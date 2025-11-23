Assine
Universidade mais prestigiada do mundo indica o café da manhã ideal

Redação Flipar
  • Amédica e pesquisadora Monique Tello, colaboradora especialista desse setor, escreveu diversos artigos que buscam desmistificar a ideia que temos do café da manhã.
    Amédica e pesquisadora Monique Tello, colaboradora especialista desse setor, escreveu diversos artigos que buscam desmistificar a ideia que temos do café da manhã.
  • Ela compartilhou alimentos que considera essenciais, dando exemplos concretos de como ela mesma prepara sua alimentaÃ§Ã£o e de sua famÃ­lia pela manhÃ£.
    Ela compartilhou alimentos que considera essenciais, dando exemplos concretos de como ela mesma prepara sua alimentaÃ§Ã£o e de sua famÃ­lia pela manhÃ£.
  • Para isso, ela deixou claro que entende o ritmo intenso da vida de cada pessoa na atualidade e trouxe ideias simples. O foco é cobrir os nutrientes essenciais para começar o dia e encher-se de energia de forma saudável.
    Para isso, ela deixou claro que entende o ritmo intenso da vida de cada pessoa na atualidade e trouxe ideias simples. O foco é cobrir os nutrientes essenciais para começar o dia e encher-se de energia de forma saudável.
  • A pesquisadora ressalta que um bom café da manhã deve focar em alimentos de baixo índice glicêmico, ricos em proteínas, fibras, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. Deve-se evitar açúcar simples, sal e gorduras de má qualidade.
    A pesquisadora ressalta que um bom café da manhã deve focar em alimentos de baixo índice glicêmico, ricos em proteínas, fibras, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. Deve-se evitar açúcar simples, sal e gorduras de má qualidade.
  • O indivíduo deve fugir de pastéis ou doces, pão branco, salsichas, cereais processados, sobremesas lácteas ou smoothies.
    O indivíduo deve fugir de pastéis ou doces, pão branco, salsichas, cereais processados, sobremesas lácteas ou smoothies.
  • Devemos, então, focar em alimentos que nos forneçam energia, liberando-a aos poucos, sem criar picos de açúcar no sangue.
    Devemos, então, focar em alimentos que nos forneçam energia, liberando-a aos poucos, sem criar picos de açúcar no sangue.
  • Tello resume o que considera alimentos essenciais para o café da manhã em cinco grupos. O primeiro abrange legumes, frutas e vegetais frescos ou congelados, inteiros e com pele quando possível.
    Tello resume o que considera alimentos essenciais para o café da manhã em cinco grupos. O primeiro abrange legumes, frutas e vegetais frescos ou congelados, inteiros e com pele quando possível.
  • Os ingredientes recomendados pela especialista incluem alimentos que são fontes ricas de fibras, vitaminas, minerais e gorduras boas, evitando produtos com alto teor de açúcar, sal ou gorduras saturadas.
    Os ingredientes recomendados pela especialista incluem alimentos que são fontes ricas de fibras, vitaminas, minerais e gorduras boas, evitando produtos com alto teor de açúcar, sal ou gorduras saturadas.
  • O segundo grupo é composto por cereais ou grãos inteiros (integrais) ou não processados. Entre eles, estão os pães 100% integrais, aveia, trigo, cevada, quinoa e centeio, entre outros.
    O segundo grupo é composto por cereais ou grãos inteiros (integrais) ou não processados. Entre eles, estão os pães 100% integrais, aveia, trigo, cevada, quinoa e centeio, entre outros.
  • O terceiro grupo apresenta proteínas saudáveis: ovos (não fritos), lacticínios, como iogurtes pouco gordurosos, legumes e carnes magras.
    O terceiro grupo apresenta proteínas saudáveis: ovos (não fritos), lacticínios, como iogurtes pouco gordurosos, legumes e carnes magras.
  • O quarto e quinto grupo traz gorduras saudáveis como nozes e sementes, azeite extra virgem, peixe e abacate.
    O quarto e quinto grupo traz gorduras saudáveis como nozes e sementes, azeite extra virgem, peixe e abacate.
  • A Dra. Monique Tello compartilha seu café da manhã preferido, que pode ser facilmente variado na hora para evitar complicações. Nesta composição, ela traz uma tigela de iogurte com frutas congeladas e nozes e/ou sementes e grãos integrais.
    A Dra. Monique Tello compartilha seu café da manhã preferido, que pode ser facilmente variado na hora para evitar complicações. Nesta composição, ela traz uma tigela de iogurte com frutas congeladas e nozes e/ou sementes e grãos integrais.
  • Essa combinação não só se prepara rapidamente como também oferece um mix de nutrientes essenciais, suficiente para ser consumido em diferentes ambientes, como no trabalho.
    Essa combinação não só se prepara rapidamente como também oferece um mix de nutrientes essenciais, suficiente para ser consumido em diferentes ambientes, como no trabalho.
  • Cada alimento tem um papel único na manutenção da saúde e bem-estar. Desse modo, variar os ingredientes pode garantir a ingestão de uma gama diversificada de nutrientes.
    Cada alimento tem um papel único na manutenção da saúde e bem-estar. Desse modo, variar os ingredientes pode garantir a ingestão de uma gama diversificada de nutrientes.
  • Algumas alterações na rotina podem trazer grandes benefícios à saúde. Dentre eles, optar por alimentos integrais em vez de processados.
    Algumas alterações na rotina podem trazer grandes benefícios à saúde. Dentre eles, optar por alimentos integrais em vez de processados.
  • Cada indivíduo deve priorizar a inclusão de frutas e vegetais, bem como escolher fontes de proteínas e gorduras de qualidade.
    Cada indivíduo deve priorizar a inclusão de frutas e vegetais, bem como escolher fontes de proteínas e gorduras de qualidade.
  • As pesquisas da Universidade de Harvard pretendem impactar positivamente na saúde geral, fornecendo a energia necessária para enfrentar as atividades diárias.
    As pesquisas da Universidade de Harvard pretendem impactar positivamente na saúde geral, fornecendo a energia necessária para enfrentar as atividades diárias.
  • Uma abordagem prática e acessível, que pode ser ajustada às necessidades individuais, respeitando preferências pessoais e culturais, assim como a vida atribulada de cada pessoa.
    Uma abordagem prática e acessível, que pode ser ajustada às necessidades individuais, respeitando preferências pessoais e culturais, assim como a vida atribulada de cada pessoa.
  • Mesmo com tais orientações, sempre é bom consultar um nutricionista. Afinal, ele é o profissional mais indicado para ajudar a adaptar essas diretrizes ao seu dia a dia.
    Mesmo com tais orientações, sempre é bom consultar um nutricionista. Afinal, ele é o profissional mais indicado para ajudar a adaptar essas diretrizes ao seu dia a dia.
  • O nutricionista pode analisar suas necessidades energéticas, identificar possíveis deficiências e indicar combinações de alimentos que se encaixem melhor na sua rotina.
    O nutricionista pode analisar suas necessidades energéticas, identificar possíveis deficiências e indicar combinações de alimentos que se encaixem melhor na sua rotina.
