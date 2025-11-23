Arte e cultura: descubra a origem da Tapeçaria e os estilos de tapetes pelo mundo

Outro tipo de tapete é o shaggy, com fios longos e macios, textura felpuda e confortável. Feitos geralmente de poliéster, polipropileno ou lã, são populares em diversos países, incluindo Brasil, Turquia e China, tanto de forma artesanal quanto industrial. Esses tapetes são muito utilizados em salas e quartos, pois criam uma atmosfera quente e sofisticada. Foto: Reprodução do X @ISbarghoua, @AbuCarpets, @sisalrugsllc e @Flooring_Dub