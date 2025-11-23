Estilo de Vida
A evolução do tênis, calçado que tem conforto e estilo
Antes da criação deste objeto, os atletas dos Jogos Olímpicos pararam de andar descalços e passaram a usar sandálias de couro, para proteger os pés e garantir uma melhor tração com o solo. Foto: Pixabay
Mesmo assim, era necessário a criação de um objeto mais confortável para a prática de esporte. O calçado tênis, então, surgiu na Inglaterra no final do século XIX como um sapato esportivo confortável e com sola de borracha. Foto: Pixabay
Esse tipo de calçado foi criado especificamente para o jogo de tênis, que por sua vez tem origem na palavra francesa "tenez" ("receba") usada ao lançar a bola. Foto: Pixabay
Na Inglaterra do século XIX, os praticantes do esporte tênis de grama passaram a usar esses sapatos com sola de borracha, que se tornaram conhecidos como "tênis shoes". Em português, o termo foi encurtado para "tênis" e passou a designar qualquer calçado esportivo. Foto: Pixabay
A invenção do processo de vulcanização da borracha por Charles Goodyear, em 1839, foi crucial. Esse método tornou a borracha mais durável, estável e impermeável, sendo ideal para solas de calçados. Foto: Pixabay
Em 1876, a New Liverpool Rubber Company, na Inglaterra, lançou os primeiros calçados com sola de borracha vulcanizada e cabedal de lona, que foram apelidados de plimsolls. Foto: Pixabay
Na década de 1860, na Inglaterra, surgiram os primeiros modelos de "tênis shoes", sapatos específicos para a prática do esporte. Foto: Pixabay
A popularização do calçado levou à criação de modelos para diversas atividades, que os transformaram em um item de uso diário e um ícone da moda, especialmente a partir dos anos 1950 com marcas como Keds e All Stars. Foto: Pixabay
A importância dos Keds reside em ser o primeiro tênis de lona de sola de borracha comercializado em massa, o que os torna pioneiros na moda casual e revolucionou o estilo a partir de 1916. Foto: Pixabay
Nos anos seguintes, o tênis se tornou cada vez mais popular, não só como um calçado esportivo, mas também como um item de moda. Foto: Pixabay
Fundada em 1908 por Marquis Mills como 'Converse Rubber Shoe Company', a marca All Stars começou sua história ao produzir calçados com solado de borracha para homens, mulheres e crianças. Foto: Pixabay
A marca, então, se destacou em 1971, sendo voltada para a prática do basquete. Principalmente, após o jogador Chuck Taylor começar a usá-lo nos jogos e a explosão do modelo nas lojas, sendo um dos mais vendidos. Foto: Pixabay
Na década de 1920, o tênis começou a ser fabricado em uma variedade de cores e estilos, e as pessoas começaram a usá-lo como um item de moda casual. Foto: Pixabay
Durante a Segunda Guerra Mundial, a produção de tênis diminuiu, devido à escassez de materiais e à necessidade de priorizar a produção de artigos militares. Foto: Pixabay
No entanto, após a guerra, a popularidade dos tênis explodiu novamente, impulsionada em grande parte pela ascensão do tênis profissional como um esporte competitivo. Foto: Pixabay
A febre do jogging na década de 1970 impulsionou o desenvolvimento de tênis de corrida, focados em amortecimento e desempenho. Foto: Pixabay
A partir dos anos 1980, com o sucesso dos Air Jordans, as marcas passaram a lançar edições limitadas e colaborações com celebridades. O tênis, então, se transformou em um item de desejo e colecionismo, especialmente para os sneakerheads. Foto: Pixabay
Atualmente, a indÃºstria do tÃªnis continua a evoluir com tecnologias de ponta, na busca por melhor desempenho e conforto. Os designs experimentam novas formas e funÃ§Ãµes. Foto: Pixabay
O tÃªnis se tornou uma peÃ§a-chave para compor looks modernos e descontraÃdos. Pode ser combinado com calÃ§as jeans, saias, vestidos e atÃ© peÃ§as de alfaiataria, quebrando a formalidade. Foto: Pixabay
No Brasil, especialmente entre a juventude urbana, o tênis é uma forma de expressar identidade cultural, pertencimento a um grupo e preferências estéticas. Foto: Pixabay
Este objeto, seja como esporte ou como calçado, é utilizado em programas sociais para promover a educação, a disciplina e a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade. Foto: Pixabay
Versões do esporte e do calçado têm sido criadas para atender a diferentes públicos, incluindo tênis adaptado para pessoas com deficiência, ampliando o alcance e a versatilidade do produto. Foto: Pixabay
Por fim, alguns desses calçados apresentam a tecnologia Slip-Ins, aplicada no contraforte, na parte da área do calcanhar do sapato. Afinal, esses tênis fornecem o suporte necessário para que o pé se encaixe perfeitamente, sem que a parte traseira amasse ou dobre. Foto: freepik racool_studio