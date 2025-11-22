Dicas para aproveitar o pinhão; semente boa o ano inteiro

Assine
  • Largamente consumido na Região Sul do Brasil, o pinhão brasileiro é a semente da araucária (Araucaria angustifolia). Uma espécie arbórea dominante no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente no estado do Paraná,
    Largamente consumido na Região Sul do Brasil, o pinhão brasileiro é a semente da araucária (Araucaria angustifolia). Uma espécie arbórea dominante no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente no estado do Paraná, Foto: Imagem de Daniel Dan outsideclick por Pixabay
  • O pinhão vem da espécie de araucária pinheiro-do-paraná e é a semente da pinha, estrutura reprodutiva dessa árvore. O pinhão destaca-se pelo sabor e textura peculiar, formado pela casca e amêndoa.
    O pinhão vem da espécie de araucária pinheiro-do-paraná e é a semente da pinha, estrutura reprodutiva dessa árvore. O pinhão destaca-se pelo sabor e textura peculiar, formado pela casca e amêndoa. Foto: Imagem de Eusa por Pixabay
  • O alimento possui nutrientes como fibras, amido resistente, proteínas e minerais. Entre eles, ferro, potássio, cálcio, magnésio, zinco e também vitaminas, assim como baixo teor de gordura e sódio.
    O alimento possui nutrientes como fibras, amido resistente, proteínas e minerais. Entre eles, ferro, potássio, cálcio, magnésio, zinco e também vitaminas, assim como baixo teor de gordura e sódio. Foto: Imagem de joapereira por Pixabay
  • Ele possui também uma quantidade considerável de ômega 6 e 9 e é uma boa fonte de energia. Pode ser consumido por todas as faixas etárias e é indicado principalmente para atletas e crianças em fase de crescimento, devido ao seu aporte calórico.
    Ele possui também uma quantidade considerável de ômega 6 e 9 e é uma boa fonte de energia. Pode ser consumido por todas as faixas etárias e é indicado principalmente para atletas e crianças em fase de crescimento, devido ao seu aporte calórico. Foto: lickr Briza e To
  • O pinhão contribui para a saciedade por causa das fibras, que ao serem ingeridas formam um tipo de gel no estômago e atrasa o esvaziamento do órgão. Ele também promove uma absorção mais gradativa dos nutrientes graças ao ácido pinoleico.
    O pinhão contribui para a saciedade por causa das fibras, que ao serem ingeridas formam um tipo de gel no estômago e atrasa o esvaziamento do órgão. Ele também promove uma absorção mais gradativa dos nutrientes graças ao ácido pinoleico. Foto: Flickr Fernando Zabot
  • Possui amido resistente, apresenta um baixo índice glicêmico e não eleva a glicemia rapidamente. Ele é uma opção saudável para quem tem diabetes porque contém fibras, gorduras boas e aminoácidos que contribuem para evitar os picos glicêmicos no sangue.
    Possui amido resistente, apresenta um baixo índice glicêmico e não eleva a glicemia rapidamente. Ele é uma opção saudável para quem tem diabetes porque contém fibras, gorduras boas e aminoácidos que contribuem para evitar os picos glicêmicos no sangue. Foto: Flickr raquelsantana
  • Além disso, é uma rica fonte de potássio, que está associada a níveis reduzidos de pressão arterial. Ele diminui os efeitos do sódio e alivia a tensão das paredes dos vasos sanguíneos, o que contribui para controlar a hipertensão.
    Além disso, é uma rica fonte de potássio, que está associada a níveis reduzidos de pressão arterial. Ele diminui os efeitos do sódio e alivia a tensão das paredes dos vasos sanguíneos, o que contribui para controlar a hipertensão. Foto: Flickr Elô Bueno
  • O pinhão possui ômega 6 e 9, que reduzem o colesterol
    O pinhão possui ômega 6 e 9, que reduzem o colesterol "ruim" do organismo. Um fator considerado de risco para as doenças cardiovasculares. Foto: Divulgação Governo do Estado do Paraná/Gilson Abreu/AEN
  • Ele também é fonte de vitaminas do complexo B, que contribuem para o bom funcionamento cerebral. O consumo regular deste alimento auxilia no raciocínio e na memória. As fibras presentes no pinhão ajudam a prevenir problemas intestinais como a prisão de ventre
    Ele também é fonte de vitaminas do complexo B, que contribuem para o bom funcionamento cerebral. O consumo regular deste alimento auxilia no raciocínio e na memória. As fibras presentes no pinhão ajudam a prevenir problemas intestinais como a prisão de ventre Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • O pinhão contém luteína, um antioxidante importante que evita a degeneração macular pela idade e diminui os riscos de catarata, sendo benéfico para o cuidado com os olhos.
