Universidade mais prestigiada do mundo indica o café da manhã ideal
Amédica e pesquisadora Monique Tello, colaboradora especialista desse setor, escreveu diversos artigos que buscam desmistificar a ideia que temos do café da manhã. Foto: Somesh Kesarla Suresh/Unsplash
Ela compartilhou alimentos que considera essenciais, dando exemplos concretos de como ela mesma prepara sua alimentaÃ§Ã£o e de sua famÃlia pela manhÃ£. Foto: David Adam Kess/Wikimedia Commons
Para isso, ela deixou claro que entende o ritmo intenso da vida de cada pessoa na atualidade e trouxe ideias simples. O foco é cobrir os nutrientes essenciais para começar o dia e encher-se de energia de forma saudável. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
A pesquisadora ressalta que um bom café da manhã deve focar em alimentos de baixo índice glicêmico, ricos em proteínas, fibras, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. Deve-se evitar açúcar simples, sal e gorduras de má qualidade. Foto: Divulgação
O indivíduo deve fugir de pastéis ou doces, pão branco, salsichas, cereais processados, sobremesas lácteas ou smoothies. Foto: Imagem de forwimuwi73 por Pixabay
Devemos, então, focar em alimentos que nos forneçam energia, liberando-a aos poucos, sem criar picos de açúcar no sangue. Foto: Divulgação Hotel Shalati café
Tello resume o que considera alimentos essenciais para o café da manhã em cinco grupos. O primeiro abrange legumes, frutas e vegetais frescos ou congelados, inteiros e com pele quando possível. Foto: Jacques David/Pixabay
Os ingredientes recomendados pela especialista incluem alimentos que são fontes ricas de fibras, vitaminas, minerais e gorduras boas, evitando produtos com alto teor de açúcar, sal ou gorduras saturadas. Foto: Imagem de -Rita-und mit por Pixabay
O segundo grupo é composto por cereais ou grãos inteiros (integrais) ou não processados. Entre eles, estão os pães 100% integrais, aveia, trigo, cevada, quinoa e centeio, entre outros. Foto: Freepik
O terceiro grupo apresenta proteínas saudáveis: ovos (não fritos), lacticínios, como iogurtes pouco gordurosos, legumes e carnes magras. Foto: Freepik
O quarto e quinto grupo traz gorduras saudáveis como nozes e sementes, azeite extra virgem, peixe e abacate. Foto: Juraj Varga por Pixabay
A Dra. Monique Tello compartilha seu café da manhã preferido, que pode ser facilmente variado na hora para evitar complicações. Nesta composição, ela traz uma tigela de iogurte com frutas congeladas e nozes e/ou sementes e grãos integrais. Foto: imagem gerada por i.a
Essa combinação não só se prepara rapidamente como também oferece um mix de nutrientes essenciais, suficiente para ser consumido em diferentes ambientes, como no trabalho. Foto: Reprodução do site conquistesuavida.com.br/noticia/iogurte-com-granola
Cada alimento tem um papel único na manutenção da saúde e bem-estar. Desse modo, variar os ingredientes pode garantir a ingestão de uma gama diversificada de nutrientes. Foto: - creative commons hippopx.com
Algumas alterações na rotina podem trazer grandes benefícios à saúde. Dentre eles, optar por alimentos integrais em vez de processados. Foto: Youtube/BRUNA CARVALHO TV
Cada indivíduo deve priorizar a inclusão de frutas e vegetais, bem como escolher fontes de proteínas e gorduras de qualidade. Foto: Freepik
As pesquisas da Universidade de Harvard pretendem impactar positivamente na saúde geral, fornecendo a energia necessária para enfrentar as atividades diárias. Foto: Reprodução/ Guide for the Traveler
Uma abordagem prática e acessível, que pode ser ajustada às necessidades individuais, respeitando preferências pessoais e culturais, assim como a vida atribulada de cada pessoa. Foto: Reprodução
Mesmo com tais orientações, sempre é bom consultar um nutricionista. Afinal, ele é o profissional mais indicado para ajudar a adaptar essas diretrizes ao seu dia a dia. Foto: - Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana
O nutricionista pode analisar suas necessidades energéticas, identificar possíveis deficiências e indicar combinações de alimentos que se encaixem melhor na sua rotina. Foto: freepik