Celebridades e TV

A gratidão de Michael J. Fox: família como pilar na luta contra o Parkinson

Redação Flipar
  Fox conquistou fama mundial nos anos 1980 com o papel de Marty McFly em
    Fox conquistou fama mundial nos anos 1980 com o papel de Marty McFly em "De Volta para o Futuro", além de prêmios como Emmy e Globo de Ouro. Em 1991, durante as filmagens de Dr. Hollywood, recebeu o diagnóstico de Parkinson, mas manteve a condição em segredo por anos. Em 1998, revelou a doença e, em 2000, criou a fundação dedicada a financiar pesquisas sobre essa condição de saúde. Foto: flickr Chuck Kennedy
  Tracy Pollan ressaltou que, apesar do otimismo de Michael, o Parkinson é um grande desafio para todos os envolvidos. Ela destacou que não é fácil para os cuidadores, para os filhos do casal e para o próprio paciente, mas que a família comparece e se mantém firme ao lado dele.
    Tracy Pollan ressaltou que, apesar do otimismo de Michael, o Parkinson é um grande desafio para todos os envolvidos. Ela destacou que não é fácil para os cuidadores, para os filhos do casal e para o próprio paciente, mas que a família comparece e se mantém firme ao lado dele. Foto: Reprodução de vídeo
  Curiosamente no livro
    Curiosamente no livro "Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum", Michael J. Fox revelou que "passou a odiar dirigir o DeLorean", o icônico carro de "De Volta para o Futuro". Foto: - Divulgação
  O ator explicou que o veículo era lento, desconfortável e cheio de defeitos.
    O ator explicou que o veículo era lento, desconfortável e cheio de defeitos. "Vamos encarar — é um carro de m… Lento para acelerar, com acabamentos baratos", escreveu. Foto: Divulgação
  Fox contou, ainda, que os adereços da máquina do tempo eram
    Fox contou, ainda, que os adereços da máquina do tempo eram "ásperos, metálicos e afiados", o que lhe causava ferimentos constantes nas mãos e cotovelos. Mesmo assim, brincou: "A dor é temporária, o filme é para sempre". Foto: Divulgação
  Recentemente, o ator fez uma rara aparição pública ao participar de uma exibição especial dos 40 anos de "De Volta para o Futuro" em Nova York, celebrando o clássico em sessão IMAX.
    Recentemente, o ator fez uma rara aparição pública ao participar de uma exibição especial dos 40 anos de “De Volta para o Futuro” em Nova York, celebrando o clássico em sessão IMAX. Foto: Reprodução Instagram
  O evento foi no Southampton Playhouse. Após a exibição, ele participou de uma conversa moderada pelo diretor artístico Eric Kohn, que compartilhou momentos emocionantes e inspiradores nas redes sociais.
    O evento foi no Southampton Playhouse. Após a exibição, ele participou de uma conversa moderada pelo diretor artístico Eric Kohn, que compartilhou momentos emocionantes e inspiradores nas redes sociais. Foto: Reprodução de vídeo Youtube
  Fox emocionou fãs ao compartilhar reflexões sobre sua trajetória, que ganhou nova dimensão após seu diagnóstico de Parkinson (a doença afeta o sistema nervoso e as habilidades motoras, prejudicando a fala e a locomoção). Afastado das telas desde 2020, quando anunciou a aposentadoria, retornou às telas na temporada 3 da série "Falando a Real", protagonizada por Jason Segel e Harrison Ford.
    Fox emocionou fãs ao compartilhar reflexões sobre sua trajetória, que ganhou nova dimensão após seu diagnóstico de Parkinson (a doença afeta o sistema nervoso e as habilidades motoras, prejudicando a fala e a locomoção). Afastado das telas desde 2020, quando anunciou a aposentadoria, retornou às telas na temporada 3 da série “Falando a Real”, protagonizada por Jason Segel e Harrison Ford. Foto: divulgação
  Já em 2024 ele havia declarado que estaria disposto a um recomeço: "Se alguém me oferecer um papel e eu fizer isso e me divertir, ótimo", disse numa entrevista ao Entertainment Tonight.
    Já em 2024 ele havia declarado que estaria disposto a um recomeço: “Se alguém me oferecer um papel e eu fizer isso e me divertir, ótimo”, disse numa entrevista ao Entertainment Tonight. Foto: divulgação
  Segundo o Deadline, o personagem de Fox na série pode estar ligado ao de Harrison Ford, que revela ao fim do primeiro ano que foi diagnosticado com a própria doença de Parkinson.
    Segundo o Deadline, o personagem de Fox na série pode estar ligado ao de Harrison Ford, que revela ao fim do primeiro ano que foi diagnosticado com a própria doença de Parkinson. Foto: reprodução
  Em fevereiro de 2024, Fox apareceu de surpresa no British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), para anunciar o prêmio de Melhor Filme, e foi ovacionado de pé pelo público.
    Em fevereiro de 2024, Fox apareceu de surpresa no British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), para anunciar o prêmio de Melhor Filme, e foi ovacionado de pé pelo público. Foto: montagem / reprodução
  O documentário
    O documentário "Still: A Michael J. Fox Movie", lançado em 2023 pela Apple TV+, explora a vida de Michael J. Fox com sua família e como ele lida com o Parkinson no dia a dia. Foto: divulgação
  O filme mistura clipes de filmes de Fox com a narração do ator falando sobre como tem sido conviver por mais de 30 anos com a doença.
