Estudo conclui que chocolate de manhã faz bem
Segundo os pesquisadores, o chocolate é favorável ao bem-estar mental e cognitivo, ao sistema cardiovascular e ao metabolismo. Foto:
E aí vale tanto o chocolate quente, que muitos apreciam principalmente no inverno, como o chocolate em barra ou bombons, consumidos a qualquer tempo. Foto: Imagem de Muhammad Ragab por Pixabay
Mas o chocolate mais saudável, segundo a pesquisa, é o que contém maior taxa de cacau. Foto: Reprodução do site difusora890.com.br/mulher-e-detida-apos-furto-de-barras-de-chocolate-em-mercado-de-bento/
Acredita-se que o cacau contenha cerca de 380 produtos químicos , inclusive os flavonoides – substâncias com ação antioxidante que atuam na preservação celular, no cérebro, na saúde cardiovascular e no colesterol Foto: Reprodução do Youtube Canal Good New Rede TV
Os flavonoides diminuem os riscos de danos nas células de todo o corpo: envelhecimento celular, dano neurológico. No Brasil, o Pará é o maior produtor de cacau. Para saber mais sobre a fruta, veja a galeria do Flipar intitulada "Cacau é estrela na Páscoa - Brasil é sétimo produtor mundial" Foto: Reprodução do site plantei.com.br/muda-de-cacau-feita-de-semente
Quanto mais amargo o cacau, maior o benefício. Uma porção de 30g de chocolate com 70% de cacau tem a quantidade de oxidantes referente a uma maçã ou a uma taça de vinho. Foto: Reprodução site noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/283868-mt-programa-de-incentivo-ao-plantio-do-cacau-preve-entregas-de-300-mil-mudas.html#.Yj3aOFXMLIU
O ideal é consumir a partir de 70%, mas o chocolate já é considerado intenso a partir de 51%. Foto: Reprodução do site metropoles.com/gastronomia/receita/bombons-de-gim-receita-feita-com-chocolate-ao-leite-e-uma-delicia
Algumas marcas têm chocolate com até 90% de cacau. Mas, por ser amargo, muitos preferem o limite de 70% de cacau. Foto: Alexander Stein por Pixabay
O chocolate amargo também tem a vantagem de ser rico em magnésio, ferro e selênio. Foto: Reprodução do site http://pelomundoblog.com/2015/08/17/fabrica-de-chocolates-laderach-suica/
O chocolate pode ajudar a inibir o apetite. Mas é importante ter moderação. Ingerindo um quadradinho de uma barra de chocolate diariamente, será possível notar redução da fome e aumento do metabolismo. Foto: Divulgação
Uma curiosidade é o chocolate ruby. Ele chegou ao mercado surpreendendo todos que acreditavam que as cores desse alimento só poderiam ser duas: branco ou preto Foto: (Barry Callebaut/Divulgação)
Diferentemente do que muitos pensam, o chocolate ruby não leva corantes em sua composição. Foto: Reprodução instagram
O ruby é feito de cacau. No entanto, o tipo de cacau se diferencia, pois é aquele cuja fruta possui sementes na cor rosada. Foto: Barry Callebaut/Divulgação
O chocolate ruby é feito num processo de fermentação desse tipo de cacau. Foto: Divulgação
Esse tipo de chocolate foi descoberto em 2017, pela Barry Callebout, maior fabricante de chocolate e de produtos de cacau do mundo. Foto: (Barry Callebaut/Divulgação
O chocolate ruby chegou ao Brasil em 2019. Sua quantidade de gordura está na casa de 36%, Foto: Instagram
Esse tipo possui 47,3% de cacau – o mesmo teor de um chocolate do tipo meio amargo. Foto: (Barry Callebaut/Divulgação)
Rico em ácido cítrico, antioxidantes e com uma característica menos doce, é ideal para quem procura fontes de vitaminas A e B. Foto: (Barry Callebaut/Divulgação