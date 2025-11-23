Animais
Pesquisa revela que chimpanzés ingerem álcool natural presente nas frutas
-
Ajustado ao peso dos animais, isso representaria até 2,6 doses para pessoas. A descoberta pode ajudar a explicar a origem evolutiva do consumo de álcool em humanos. E animais que gostam de uma "birita" não é novidade no mundo selvagem. Foto: Alain Houle (Harvard University), CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
-
Afinal, um macaco-prego foi flagrado recentemente tomando cerveja numa área de caminhada do Lago Municipal de Cascavel, no Paraná. A cena repercutiu e chamou mais a atenção pelo fato de o macaco tomar a cerveja direto do gargalo da garrafa. Foto: Reprodução de redes sociais
-
A imagem foi gravada por um visitante, mostrando também a chegada de outro interessado na bebida. A equipe veterinária do zoológico, que reclamou da falta de consciência de quem largou a garrafa com bebida no local. Foto: Reprodução de redes sociais
-
Quanto às frutas, a levedura natural (fungos microscópicos) fermenta a fruta madura, convertendo as moléculas de açúcar em etanol e dióxido de carbono. Assim, o alimento pode deixar os animais bêbados. Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière
-
-
Veja alguns exemplos de animais que, se bobear, tomam uma "caninha" ou ingerem frutas com efeito embriagante. Foto: valeria_aksakova/freepik
-
CERVO DE CAUDA BRANCA - Alguns mamíferos também se embriagam , geralmente com néctar de fruta fermentado. É o caso dos cervos-de-cauda-branca comendo maçãs fermentadas em árvores frutíferas. Foto: Domínio público
-
TUPAIA - Um estudo de 2008 publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences informou que o tupaia da Malásia alimenta-se do néctar das flores da palmeira Eugeissona tristis, que apresenta um dos maiores níveis de álcool existentes em alimentos naturais: 3,8%. Foto: Paul J. Morris wikimedia commons
-
-
ELEFANTE - Na África há muitos relatos se elefantes bêbados por causa da marula, fruta típica usada na produção de licor. Foto: Rotational Domínio público
-
Os efeitos dessa fruta, que brota numa árvore típica da África, foram abordados no documentário "Animals are beautiful people", lançado em 1974. Algumas cenas mostram girafas, babuínos, elefantes, javalis e outros animais cambaleando após comerem frutas. Foto: Divulgação
-
O filme sobre a natureza sul-africana ganhou o Globo de Ouro de 1974 de Melhor Documentário. Mas houve críticas à insinuação da bebedeira dos bichos. Foto: Divulgação
-
-
Pesquisadores argumentaram, por exemplo, que seria necessÃ¡ria uma enorme quantidade da fruta para embriagar um animal tÃ£o grande. Foto: pexels Bruno Almeida
-
GUAXINIM - Na Alemanha, onde a cerveja é um hábito diário dos cidadãos, os guaxinins também compartilham desse gosto. E tornaram-se um problema em diversas regiões. Foto: pixabay
-
O animal se tornou uma praga invadindo casas e destruindo pertences dos moradores. Além disso, comem frutas fermentadas e bebem cervejas deixadas na rua. Tanta gente queria perseguir os animais que o Senado proibiu a caça e mandou que as pessoas não deixassem lixo espalhado. Foto: Reprodução de redes sociais
-
-
Em 2019, na pequena cidade de Stittsville, no Canadá, guaxinins foram flagrados cambaleando pelas ruas à noite. E durante o dia ficaram dormindo, de "ressaca". Foto: Reprodução de redes sociais
-
MORCEGO - Muitos morcegos também comem frutas fermentadas e néctar. Mas sua habilidade de ecolocalização não é afetada e eles conseguem voar sem sintomas de embriaguez. Foto:
-
AVE-PICOTEIRO - Adora se empanturrar de frutas silvestres. Bêbada, a ave perde os reflexos tornando-se presa mais fácil de predadores. E corre o risco de bater em janelas ao voar sem controle por causa da embriaguez. Foto: Randen Pederson • wikimedia commons
-
-
Um estudo de 2020 liderado por Piotr Tryjanowski, zoólogo da Universidade de Ciências da Vida de Pozna?, na Polônia, reuniu vídeos que apresentam 55 espécies de aves que gostam de álcool. Entre elas, animais 'inteligentes' como corvos e papagaios. Foto:
-
MOSCAS - Há insetos que recorrem à bebida quando rejeitados no acasalamento. Testes mostraram que machos de moscas não acasalados tinham níveis baixos da substância química neuropeptídeo F, e recorreram ao álcool para aumentar sua satisfação. Foto: Ronny Overhate por Pixabay
-
MARIPOSA - Muitos entomologistas colocam cerveja ou vinho em armadilhas para insetos. Um estudo descobriu em 2008 que 35 espécies de mariposas eram atraídas por armadilhas que tivessem essas bebidas. Foto: Dumi - Wikimedia Commons
-
-
PRIMATAS - Robert Dudley, autor do livro “The Drunken Monkey”, afirmou que primatas são atraídos pelo cheiro de álcool em frutos, pois é uma indicação de que estão maduros. Constatação que tem a ver com o estudo citado no início dessa galeria. Foto: wikimedia commons MatthiasKabel
-
Outro estudo, publicado na revista da Royal Society Open Science, relatou uma invasão de chimpanzés selvagens de Guiné a locais que produziam álcool de palma. Ou seja, faz que os primatas são mencionados nesse contexto das bebidas alcoólicas. Foto: Imagem de Sari Barazi por Pixabay
-
Macacos que vivem livres na ilha caribenha St. Kitts costumam roubar coquetéis de turistas desavisados e acabam ficando bêbados Foto: Cypu05 wikimedia commons
-
-
RAPOSA - Essa espécie também pode ficar embriagada ao consumir frutas fermentadas que contêm álcool, como maçãs ou peras. Foto:
-
As raposas são conhecidas por sua curiosidade e pela capacidade de se envolver em comportamentos que levam ao consumo acidental dessas frutas. Foto:
-
BORBOLETA - As borboletas apreciam uma boa cerveja. Segundo biólogos, os machos bebem para aumentar os espermatóforos - cápsulas gelatinosas que não só transportam os espermatozoides, mas também contêm substâncias que ajudam a nutrir os ovos após a fertilização Foto: Jayesh Nalawade / Pixabay
-