    O pinhão contém luteína, um antioxidante importante que evita a degeneração macular pela idade e diminui os riscos de catarata, sendo benéfico para o cuidado com os olhos. Foto: Divulgação
  • Sua composição ajuda a eliminar os radicais livres do organismo que causam doenças como câncer e previne também o envelhecimento precoce.
    Sua composição ajuda a eliminar os radicais livres do organismo que causam doenças como câncer e previne também o envelhecimento precoce. Foto: Divulgação Governo do Estado do Paraná/Mauro Scharnik/IAT
  • Como possui ferro e cobre, o pinhão é importante na prevenção de anemia. A semente pode ser uma excelente opção de lanche para pessoas com anemia por deficiência desses minerais.
    Como possui ferro e cobre, o pinhão é importante na prevenção de anemia. A semente pode ser uma excelente opção de lanche para pessoas com anemia por deficiência desses minerais. Foto: Divulgação Governo do Estado do Paraná/Mauro Scharnik/IAT
  • O alimento fortalece o organismo contra doenças como gripes e resfriados. Afinal, ele conta com a presença da vitamina C, que é um antioxidante importante para aumentar a imunidade.
    O alimento fortalece o organismo contra doenças como gripes e resfriados. Afinal, ele conta com a presença da vitamina C, que é um antioxidante importante para aumentar a imunidade. Foto: Divulgação
  • Não é recomendado o consumo dessa semente crua, pois pode ser tóxica para o organismo. O ideal, portanto, é cozinhá-la de 30 a 40 minutos em uma panela de pressão com um pouco de água e sal e depois de esfriar retirar a casca para consumir.
    Não é recomendado o consumo dessa semente crua, pois pode ser tóxica para o organismo. O ideal, portanto, é cozinhá-la de 30 a 40 minutos em uma panela de pressão com um pouco de água e sal e depois de esfriar retirar a casca para consumir. Foto: User:FML/Wikimédia Commons
  • Pessoas que precisem controlar a ingestão de carboidrato ou de potássio (doença renal, por exemplo), devem consumi-lo com moderação. Além de buscar uma orientação médica e nutricional sobre a quantidade adequada de pinhão a ser consumida.
    Pessoas que precisem controlar a ingestão de carboidrato ou de potássio (doença renal, por exemplo), devem consumi-lo com moderação. Além de buscar uma orientação médica e nutricional sobre a quantidade adequada de pinhão a ser consumida. Foto: Divulgação
  • Além de servir de alimento para os humanos desde a época em que os indígenas dominavam o território brasileiro, o pinhão também é consumido por animais terrestres e pássaros.
    Além de servir de alimento para os humanos desde a época em que os indígenas dominavam o território brasileiro, o pinhão também é consumido por animais terrestres e pássaros. Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • O pinhão é um alimento versátil, visto que pode aparecer em diversas receitas e acompanhar arroz ou se transformar em farofa ou vinagrete.
    O pinhão é um alimento versátil, visto que pode aparecer em diversas receitas e acompanhar arroz ou se transformar em farofa ou vinagrete. Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • Este alimento também pode estar presente em bolinhos, que podem ser zero lactose, assim como um aperitivo de entrada para outros pratos ao longo da refeição.
    Este alimento também pode estar presente em bolinhos, que podem ser zero lactose, assim como um aperitivo de entrada para outros pratos ao longo da refeição. Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • O pinhão também pode ser acrescentado a tortas salgadas, risotos e ensopados com legumes, ricos em nutrientes que são essenciais à saúde.
    O pinhão também pode ser acrescentado a tortas salgadas, risotos e ensopados com legumes, ricos em nutrientes que são essenciais à saúde. Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • O pinhão também pode se transformar em sopas ou caldos extremamente nutritivos. É uma boa opção para pessoas com doença celíaca, já que não possui glúten.
    O pinhão também pode se transformar em sopas ou caldos extremamente nutritivos. É uma boa opção para pessoas com doença celíaca, já que não possui glúten. Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • Na forma de farinha substitui a de trigo e faz parte de preparações como pães, bolos e biscoitos. Basta ser triturado através de um processador e se transformar em uma farofa.
    Na forma de farinha substitui a de trigo e faz parte de preparações como pães, bolos e biscoitos. Basta ser triturado através de um processador e se transformar em uma farofa. Foto: Reprodução do Livro de Receitas da Embrapa
  • O maior produtor de pinhão no Brasil é o estado do Paraná, responsável por cerca de 80% da produção nacional. Em média, o estado produz aproximadamente 40 mil toneladas de pinhão por ano
    O maior produtor de pinhão no Brasil é o estado do Paraná, responsável por cerca de 80% da produção nacional. Em média, o estado produz aproximadamente 40 mil toneladas de pinhão por ano Foto: Divulgação
