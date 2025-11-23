Estilo de Vida
Atriz recebe multa milionária em aeroporto da Austrália por causa de acessório
O motivo? Ela não havia declarado uma guirlanda de jasmim que levava em sua bagagem de mão. Foto: Reprodução @navynair143
O acessório, para usar no cabelo, tinha sido um presente de seu pai. Foto: Reprodução @navynair143
Segundo a atriz, ele deu duas guirlandas: “Ele me disse para guardar a segunda na minha bolsa de mão para que eu pudesse usá-la na continuação da viagem a partir de Singapura”. Foto: Reprodução @navynair143
Apesar de não haver proibição para entrada de flores no país, é obrigatório declará-las para inspeção de biossegurança, a fim de evitar pragas e doenças. Foto: Belinda Fewings/Unsplash
Ao ser descoberta pelos agentes alfandegários, a atriz recebeu a multa. Foto: Squirrel_photos/Pixabay
E ela reconheceu o próprio erro: “O que fiz foi contra a lei. Foi um erro que cometi sem saber. No entanto, ignorância não é desculpa”. Foto: Reprodução @navynair143
Ela é muito conhecida no cinema indiano por filmes como "Nandanam", de 2002, e "Yugapurushan", de 2010. Foto: Reprodução
Em 2007, se destacou por "Saira", que foi exibido no Festival de Cannes. Foto: Reprodução
Em 2014 e 2021, Navya estrelou "Drishya" e sua continuação, "Drishya 2", ambos sucessos na Índia. Foto: Reprodução
Em 2022, a atriz brilhou no suspense familiar "Oruthee". Foto: Reprodução
Na Índia, a guirlanda de flores tem um significado cultural e espiritual profundo, sendo usada em contextos religiosos, sociais e até cotidianos. Foto: Vishnu Vasu/Unsplash
Tradicionalmente confeccionadas com flores frescas, como jasmim, calêndula, rosas e crisântemos, elas simbolizam pureza, devoção, respeito e boas-vindas. Foto: Debabrata Hazra/Unsplash
Nos ritos religiosos e templos, guirlandas são oferecidas a divindades como sinal de reverência e adorno sagrado. Foto: Pexels/Vladimir Maliutin
Em casamentos, os noivos trocam guirlandas em uma cerimônia chamada jaimala ou varmala, representando aceitação mútua e início da união. Foto: Pexels/pramod kumarva
Já em ocasiões sociais, como a recepção de convidados ilustres, colocar uma guirlanda no pescoço é uma forma tradicional de hospitalidade e honra. Foto: Pexels/Yan Krukau
Além disso, o jasmim, em especial, é muito usado por mulheres nos cabelos, simbolizando beleza, feminilidade e boas energias. Foto: Reprodução @navynair143
