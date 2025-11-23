Igreja da Candelária faz 250 anos como lugar de fé e ponto de manifestações

Durante a ditadura militar (1964 - 1985), a Candelária foi palco da missa de 7º dia do estudante Edson Luís, morto por policiais militares em março de 1968 durante protestos no restaurante estudantil Calabouço, no centro do Rio de Janeiro. Na saída da solenidade, tropas da polícia avançaram contra as pessoas, em momento que a repressão do regime autoritário vinha se intensificando. Foto: Reprodução Flickr Arquivo Nacional do Brasil