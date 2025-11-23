Galeria
Paredão de esculturas é atração histórica em Santa Catarina
Esta galeria a céu aberto foi esculpida nas rochas que margeiam a rua Etienne Stawiarski, às margens do Rio Tubarão, no pequeno município de Orleans. Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
As obras foram idealizadas pelo artista José Fernandes, apelidado de “Zé Diabo”, em colaboração com o Padre João Leonir Dall’Alba. Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
O projeto começou em 1980 e transformou um paredão rochoso em um monumento que mistura arte sacra e história brasileira. Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
O paredão havia sido aberto durante a construção da ferrovia Dona Tereza Cristina, em 1884. Foto: Reprodução de Vídeo Globoplay
Dos 26 painéis planejados, nove foram parcial ou totalmente concluídos até 1989. Depois, as obras foram paralisadas por falta de verba. Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
Apesar de não ser oficialmente tombado, o paredão é reconhecido pela comunidade como um símbolo cultural do município de Orleans. Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
Anualmente, equipes do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel e do Unibave, com apoio da prefeitura, realizam manutenÃ§Ãµes para evitar degradaÃ§Ã£o pela vegetaÃ§Ã£o e erosÃ£o. Foto: Prefeitura de Orleans
Um dos painéis, chamado “A primeira Missa no Brasil”, retrata caravelas, portugueses, uma arca, um altar e uma cruz, além da figura de Frei Henrique de Coimbra. Foto: - Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
Outro painel, chamado “A criação do homem”, levou quase um ano para ficar pronto. Foto: - Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
Na “Passagem do Mar Vermelho” foi esculpido Moisés conduzindo o povo Hebreu pelas terras do faraó — é considerado o painel mais trabalhoso feito pelo artista. Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
Uma curiosidade é que o 9º e último painel, “O Nascimento de Cristo”, teria dimensões impressionantes, mas acabou não sendo finalizado. Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
Localizada no sul de Santa Catarina, Orleans é um município acolhedor com cerca de 24 mil habitantes e repleto de história. Foto: - Reprodução do Youtube
Fundada em 1913, a cidade recebeu esse nome em homenagem ao conde d'Eu, Gastão de Orleans, marido da Princesa Isabel. Foto: Reprodução do Youtube
Colonizado por imigrantes europeus — principalmente italianos, alemães, poloneses e outros — Orleans preserva forte tradição cultural e arquitetônica ligada à imigração. Foto: Divulgação
A cidade é conhecida como a “Capital da Cultura” catarinense. Foto: Divulgação
Entre suas instituições culturais destaca-se a Academia Orleanense de Letras, fundada em 1981 e considerada a segunda mais antiga do estado. Foto: Divulgação
Turisticamente, Orleans é impulsionada por atrativos como o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, que preserva e expõe a história dos primeiros colonos, com construções e objetos da época. Foto: Divulgação
Além disso, a icônica Paróquia Santa Otília, construída em estilo gótico tardio, é cartão?postal da cidade com sua torre de quase 54?m e interior decorado com altar de mogno. Foto: Divulgação