiados por uma estrela, eles chegaram a Belém, na Judeia, e levaram presentes (ouro, incenso e mirra) ao recém-nascido Jesus Cristo. Foto: Beckstet wikimedia commons
  No calendário católico, em 6 de janeiro é celebrado o Dia de Reis, ou Epifania, que lembra o encontro dos magos com Jesus. Na liturgia, a data encerra os festejos natalinos, iniciados quatro domingos antes do 25 de dezembro. Foto: Imagem de Josep Monter Martinez por Pixabay
    No calendário católico, em 6 de janeiro é celebrado o Dia de Reis, ou Epifania, que lembra o encontro dos magos com Jesus. Na liturgia, a data encerra os festejos natalinos, iniciados quatro domingos antes do 25 de dezembro. Foto: Imagem de Josep Monter Martinez por Pixabay
  A cidade de Colônia foi fundada pelos romanos há mais de dois mil anos. Ela localiza-se na Renânia do Norte-Vestfália, estado alemão que faz fronteira com Holanda e Bélgica. Foto: TUBS wikimedia commons
    A cidade de Colônia foi fundada pelos romanos há mais de dois mil anos. Ela localiza-se na Renânia do Norte-Vestfália, estado alemão que faz fronteira com Holanda e Bélgica. Foto: TUBS wikimedia commons
  O centro histórico, onde está a catedral gótica, também é endereço do Museu Romano-Germânico, fundado após a Segunda Guerra Mundial. Foto: Raimundo Spekking wikimedia commons
    O centro histórico, onde está a catedral gótica, também é endereço do Museu Romano-Germânico, fundado após a Segunda Guerra Mundial. Foto: Raimundo Spekking wikimedia commons
  À época, a cidade passava por sua reconstrução após sofrer com os intensos bombardeios do maior conflito militar do Século 20.
    À época, a cidade passava por sua reconstrução após sofrer com os intensos bombardeios do maior conflito militar do Século 20. Foto:
  Na mesma região situa-se o Museu Ludwig, com um importante acervo de arte moderna. Na exposição permanente há obras de Salvador Dalí, Pablo Picasso e Andy Warhol. Foto: Raimond Spekking wikimedia commons
    Na mesma região situa-se o Museu Ludwig, com um importante acervo de arte moderna. Na exposição permanente há obras de Salvador Dalí, Pablo Picasso e Andy Warhol. Foto: Raimond Spekking wikimedia commons
  O portentoso Rio Reno compõe cartões-postais de Colônia. Pela ponte Hohenzollern é possível atravessar para a outra margem fluvial e conhecer mais atrações da cidade. Foto: Imagem de Torsten por Pixabay
    O portentoso Rio Reno compõe cartões-postais de Colônia. Pela ponte Hohenzollern é possível atravessar para a outra margem fluvial e conhecer mais atrações da cidade. Foto: Imagem de Torsten por Pixabay
  Para ter uma vista panorâmica da cidade, uma opção é subir ao topo do arranha-céu Köln Triangle (Triângulo Colônia). Foto: Judith Strucker wikimedia commons
    Para ter uma vista panorâmica da cidade, uma opção é subir ao topo do arranha-céu Köln Triangle (Triângulo Colônia). Foto: Judith Strucker wikimedia commons
  Para os interessados em espetáculos de música clássica, a cidade alemã oferece a Ópera de Colônia, teatro inaugurado em 1957. Foto: Hanserblich wikimedia commons
    Para os interessados em espetáculos de música clássica, a cidade alemã oferece a Ópera de Colônia, teatro inaugurado em 1957. Foto: Hanserblich wikimedia commons
  Colônia sedia a festa carnavalesca mais badalada da Alemanha. Assim como no Brasil, a folia da cidade conta com alegorias, desfiles, bailes de máscaras e outros festejos.
    Colônia sedia a festa carnavalesca mais badalada da Alemanha. Assim como no Brasil, a folia da cidade conta com alegorias, desfiles, bailes de máscaras e outros festejos. Foto:
  Colônia é casa do clube de futebol homônimo, tricampeão alemão (temporadas 1961/62, 1963/64 e 1977/78). Atualmente, a equipe disputa a segunda divisão nacional. Foto: Markus Unger wikimedia commons
    Colônia é casa do clube de futebol homônimo, tricampeão alemão (temporadas 1961/62, 1963/64 e 1977/78). Atualmente, a equipe disputa a segunda divisão nacional. Foto: Markus Unger wikimedia commons
  O transporte público de Colônia é formado por redes de ônibus e trens, que servem toda a cidade. No entanto, no centro é possível circular facilmente a pé. Foto: Qualle wikimedia commons
    O transporte público de Colônia é formado por redes de ônibus e trens, que servem toda a cidade. No entanto, no centro é possível circular facilmente a pé. Foto: Qualle wikimedia commons
  • A famosa Ã¡gua de ColÃŽnia originou-se na cidade. A sua invenÃ§Ã£o Ã© atribuÃ­da ao italiano Giovanni Paolo FÃ©minis, que morava na localidade alemÃ£ e decidiu homenageÃ¡-la com o nome do perfume.
    A famosa Ã¡gua de ColÃŽnia originou-se na cidade. A sua invenÃ§Ã£o Ã© atribuÃ­da ao italiano Giovanni Paolo FÃ©minis, que morava na localidade alemÃ£ e decidiu homenageÃ¡-la com o nome do perfume. Foto: ReproduÃ§Ã£o
  Quarta cidade mais populosa da Alemanha, Colônia tem cerca de um milhão de habitantes, ficando atrás apenas da capital Berlim, além de Hamburgo e Munique. Foto: Tomy Badurina wikimedia commons
    Quarta cidade mais populosa da Alemanha, Colônia tem cerca de um milhão de habitantes, ficando atrás apenas da capital Berlim, além de Hamburgo e Munique. Foto: Tomy Badurina wikimedia commons
