Cultura e história do México, terra do eterno seriado ‘Chaves’

A Pirâmide do Sol, patrimônio de uma era anterior aos astecas, é a segunda maior pirâmide do México e a terceira maior do mundo. Tem 220 por 230m de base, 65,5m de altura e 1,1 milhão de metros quadrados. É feita de pedregulhos e revestimento de estuque pintado. Foto: Ricardo David Sánchez wikimedia commons