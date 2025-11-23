Assine
Reserva ambiental da China tem espetáculo único com a cor vermelha

RF
Redação Flipar
    A Praia Vermelha localiza-se em uma das maiores áreas pantanosas do mundo, em um estuário - onde acontece o encontro da água doce de um rio com a salgada do mar. Foto: Wikimedia Commons
    O rio em questão é o Shuangtaizi, que tem a Praia Vermelha em seu delta e proporciona aos visitantes um espetáculo visual ao se combinar com a cor da vegetação. Foto: Reprodução do Facebook Sidcley Jamaica
    Nessa zona pantanosa há a presença de uma planta denominada Suaeda salsa. Entre os meses de setembro e outubro, ela se "exibe" com uma cor vermelha bastante intensa. Foto: Reprodução de instagram
    Esse tipo de erva é uma das raras espécies que se desenvolve em regiões alcalinas e salinas. No verão, seu tom é pálido, com o vermelho intenso tomando conta no outono. Foto: Reprodução do Youtube Canal CGTN
    Seu ciclo de crescimento inicia-se em abril. Com o passar do tempo e o amadurecimento, sua cor passa a ganhar um vermelho vivo. Foto: Reprodução do Youtube Canal CGTN
    A área fica a cerca de 590 km da capital Pequim (foto) e a quase 1.700 km de Xangai, segunda cidade mais populosa da China. Foto: Yinan Chen por Pixabay
    O centro urbano mais próximo é Panjin, onde normalmente ficam hospedados os turistas que buscam esse cartão postal idílico. Tanto que a área é também conhecida como Praia de Panjin. Foto: Reprodução do Facebook Sidcley Jamaica
    É por conta desse fenômeno natural que a região fica recoberta por uma espécie de tapete vermelho entre canais de água. Foto: Reprodução do Youtube Canal MrBangthamai
    No entanto, apesar da denominação Praia Vermelha, o local não é dotado de areia. O que os visitantes dispõem é de espaço para passeios em meio à bela paisagem. Foto: Reprodução do Facebook Discover Liaoning
    O local tem em sua estrutura passarelas elevadas, ou plataformas, que permitem ao turista uma visualização do espetáculo oferecido pelas plantas Suaeda salsa. Foto: Reprodução do Youtube Canal CGTN
    Imagens panorâmicas enchem os olhos e passam a impressão de um jardim rubro ladeado pelo mar e sob um céu de azul marcante. Foto: Reprodução do Youtube Canal CGTN
    Por ano, a região recebe uma média de 2 milhões de visitantes. Seu cenário pictórico serve a caráter para casais que queiram fazer imagens romanescas. Foto: Reprodução do Youtube Canal MrBangthamai
    A Praia Vermelha é habitat de uma fauna bastante diversa. Ela faz parte de uma área de proteção ambiental da China, a Reserva Natural do Delta do Rio Shuangtaizi. Foto: Reprodução do Youtube Canal CGTN
  Na região, há a presença de mais de 260 espécies de aves, muitas buscam a Praia Vermelha para procriação. A espécie grou-da-manchúria, de plumagem branca e preta e porte imponente, está entre as mais vistosas da região. Na cultura chinesa, a ave é símbolo de longevidade e boa sorte.
    Na região, há a presença de mais de 260 espécies de aves, muitas buscam a Praia Vermelha para procriação. A espécie grou-da-manchúria, de plumagem branca e preta e porte imponente, está entre as mais vistosas da região. Na cultura chinesa, a ave é símbolo de longevidade e boa sorte. Foto: Christoph Moning/Wikimedia Commons
    A gaivota-de-bico-preto, ameaçada de extinção, também é encontrada por lá. Sua preservação é um exemplo da importância da área. Foto: Paul Davey/Wikimedia Commons
    O parque ecológico também é rico em animais selvagens. Já foram catalogadas 399 espécies. Foto: Reprodução do Youtube Canal CGTN
    A Praia Vermelha também possui o maior pântano de juncos do continente asiático. Além de fornecer habitat para diversas espécies, eles servem para fabricação de papel. Foto: Reprodução do Youtube Canal MrBangthamai
    A principal vocação da Praia Vermelha é a do ecoturismo. Resorts e outras acomodações ocupam as cercanias. Foto: Reprodução do Youtube Canal MrBangthamai
    Para deslocar-se de Pequim até a Praia Vermelha há trens que fazem o percurso em três horas. Foto: Reprodução do Youtube Canal MrBangthamai
