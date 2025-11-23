Galeria
O resplendor apaixonante das espécies de flores e plantas vermelhas
Essa coloração também pode ocorrer como estratégia adaptativa em habitats com luz intensa ou escassa. Veja algumas belas plantas vermelhas pelo mundo. Foto: Imagem de Josch13 por Pixabay
Rosa chinesa (Hibiscus rosa-sinensis) é uma planta originária da Ásia tropical, encontrada principalmente na China, Índia, Indonésia e Brasil. Ela se adapta bem a jardins em áreas de clima quente e úmido. Suas flores exuberantes desabrocham durante o verão e início do outono, atraindo polinizadores e decorando paisagens com sua vibrante cor vermelha. Foto: Imagem de ??? por Pixabay
Acer palmatum ‘Atropurpureum’, conhecido como bordo japonês, tem sua origem no Japão. É amplamente cultivado em países como China, EUA e Canadá, preferindo regiões temperadas e áreas sombreadas. Suas folhas vermelhas intensas surgem na primavera, proporcionando um espetáculo visual durante essa estação Foto: domínio público
Neoregelia spp., uma bromélia nativa da América do Sul, é encontrada principalmente no Brasil, Colômbia e Peru. Adaptada às florestas tropicais, cresce como epífita, absorvendo nutrientes do ar. Sua floração ocorre no verão, quando suas folhas centrais adquirem uma coloração vermelha marcante. Foto: BotBln wikimedia commons
Ixora coccinea, ou ixora vermelha, tem origem na Índia e Sri Lanka. Cultivada em países como Brasil e Tailândia, adapta-se bem a climas tropicais e subtropicais. Suas flores, que surgem o ano todo, são pequenas e agrupadas em cachos, formando um belo contraste com a folhagem verde escura. Foto: Daniel Whistler wikimedia commons
Anthurium andraeanum, conhecido como antúrio vermelho, é nativo da Colômbia e do Equador. Esta planta é muito cultivada em jardins e interiores no Brasil, EUA e Colômbia. Suas flores duram o ano inteiro, com brácteas vermelhas que envolvem uma inflorescência discreta. Foto: Imagem de cuiaimin por Pixabay
Camellia japonica, ou camélia vermelha, tem origem no Japão e na China. Muito apreciada em países como Portugal e EUA, cresce em jardins e locais sombreados. Suas flores, grandes e vistosas, desabrocham no inverno e na primavera, trazendo cor ao frio. Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay
Caladium bicolor é uma planta originária da América Central e América do Sul, especialmente comum no Brasil, México e Costa Rica. Habita florestas tropicais úmidas e exibe suas folhas coloridas no verão, com tons de vermelho que destacam sua beleza exótica. Foto: Imagem de Jacques GAIMARD por Pixabay
Codiaeum variegatum, conhecido como cróton, é originário da Indonésia e cultivado em países como Índia e Brasil. Ele prefere regiões tropicais e exibe folhas vermelhas, amarelas e verdes. Embora raramente floresça em cultivo, suas flores surgem no verão em condições ideais. Foto: Imagem de hartono subagio por Pixabay
Coleus scutellarioides, ou simplesmente coleus, vem do Sudeste Asiático, especialmente Indonésia e Filipinas. É popular em jardins sombreados do Brasil e outros países tropicais. Suas folhas coloridas se destacam no verão, variando entre tons de vermelho e outras cores. Foto: Imagem de Jacques GAIMARD por Pixabay
Sinningia speciosa, conhecida como gloxÃnia, Ã© nativa do Brasil. Muito cultivada tambÃ©m nos EUA e na Europa, prefere ambientes tropicais. Suas flores grandes e aveludadas aparecem na primavera e verÃ£o, encantando com tons que incluem o vermelho. Foto: Burkhard MÃŒcke wikimedia commons
Adenium obesum, ou flor-do-deserto, tem origem na África, especialmente em países como Tanzânia e Quênia. Também é cultivada na Tailândia. Adaptada a regiões áridas, floresce no verão, exibindo pétalas vermelhas vibrantes que contrastam com seu caule espesso. Foto: Imagem de Qu?c D??ng Cao por Pixabay
Begonia Ã? semperflorens-cultorum, a begÃŽnia vermelha, tem origem no Brasil, mas Ã© amplamente cultivada nos EUA e Europa. Adaptada a jardins e vasos, pode florescer o ano todo, apresentando flores delicadas e coloridas. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
Peperomia caperata ‘Red Ripple’, a peperômia vermelha, é originária da América do Sul, especialmente Brasil e Colômbia. Ela prefere ambientes tropicais sombreados e floresce no verão, com folhas vermelhas que são sua principal atração. Foto: Reprodução de vídeo Youtube Frivasos e Suculentas
Hemerocallis spp., conhecida como hemerocallis vermelha, tem origem na Ásia, particularmente na China e Japão. Cultivada em jardins ao redor do mundo, incluindo Brasil e EUA, suas flores efêmeras desabrocham no verão, oferecendo uma beleza intensa e passageira. Foto: Imagem de Sonja Kalee por Pixabay