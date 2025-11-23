Assine
Antiga catedral gótica, Notre-Dame ressurgiu das cinzas apos incêndio

RF
Redação Flipar
  • A restauração custou 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões), preservando o estilo gótico da construção.
    A restauração custou 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões), preservando o estilo gótico da construção. Foto: reprodução/tv globo
  • O telhado foi reconstruído com os desenhos originais, mas recebeu reforços, enquanto a cruz da capela foi restaurada em mais de mil horas de trabalho.
    O telhado foi reconstruído com os desenhos originais, mas recebeu reforços, enquanto a cruz da capela foi restaurada em mais de mil horas de trabalho. Foto: reprodução/tv globo
  • O órgão, composto por 8 mil tubos, foi completamente remontado, e os vitrais e paredes passaram por uma limpeza detalhada. As portas foram reabertas ao público no domingo (8/12) à noite.
    O órgão, composto por 8 mil tubos, foi completamente remontado, e os vitrais e paredes passaram por uma limpeza detalhada. As portas foram reabertas ao público no domingo (8/12) à noite. Foto: reprodução/tv globo
  • Em 15/4/2019, Catedral ardeu em chamas, causando comoção em escala mundial. Durante horas, o fogo consumiu a construção do século 12 até que o teto e a torre central desabassem.
    Em 15/4/2019, Catedral ardeu em chamas, causando comoção em escala mundial. Durante horas, o fogo consumiu a construção do século 12 até que o teto e a torre central desabassem. Foto: Marind - Wikimédia Commons
  • Quatrocentos bombeiros se uniram num esforço conjunto no combate às chamas tentando proteger ao máximo o patrimônio artístico, histórico e cultural da construção.
    Quatrocentos bombeiros se uniram num esforço conjunto no combate às chamas tentando proteger ao máximo o patrimônio artístico, histórico e cultural da construção. Foto: Reprodução de vídeo da BBC
  • As equipes de emergência fizeram o possível por salvar a arte e artefatos religiosos guardados na catedral. E conseguiram. As obras de arte não foram destruídas.
    As equipes de emergência fizeram o possível por salvar a arte e artefatos religiosos guardados na catedral. E conseguiram. As obras de arte não foram destruídas. Foto: Imagem de edo870 por Pixabay
  • Notre-Dame tem centenas de preciosidades artísticas, que se destacam dentro e fora da catedral, inclusive belíssimos vitrais por toda a extensão da igreja.
    Notre-Dame tem centenas de preciosidades artísticas, que se destacam dentro e fora da catedral, inclusive belíssimos vitrais por toda a extensão da igreja. Foto: Imagem de David Mark por Pixabay
  • A igreja, por fora e por dentro, é um espetáculo artístico. Já na entrada, peças esculpidas nas paredes encantam pela perfeição dos detalhes.
    A igreja, por fora e por dentro, é um espetáculo artístico. Já na entrada, peças esculpidas nas paredes encantam pela perfeição dos detalhes. Foto: Urban wikimedia commons
  • Um dos tesouros de maior valor destruídos pelo fogo ficava no telhado da igreja. É a chamada
    Um dos tesouros de maior valor destruídos pelo fogo ficava no telhado da igreja. É a chamada "floresta', uma imensa estrutura de 100 metros de comprimento, 13 de largura e 10 de altura, que formava uma espécie de sótão. Foto: Wandrille de Préville - Wikimédia Commons
  • Essa estrutura bem trabalhada era formada por 1.300 vigas de madeira, cada uma oriunda de uma árvore diferente.
    Essa estrutura bem trabalhada era formada por 1.300 vigas de madeira, cada uma oriunda de uma árvore diferente. Foto: Divulgação Notre Dame
  • O chumbo do revestimento atingiu 600ºC, ponto em que ele oxida e causa uma fumaça amarelada. Pesquisadores coletaram amostras para estudos sobre as antigas minas de Paris.
