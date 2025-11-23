Celebridades e TV
O acordo que marca a volta de Antônio Fagundes às novelas da Globo
Na nova novela, Fagundes interpretará Rogério Brandão, um homem milionário que se casa com a cuidadora Adriana, personagem de Letícia Colin. O roteiro mostra que ele decide deixar todos os bens para a esposa, mas logo será dado como morto, transformando-a na principal suspeita da trama. Foto: Reprodução/Instagram
O personagem de Fagundes terá participação breve, saindo da história logo no início, mas sua presença será essencial para desencadear o conflito central. As gravações foram planejadas para três dias por semana, garantindo que o ator mantenha sua rotina nos palcos sem prejuízo ao trabalho na televisão. Foto: wikimedia commons - Ministerio da Cultura
O elenco ainda contará com Isabel Teixeira como grande vilã. Fagundes tem aparecido em reprises como "Rainha da Sucata" e "A Viagem, exibidas no Vale a Pena Ver de Novo". Foto: Reprodução/Instagram
Conhecido por sua rigorosa pontualidade no teatro, o ator revelou já ter enfrentado oito processos de espectadores que chegaram atrasados às suas peças, vencendo todos eles. Ele ressalta que o site oficial e as divulgações dos espetáculos sempre deixam clara a exigência de chegar no horário. Foto: Youtube/Roda Viva
Ele disse: "Ainda me surpreende a dificuldade que algumas pessoas têm de entender que o nosso espetáculo começa rigorosamente no horário marcado e que não é permitida a entrada com a sessão já em andamento." Foto: Reprodução/Instagram
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, organizadores de eventos culturais podem exigir pontualidade e impedir a entrada após determinado horário, desde que essa regra tenha sido claramente informada aos espectadores, por exemplo, no momento da compra dos ingressos. Foto: Divulgação/Amazon Brasil
Em março de 2025, um casal processou o ator após ser barrado por atraso na peça "Dois de Nós", mas a Justiça de São Paulo rejeitou a ação em que pediam indenização de 20 mil reais por danos morais e 500 reais por danos materiais. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
A juíza Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira negou o pedido e considerou que o casal não cumpriu as regras de entrada no espetáculo. Foto: Anna Varsányi por Pixabay
Antonio Fagundes, que nasceu em 18 de abril de 1949, é um dos principais nomes do entretenimento brasileiro, com mais de 50 anos de carreira na televisão, no teatro e no cinema. Desde cedo, mostrou interesse pelas artes e ingressou no Teatro de Arena na década de 1960. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Seu reconhecimento popular surgiu na TV Tupi, na década de 1970, como galã nas novelas "Mulheres de Areia" e "O Machão". Em seguida, foi contratado pela TV Globo e estreou na emissora em "Saramandaia" em 1976. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Ao longo de sua carreira, se consolidou como um dos maiores atores do país. Entre seus papéis mais marcantes estão o caminhoneiro Pedro na série "Carga Pesada" , o ambicioso Ivan em "Vale Tudo", o professor gago Caio em "Rainha da Sucata" e o inescrupuloso Felipe Barreto em "O Dono do Mundo". Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Destacou-se em "A Viagem" ao interpretar Otávio Jordão, um advogado que se apaixona por Diná, papel de Christiane Torloni, enquanto enfrenta a perseguição de um espírito obsessor. Após morrer em um acidente de carro, o personagem inicia “a viagem” ao plano espiritual. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Outros papéis de destaque incluem atuações em "Por Amor" e "Porto dos Milagres". Na novela "Duas Caras", interpretou Juvenal Antena, um líder comunitário e fundador da favela da Portelinha, que entra em conflito com um empresário por causa do terreno da comunidade. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Em "Amor à Vida", ele interpretou César Khoury e, ao longo da trama, sua relação conturbada com o filho Félix se torna tema central, passando por conflitos e tentativas de reconciliação. Foto: Divulgação
Mais recentemente, interpretou o dono da editora Alberto Prado Monteiro na novela "Bom Sucesso" e recebeu, pelo papel, o prêmio de Personagem do Ano no Troféu Melhores do Ano em 2019. Foto: Divulgação
Além da TV, o ator tem um extenso currículo no teatro e estrelou peças como "A Ceia dos Cardeais", "O Círculo de Giz Caucasiano", "Hair", "Gata em Telhado de Zinco Quente", "Vermelho", "Tribos" e "Baixa Terapia". Foto: Divulgação
No cinema, trabalhou em filmes como "Sandra Sandra", "A Compadecida", "Eu Faço... Elas Sentem", "Pra Frente, Brasil", "O Corpo", "Alemão", "O Grande Circo Místico" e "Maldito Benefício". Além de participar de dublagens em "O Grinch" e "A Marcha dos Pinguins". Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes
Foi casado com Clarisse Abujamra entre 1973 e 1988, com quem teve três filhos: Dinah, Antônio Neto e Diana. Do casamento com Mara Carvalho, de 1988 a 2000, nasceu o quarto filho, o ator Bruno Fagundes. Em 2007, iniciou o relacionamento com Alexandra Martins, com quem se casou em 2016. Foto: Reprodução Instagram /@antoniofagundes