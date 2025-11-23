Freetown Christiania, um experimento social que desafia o Estado dinamarquês

A famosa Pusher Street é conhecida pelo comércio de cannabis, tema polêmico que marca a identidade do bairro. Apesar das tentativas do governo de controlar a prática, ela continua presente. A rua é decorada com arte e cores, mas também é alvo de debates sobre legalização. É, aliás, um dos pontos mais controversos de Christiania. Foto: reprodução/ tripadvisor