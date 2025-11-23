Assine
A evolução do tênis, calçado que tem conforto e estilo

RF
Redação Flipar
  • Antes da criação deste objeto, os atletas dos Jogos Olímpicos pararam de andar descalços e passaram a usar sandálias de couro, para proteger os pés e garantir uma melhor tração com o solo.
  • Mesmo assim, era necessário a criação de um objeto mais confortável para a prática de esporte. O calçado tênis, então, surgiu na Inglaterra no final do século XIX como um sapato esportivo confortável e com sola de borracha.
  • Esse tipo de calçado foi criado especificamente para o jogo de tênis, que por sua vez tem origem na palavra francesa
  • Na Inglaterra do século XIX, os praticantes do esporte tênis de grama passaram a usar esses sapatos com sola de borracha, que se tornaram conhecidos como
  • A invenção do processo de vulcanização da borracha por Charles Goodyear, em 1839, foi crucial. Esse método tornou a borracha mais durável, estável e impermeável, sendo ideal para solas de calçados.
  • Em 1876, a New Liverpool Rubber Company, na Inglaterra, lançou os primeiros calçados com sola de borracha vulcanizada e cabedal de lona, que foram apelidados de plimsolls.
  • Na década de 1860, na Inglaterra, surgiram os primeiros modelos de
  • A popularização do calçado levou à criação de modelos para diversas atividades, que os transformaram em um item de uso diário e um ícone da moda, especialmente a partir dos anos 1950 com marcas como Keds e All Stars.
  • A importância dos Keds reside em ser o primeiro tênis de lona de sola de borracha comercializado em massa, o que os torna pioneiros na moda casual e revolucionou o estilo a partir de 1916.
  • Nos anos seguintes, o tênis se tornou cada vez mais popular, não só como um calçado esportivo, mas também como um item de moda.
  • Fundada em 1908 por Marquis Mills como 'Converse Rubber Shoe Company', a marca All Stars começou sua história ao produzir calçados com solado de borracha para homens, mulheres e crianças.
  • A marca, então, se destacou em 1971, sendo voltada para a prática do basquete. Principalmente, após o jogador Chuck Taylor começar a usá-lo nos jogos e a explosão do modelo nas lojas, sendo um dos mais vendidos.
  • Na década de 1920, o tênis começou a ser fabricado em uma variedade de cores e estilos, e as pessoas começaram a usá-lo como um item de moda casual.
  • Durante a Segunda Guerra Mundial, a produção de tênis diminuiu, devido à escassez de materiais e à necessidade de priorizar a produção de artigos militares.
  • No entanto, após a guerra, a popularidade dos tênis explodiu novamente, impulsionada em grande parte pela ascensão do tênis profissional como um esporte competitivo.
  • A febre do jogging na década de 1970 impulsionou o desenvolvimento de tênis de corrida, focados em amortecimento e desempenho.
  • A partir dos anos 1980, com o sucesso dos Air Jordans, as marcas passaram a lançar edições limitadas e colaborações com celebridades. O tênis, então, se transformou em um item de desejo e colecionismo, especialmente para os sneakerheads.
  • Atualmente, a indÃºstria do tÃªnis continua a evoluir com tecnologias de ponta, na busca por melhor desempenho e conforto. Os designs experimentam novas formas e funÃ§Ãµes.
  • O tÃªnis se tornou uma peÃ§a-chave para compor looks modernos e descontraÃ­dos. Pode ser combinado com calÃ§as jeans, saias, vestidos e atÃ© peÃ§as de alfaiataria, quebrando a formalidade.
  • No Brasil, especialmente entre a juventude urbana, o tênis é uma forma de expressar identidade cultural, pertencimento a um grupo e preferências estéticas.
  • Este objeto, seja como esporte ou como calçado, é utilizado em programas sociais para promover a educação, a disciplina e a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade.
  • Versões do esporte e do calçado têm sido criadas para atender a diferentes públicos, incluindo tênis adaptado para pessoas com deficiência, ampliando o alcance e a versatilidade do produto.
  • Por fim, alguns desses calçados apresentam a tecnologia Slip-Ins, aplicada no contraforte, na parte da área do calcanhar do sapato. Afinal, esses tênis fornecem o suporte necessário para que o pé se encaixe perfeitamente, sem que a parte traseira amasse ou dobre.