    O chumbo do revestimento atingiu 600ºC, ponto em que ele oxida e causa uma fumaça amarelada. Pesquisadores coletaram amostras para estudos sobre as antigas minas de Paris. Foto: GodefroyParis - Wikimédia Commons
  • Construída entre 1163 e 1345 na Île de la Cité, a Notre-Dame de Paris é uma das mais antigas catedrais góticas do planeta.
    Construída entre 1163 e 1345 na Île de la Cité, a Notre-Dame de Paris é uma das mais antigas catedrais góticas do planeta. Foto: Taxiarchos228 wikimedia commons
  • A igreja, além de todo seu valor histórico e arquitetônico, também carrega um simbolismo romântico. Ela estava na fase de projeto quando o professor de Teologia Abelardo se apaixonou pela aluna Heloise, numa época em que os mestres (assim como os padres) tinham que manter a castidade.
    A igreja, além de todo seu valor histórico e arquitetônico, também carrega um simbolismo romântico. Ela estava na fase de projeto quando o professor de Teologia Abelardo se apaixonou pela aluna Heloise, numa época em que os mestres (assim como os padres) tinham que manter a castidade. Foto: Domíno Público - Wikimedia Commons
  • Como punição, o tio de Heloise, que era cônego, contratou homens para castrá-lo. Abelardo considerou que a punição foi divina, abriu mão do amor e Heloise virou freira. Mas antes teve um filho de Abelardo - chamado Astrolábio.
    Como punição, o tio de Heloise, que era cônego, contratou homens para castrá-lo. Abelardo considerou que a punição foi divina, abriu mão do amor e Heloise virou freira. Mas antes teve um filho de Abelardo - chamado Astrolábio. Foto: Domíno Público - Wikimedia Commons
  • Notre-Dame também inspirou a literatura. É o cenário do clássico
    Notre-Dame também inspirou a literatura. É o cenário do clássico "O Corcunda de Notre-Dame", de Victor Hugo. O protagonista é Quasimodo, um homem surdo e deformado por uma corcunda nas costas cujo trabalho é tocar o sino da Catedral de Notre-Dame. Foto: Divulgação/ Disney
  • A obra é ambientada no século 15 e descreve a vida medieval em Paris sob o reinado de Luís XI. Há diversos filmes e animações com base nessa história literária.
    A obra é ambientada no século 15 e descreve a vida medieval em Paris sob o reinado de Luís XI. Há diversos filmes e animações com base nessa história literária. Foto: Reprodução/ O Corcunda de Notre Dame
  • Para ter uma visão panorâmica de Paris, os visitantes podem subir 422 degraus até o telhado. No alto, outra atração são as famosas
    Para ter uma visão panorâmica de Paris, os visitantes podem subir 422 degraus até o telhado. No alto, outra atração são as famosas "gárgulas". Foto: Antoine Meissonnier - wikimedia commons
  • As
    As "gárgulas" são esculturas de seres que, pelo lado místico, protegem o templo e afastam o mal. Mas a função prática dessas peças, que ficam na fachada, é escoar a água da chuva. Foto: Michael Reeve - wikimedia commons
  • No subsolo de Notre-Dame, uma cripta contém as ruínas descobertas durante as escavações de 1965.
    No subsolo de Notre-Dame, uma cripta contém as ruínas descobertas durante as escavações de 1965. Foto: Guillaume Piolle wikimedia commons
  • Antes do incêndio, Notre-Dame recebia cerca de 13 milhões de visitantes por ano, um dos locais mais famosos de Paris. Desde a reabertura, a catedral tem acolhido entre 29.000 e 35.000 visitantes por dia.
    Antes do incêndio, Notre-Dame recebia cerca de 13 milhões de visitantes por ano, um dos locais mais famosos de Paris. Desde a reabertura, a catedral tem acolhido entre 29.000 e 35.000 visitantes por dia. Foto: Imagem de user32212 por Pixabay