    O filme mistura clipes de filmes de Fox com a narração do ator falando sobre como tem sido conviver por mais de 30 anos com a doença. Foto: divulgação
  No documentário, J. Fox fala ainda sobre o impacto do diagnóstico de Parkinson na sua vida seguido do uso de bebida alcoólica e como isso afetou sua família.
    No documentário, J. Fox fala ainda sobre o impacto do diagnóstico de Parkinson na sua vida seguido do uso de bebida alcoólica e como isso afetou sua família. Foto: divulgação
  Embora
    Embora "Still: A Michael J. Fox Movie" tenha sido indicado ao BAFTA de melhor documentário, o filme "20 Dias em Mariupol" acabou levando o prêmio. Foto: divulgação
  Nascido em 9 de junho de 1961 em Edmonton, Canadá, Michael J. Fox conquistou o coração do público com seu talento contagiante.
    Nascido em 9 de junho de 1961 em Edmonton, Canadá, Michael J. Fox conquistou o coração do público com seu talento contagiante. Foto: flickr Alan Light
  Desde seus primeiros passos como ator mirim na televisão canadense até o estrelato global na trilogia
    Desde seus primeiros passos como ator mirim na televisão canadense até o estrelato global na trilogia "De Volta para o Futuro", Fox se consolidou como um ícone da cultura pop dos anos 80. Foto: wikimedia commons White House Photographic Collection
  Apesar de ter feito pequenos trabalhos como ator antes, o papel como Alex P. Keaton na série de televisão
    Apesar de ter feito pequenos trabalhos como ator antes, o papel como Alex P. Keaton na série de televisão "Caras e Caretas" (1982-1989) foi o que tornou J. Fox conhecido inicialmente. Foto: reprodução
  No entanto, foi seu papel como Marty McFly na trilogia
    No entanto, foi seu papel como Marty McFly na trilogia "De Volta para o Futuro" que o tornou uma estrela internacional. Foto: Divulgação
  • O primeiro filme, lanÃ§ado em 1985 e dirigido por Robert Zemeckis, foi um enorme sucesso e se tornou um dos maiores clÃ¡ssicos da cultura pop.
    O primeiro filme, lanÃ§ado em 1985 e dirigido por Robert Zemeckis, foi um enorme sucesso e se tornou um dos maiores clÃ¡ssicos da cultura pop. Foto: ReproduÃ§Ã£o / De Volta para o Futuro
  Até que em 1991, aos 29 anos, J. Fox foi diagnosticado com doença de Parkinson. Ele chegou a ganhar um Globo de Ouro por sua atuação na série
    Até que em 1991, aos 29 anos, J. Fox foi diagnosticado com doença de Parkinson. Ele chegou a ganhar um Globo de Ouro por sua atuação na série "Spin City" (1996-2001). Foto: reprodução
  O ator deu um tempo da atuação em tempo integral no início dos anos 2000 devido aos sintomas cada vez mais debilitantes da doença, mas ocasionalmente fez aparições em filmes e programas de televisão.
    O ator deu um tempo da atuação em tempo integral no início dos anos 2000 devido aos sintomas cada vez mais debilitantes da doença, mas ocasionalmente fez aparições em filmes e programas de televisão. Foto: reprodução
  Nos anos de 1999, 2002 e 2005, narrou as falas de Stuart Little nos três filmes da franquia.
    Nos anos de 1999, 2002 e 2005, narrou as falas de Stuart Little nos três filmes da franquia. Foto: Youtube/ Movieclips
  Além de sua carreira como ator, Fox é conhecido por seu ativismo em nome da pesquisa da doença de Parkinson. Tanto que, em 2000, fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, dedicada a financiar pesquisas e encontrar uma cura para a doença.
    Além de sua carreira como ator, Fox é conhecido por seu ativismo em nome da pesquisa da doença de Parkinson. Tanto que, em 2000, fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, dedicada a financiar pesquisas e encontrar uma cura para a doença. Foto: flickr Paul Hudson
  Por intermédio da fundação Michael J. Fox, houve a arrecadação de milhões de dólares, o que impulsionou avanços significativos na área.
    Por intermédio da fundação Michael J. Fox, houve a arrecadação de milhões de dólares, o que impulsionou avanços significativos na área. Foto: reprodução cbs mornings
  Desde 1988, Michael J. Fox é casado com a atriz Tracy Pollan, com quem tem quatro filhos: Sam, Esmé, Aquinnah e Schuyler.
    Desde 1988, Michael J. Fox é casado com a atriz Tracy Pollan, com quem tem quatro filhos: Sam, Esmé, Aquinnah e Schuyler. Foto: reprodução
  Michael J. Fox é visto como uma inspiração para o mundo graças à sua coragem ao lidar com a doença de Parkinson e seu compromisso com a conscientização em torno do tema.
    Michael J. Fox é visto como uma inspiração para o mundo graças à sua coragem ao lidar com a doença de Parkinson e seu compromisso com a conscientização em torno do tema. Foto: reprodução cbs news
