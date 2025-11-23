50 anos da independência de Angola: conheça a forte relação cultural com o Brasil

Após a independência, o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer oficialmente o novo Estado angolano, gesto que marcou o início de uma cooperação diplomática sólida. Desde então, as duas nações têm mantido acordos de parceria nas áreas de educação, saúde, energia e cultura, além de uma intensa troca artística e linguística. Foto: - Erik Cleves Kristensen/Wikimédia Commons