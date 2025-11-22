Estilo de Vida
Países que vetam o consumo de bebidas alcoólicas
No entanto, alguns países impõem restrições na comercialização de drinques por causa de leis e questões religiosas como, por exemplo, em sociedades islâmicas onde as crenças se confundem com os direitos das pessoas. O certo e o errado se baseiam no Corão. Foto: pixabay
O livro sagrado do Islã sugere evitar o consumo de bebidas alcoólicas, pois afirma que provoca intoxicação e torna o Mal maior do que o Bem. Por sinal, os muçulmanos mais radicais se negam até a mesmo a encostar em garrafas de cerveja e vinho. Foto: BishkekRocks / Wikimedia Commons
Alguns países que adotam esse veto às bebidas alcoólicas são Bangladesh, Brunei (foto), Iêmen, Índia, Irã e Qatar, todos na Ásia. Foto: AdamHillTravel pixabay
Bangladesh é um pequeno país asiático que faz fronteira com Índia e Myanmar. A comercialização de bebida alcoólica se limita a moradores e visitantes estrangeiros em uma lista restrita de bares, restaurantes e hotéis. Foto: Imagem de Aminur Rashid por Pixabay
Brunei, minúsculo país na Ásia, libera a venda de bebidas alcoólicas para pessoas do exterior que não são adeptas do Islamismo. Elas podem entrar no território com até dois litros de destilados ou 12 latas de cerveja em um período de dois dias, mas é necessária uma licença. Foto: Wolfgang R Weber - Flickr
O Irã é mais um representante asiático e um dos mais rigorosos no continente com relação à ingestão de bebidas alcoólicas. A punição para os nativos que desrespeitarem a orientação de forma constante pode ser castigos corporais, amputação de membros e até pena de morte. Foto: Max Salogni - Flickr
A exceção serve somente para estrangeiros que sejam moradores ou visitantes não muçulmanos que podem consumir drinques alcoólicos ao chegar no país ou em cerimônias particulares. Foto: brainin pixabay
No Iêmen, os drinques alcoólicos estão disponíveis apenas em hotéis, e podem ser consumidos por turistas que não são adeptos do Islamismo. Porém, o consumo não pode ocorrer em público. Nativos que desacatarem a regra podem ser presos. Foto: The Dark Angle - Flickr
No fim de 2022, o Qatar roubou a cena no âmbito mundial envolvendo as bebidas alcoólicas. Isso porque sediou a última edição da Copa do Mundo e uma marca de cerveja era patrocinadora do evento. Depois de muita pressão do governo, a Fifa anunciou que não haveria vendas da bebida nos arredores dos estádios. Foto: Imagem de Akbar Nemati por Pixabay
O território qatari também possui influência da cultura e dos costumes ditados pelo Islã. Assim, tem o consumo de líquidos alcoólicos desaconselhado pelo Corão. Foto: - Autor Desconhecido - Dominio Publico
Na Índia, país com dimensões continentais, há culturas variadas. Hindus, cristãos e muçulmanos fazem a disseminação de costumes. Assim, o mercado de bebidas é altamente regulado. Em alguns estados, vigora a proibição; em outros, as vendas se limitam a lojas aprovadas pelo governo. O consumo em lugares públicos é vetado. Foto: Imagem de confused_me por Pixabay
Entre os estados que proibiram totalmente a comercialização e consumo de álcool, estão as ilhas Lakshasweep, além de Manipur, Mizoram e Nagaland. Já Guajarat permite a venda apenas para estrangeiros em aeroportos e hotéis, mas com uma autorização. Foto: Naveed Ahmed Unsplash
No Sudão, representante africano, a lei islâmica do Sharia, que funciona como sistema jurídico, determina como possíveis sanções o enforcamento ou mutilação, caso os nativos sejam flagrados ingerindo líquidos alcoólicos. Foto: Aamirco wikimedia commons
Curiosamente, os Estados Unidos também têm restrições sobre fabricação, transporte, ingestão e comercialização de bebidas alcoólicas em algumas cidades do estado do Alabama (foto), Alaska, Flórida, Mississipi e Texas. Foto: Imagem de David Mark por Pixabay
Afinal, entre as décadas de 1920 e meados de 1930, o governo federal optou por instaurar a “Lei Seca”, com o intuito de diminuir os índices de violência e pobreza na sociedade. Foto:
Mesmo com a limitação a respeito do consumo e da venda de álcool, os estados que estão incluídos nessa restrição têm a permissão para liberar a comercialização e ingestão de bebidas alcoólicas em estádios. Foto: VJPannozzo - Wikimédia Commons
Um dos casos é o ‘AT&T Stadium’, na cidade de Arlington, no Texas. É ali que o time de futebol americano Dallas Cowboys, que integra a principal liga norte-americana, a NFL, sedia seus jogos. A arena tem capacidade para 80 mil espectadores. Foto: Reprodução/ Texas A&M Athletics
O ‘Bryant-Dennis Stadium”, na cidade de Tuscalossa, no Alabama, recebe partidas da mesma modalidade esportiva, principalmente do time da universidade do Alabama. Aliás, a estrutura tem condições de comportar mais de 100 mil pessoas. Foto: Reprodução / Alabama Crimson Tide on AL.com
Também há o “Vaught-Hemingway Stadium”, na cidade de Oxford, no Mississipi, que também é voltado para jogos de futebol americano, principalmente da equipe da universidade do Mississipi. O estádio consegue acomodar 64 mil espectadores. Foto: Ken Lund - Flickr
