Reserva ambiental da China tem espetáculo único com a cor vermelha

Na regiÃ£o, hÃ¡ a presenÃ§a de mais de 260 espÃ©cies de aves, muitas buscam a Praia Vermelha para procriaÃ§Ã£o. A espÃ©cie grou-da-manchÃºria, de plumagem branca e preta e porte imponente, estÃ¡ entre as mais vistosas da regiÃ£o. Na cultura chinesa, a ave Ã© sÃ­mbolo de longevidade e boa sorte. Foto: Christoph Moning/Wikimedia Commons