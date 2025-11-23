Assine
História e cultura do México, terra do eterno seriado ‘Chaves’

    No Brasil, um dos personagens mais populares de TV é mexicano. Chaves, interpretado por Roberto Gómez Bolaños, é o protagonista do seriado chamado "El Chavo del Ocho" e que levou o nome de "Chaves", no Brasil, e "O Xavier", em Portugal. Foto: Montagem Flipar
    A transmissão original da Televisa, conglomerado de mídia do México, foi entre 26 de fevereiro de 1973 e 7 de janeiro de 1980, com 312 episódios em 7 temporadas. Mas até hoje o seriado é reprisado. Diverte adultos e crianças. Foto: Televisa/Wikimedia Commons
    O México ocupa o 5º lugar no mundo e 1º nas Américas em número de Patrimônios Mundiais da Unesco, tamanho o valor de sua herança cultural. O México tem 31 lugares que receberam esse título internacional. Foto: Tomas Castelazo wikimedia commons
    O sítio arqueológico de Teotihuacan é o mais visitado do México. Fica a 40 km da capital. O México foi colonizado pela Espanha. E, antes de ser independente, se chamava Nova Espanha. A capital era a cidade asteca de Tenochtitlan-México. Foto: SElefant wikimedia commons
    Daí veio a inspiração para que o país se chamasse México ao se desvincular do jugo espanhol. Os astecas eram o povo que habitava o território ocupado no século XVI pelos espanhóis. Em 1521, soldados liderados por Hernán Cortéz invadiram o Império Asteca e dominaram a região. O vírus da varíola trazido pelos europeus dizimou a população nativa. Foto: Joe Ravi wikimedia commons
    A cultura asteca, porÃ©m, Ã© preservada em numerosos patrimÃŽnios que revelam suas crenÃ§as e sua perÃ­cia. Esse povo se estabeleceu no territÃ³rio e teve seu auge entre 1324 e 1521. Deixou construÃ§Ãµes marcantes no paÃ­s Foto: chaccard wikimedia commons
    Uma delas é a pirâmide circular do Tempo de Ehecátl, no sítio arqueológico Calixtlahuaca. Ehécatl era a divindade do Vento, para o povo asteca. Foto: Mesmith9 wikimedia commons
    Outra preciosidade é a Pirâmide de Cholula (ou Tepanapa), com 4,5 milhões de metros quadrados. Ela tem pirâmides sobrepostas. Foto: Altevir Vechia wikimedia commons
    A Pirâmide do Sol, patrimônio de uma era anterior aos astecas, é a segunda maior pirâmide do México e a terceira maior do mundo. Tem 220 por 230m de base, 65,5m de altura e 1,1 milhão de metros quadrados. É feita de pedregulhos e revestimento de estuque pintado. Foto: Ricardo David Sánchez wikimedia commons
    O pintor mexicano Diego Rivera criou uma obra para destacar a arquitetura asteca na antiga capital do Império Asteca, Tenochtitlán, hoje Cidade do México. Foto: domínio público
    Diego Rivera é um expoente nas artes do México, ao lado da mulher, mais famosa que ele, Frida Kahlo. Ambos tiveram uma relação conturbada, mas deixaram um valioso legado artístico para o país e o mundo. Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons
    Nascida em Coyoacán em 6/7/1907, Frida deixou uma obra singular, marcada por autorretratos e ênfase na natureza e nos artefatos do México, com toques surrealistas e estilo naïf, que muitas vezes também traduziam sua dor física, já que ela sofreu de poliomielite. Foto: Guillermo Kahlo - Sotheby's/Wikimedia Commons
    Frida tornou-se um mito cult, que estampa objetos, roupas, acessórios. Um dos personagens mais marcantes do México. Foto: Asundermeier pixabay
    Tanto que, na animação "Coco" ("Viva; A Vida é Uma Festa", no Brasil), ela é retratada no mundo dos mortos. Foto: Reprodução de cena do filme
  • "Viva: a Vida é Uma Festa" ganhou o Oscar de Melhor Filme de Animação de 2018. E passa uma mensagem vigorosa da crença mexicana na vida após a morte, um aspecto importante da religiosidade no país. Foto: divulgação
    O Dia dos Mortos tem celebração com música e quitutes. As pessoas visitam cemitérios com velas, flores e os alimentos preferidos dos mortos. Em casa, fotos dos parentes ornamentam altares para que não sejam esquecidos. Acredita-se que, assim, viverão no outro lado. Foto: Eneas de Troya - wikimedia commons
    A Catrina, em forma de caveira, é a personagem-símbolo da cultura mexicana que vê na morte o destino natural da vida. Nos desfiles do Dia dos Mortos, as pessoas se pintam de caveira ou usam máscaras. E a Catrina é louvada. Foto: Daniel Lloyd Blunk-Fernández por Unsplash
    O México tem maioria católica (82,7% da população) e o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe é um importante ponto de peregrinação e devoção. Foto: Imagem de María Herrera por Pixabay
