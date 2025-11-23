A gratidão de Michael J. Fox: família como pilar na luta contra o Parkinson

Fox conquistou fama mundial nos anos 1980 com o papel de Marty McFly em "De Volta para o Futuro", além de prêmios como Emmy e Globo de Ouro. Em 1991, durante as filmagens de Dr. Hollywood, recebeu o diagnóstico de Parkinson, mas manteve a condição em segredo por anos. Em 1998, revelou a doença e, em 2000, criou a fundação dedicada a financiar pesquisas sobre essa condição de saúde. Foto: flickr Chuck Kennedy