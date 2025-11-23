Esculturas excêntricas que nunca passam despercebidas

Fantasma Negro - LituÃ¢nia - Faz parte do folclore de Klaipeda, onde, segundo a lenda, um fantasma emergiu do rio em 1595 para avisar aos guardas do castelo Memel que havia risco de falta de suprimentos. A escultura de 2,4m fica perto das ruÃ­nas do castelo. Foto: DivulgaÃ§Ã£o tripadvisor.com