    Com 2 milhões de km quadrados, o México é o 5º maior país das Américas e o 14º maior país independente do mundo. É dividido em 31 estados e a Capital México. Fica inteiramente na América do Norte, tendo fronteira com os EUA ano norte; Belize e Guatemala a sudeste. Foto: l bart089 - wikimedia commons
    Tem 126 milhões de habitantes (população estimada em 2020). O segundo mais populoso da América Latina, atrás do Brasil (que em 212 milhões). É o país mais populoso do mundo de língua hispânica e o 11º em geral. Foto: Gobierno CDMX wikimedia commons
    O MÃ©xico Ã© atravessado de norte a sul por duas cadeias de montanhas : Sierra Madre Oriental e Sierra Madre Ocidental. Elas sÃ£o a extensÃ£o das Montanhas Rochosas do norte da AmÃ©rica do Norte. O ponto mais alto Ã© o Pico de Orizaba (foto), com 5.700m. Foto: Veto Zereptram wikimedia commons
    O Trópico de Câncer divide o país em zonas temperadas e tropicais. Isto dá ao México um dos sistemas climáticos mais diversos do mundo Foto: Adam Peterson wikimedia commons
    Há regiões de clima alpino, com destaque para a área do Nevado de Toluca, um estratovulcão (vulcão em forma de cone com lava endurecida) a 80 km da Cidade do México. Foto: Ana Paula Tello wikimedia commons
    Também há áreas de clima árido, com destaque para o Grande Deserto de Altar, no noroeste do país. Ele faz parte do Deserto de Sonora, que, além do México, abrange parte do sudoeste dos EUA. Foto: Gcorpart wikimedia commons
    Uma parte do país tem predominância do clima subtropical úmido. É onde fica o Lago Camécuaro, uma área protegida, com água cristalina, paraíso de fotógrafos pela beleza da paisagem. Foto: ValenteHde wikimedia commons
    Também há um clima monçônico, com inverno extremamente seco e verão muito chuvoso. É o clima da região de Chontalpa, que fica no estado de Tabasco e abrange quatro cidades: Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco e Paraíso, Foto: AlejandroLinaresGarcia - wikimedia commons
    E ainda há o clima mediterrâneo, com verão quente e seco e um inverno com temperaturas mais baixas e maior presença de chuvas. Esse clima acontece, por exemplo, na Vale de Guadalupe, uma aldeia no estado de Baja California. Foto: Tomas Castelazo wikimedia commons
    Pelo menos 1.500 espÃ©cies de mamÃ­feros podem ser encontradas no MÃ©xico. Alguns animais sÃ£o vistos quase que exclusivamente no paÃ­s, como o monstro-de-gila, o coelho dos vulcÃµes e o axolote (foto), anfÃ­bio conhecido como monstro aquÃ¡tico. Foto: LoKiLeCh wikimedia commons
    O México abriga numerosos lagos e lagoas em seu território, mas a maioria é pequena. E há vários rios, sendo o Rio Grande (foto) o maior do país, com 3.034 km de extensão, na fronteira com os EUA. Foto: cfrausto flickR wikimedia commons
    Como o México é muito mais rico do que os países imediatamente a sudeste de suas fronteiras, o país tem um problema crônico com a imigração ilegal a partir desses países, especialmente da Guatemala, Honduras e El Salvador Foto: Wikimedia Commons/Gobierno CDMX
    Por outro lado, o país também enfrenta as queixas de imigração ilegal de mexicanos nos EUA. Na foto, a separação da cidade de Tijuana, no México, densamente povoada, e do Condado de San Diego, nos EUA. Foto: Domínio público
    A culinária mexicana também é famosa. A característica principal é o uso farto de pimenta. Os tacos são petiscos feitos com massa fina de milho e recheios picantes que fazem sucesso. Foto: Mike McCune - wikimedia commons
    O México é o pais mais visitado por turistas na América Latina. Ele tem dois tipos de atrativos, ambos fortes. O histórico-cultural, com várias cidades que atraem pessoas do mundo inteiro, a começar pela capital, Cidade do México. Na foto, a bela catedral da Cidade do México. Foto: Carlos Martínez Blando wikimedia commons
    E o turismo voltado para a natureza, com destaque para as belas praias de Cancún, sempre muito procuradas por turistas de várias partes do mundo. Foto: Irving Huertas wikimedia commons
    Além das personalidades antigas, o México tem artistas de renome internacional na atualidade, como os cineastas Guillermo del Toro, Oscar de Filme e Direção por "A Forma da Água" (2018), e Alfonso Cuarón (foto), Oscar de Direção por Gravity (2014) e Roma (2019). Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
    E uma grande sensação do México, apreciada por milhões de pessoas no Brasil, são as novelas (transmitidas aqui por SBT e Record). Um dos sucessos foi Carita de Ángel, que ganhou versão brasileira (Carinha de Anjo). Foto: divulgação
    Um dos destaques é Thalía, que, além de atriz, é cantora, compositora, multi-instrumentista (piano e violão) e empresária. Um de seus sucessos é a música "Muñequita Linda".. Foto: thalia.com wikimedia commons
