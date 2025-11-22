Estudo conclui que chocolate de manhã faz bem

Os flavonoides diminuem os riscos de danos nas células de todo o corpo: envelhecimento celular, dano neurológico. No Brasil, o Pará é o maior produtor de cacau. Para saber mais sobre a fruta, veja a galeria do Flipar intitulada "Cacau é estrela na Páscoa - Brasil é sétimo produtor mundial" Foto: Reprodução do site plantei.com.br/muda-de-cacau-feita-de-semente