Nem tudo é positivo quando se fala em colágeno; entenda o alerta
Colágeno é a proteína mais abundante do organismo, formada por diversos aminoácidos. Apesar de ser produzida pelo corpo, com o avançar dos anos, ocorre a degradação natural e progressiva da substância. Foto: Imagem Freepik
Ele é uma proteína estrutural fundamental para o corpo humano, sendo o componente principal da pele, ossos, tendões, ligamentos e cartilagem. Foto: Divulgação
O colágeno também é importante para dar estrutura e firmeza aos ossos, mantendo-os fortes. No entanto, com o envelhecimento, a quantidade diminui, deixando-os mais frágeis e menos densos, o que aumenta o risco de fraturas nos idosos. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Esse suplemento se popularizou por seu suposto potencial de rejuvenescimento, sobretudo por benefícios à pele. No entanto, especialistas alertam para possíveis distorções quanto à verdadeira função de cada tipo de colágeno no corpo humano. Foto: Divulgação
"A gente não tem, até hoje, estudos robustos que demonstrem que a ingestão de colágeno (suplementação) faz o organismo aumentar a produção dessa proteína", afirmou a médica dermatologista Marcelle Nogueira ao portal G1. Foto: Reprodução do Facebook Associação Brasileira de Nutrição Esportiva
De acordo com pesquisas sobre o colágeno, os benefícios da suplementação oral para a pele mostram resultados limitados. Eles se restringem a uma discreta melhora na hidratação e elasticidade da pele, porém essa proteína pode ser encontrada em alguns alimentos. Foto: - Imagem Freepik
Entre eles, estão carne, peixes, frutas, sementes, gelatinas, ovo e derivados do leite. Tudo isso associado a uma alimentação nutritiva, rica em vitamina C, minerais como zinco, ferro, silício e selênio. Além disso, a inserção de hábitos saudáveis ao longo do dia. Foto: - Imagem Freepik
Diante disso, ele não pode ser consumido como suplemento proteico. Contudo, se enriquecido com aminoácidos, pode se transformar em uma boa opção para os outros tipos de proteínas. Foto: Divulgação
Existem três tipos de colágeno. O hidrolisado geralmente presente na pele, tendões e ossos é vendido por seus supostos benefícios para a firmeza e elasticidade. Ele, contudo, pode conter uma mistura de tipos e pode variar de acordo com a necessidade individual. Foto: Divulgação
O colágeno não-hidrolisado está presente predominantemente na cartilagem. Esse, portanto, é mais utilizado para o bom funcionamento das articulações, combinado com o ácido hialurônico. Foto: - Divulgação
Já o colágeno enriquecido ou body balance é encontrado normalmente na pele, músculo e órgãos internos. Normalmente, é comercializado pela indústria de alimentos como suplemento alimentar visando ao ganho de massa. Foto: Divulgação
"Cada tipo possui uma estrutura e função específica no organismo. E não, eles não têm o mesmo efeito", detalhou a nutricionista. Foto: Divulgação
Popularmente, o colágeno é apresentado como uma fórmula mágica da juventude, mas o efeito da suplementação oral para a pele é muito limitado, segundo dermatologistas. Foto: - Divulgação
Segundo a meta-análise, publicada em 2023 na revista científica "Nutrients", houve uma melhora na hidratação da pele com a suplementação, mas não foram observadas diferenças significativas na elasticidade. Foto: Divulgação
De acordo com Marcelle Nogueira, que é PhD em Envelhecimento pela USP, não há estudos de alto grau de evidência científica que mostram que o colágeno ingerido estimule a produção da proteína jovem na pele. Foto: - Divulgação
Quando o colágeno (suplemento) chega ao intestino, ele é quebrado em moléculas menores (aminoácidos). São eles que caem na corrente sanguínea do corpo humano, podendo se encaixar de maneiras diferentes e dar origens a várias substâncias (sem garantia de que chegarão à pele). Foto:
"O colágeno na pele é uma proteína muito complexa. E há ainda essa dúvida se em humanos, quando você toma peptídeos (menores unidades de uma proteína) de colágeno, eles vão passar por todo o processo de formação da estrutura da proteína", detalhou. Foto: Divulgação
Para a dermatologista, a melhora no aspecto das rugas pode estar mais associada à hidratação da pele do que propriamente ao efeito mais profundo da suplementação na produção de colágeno novo. Foto: Imagem de AdoreBeautyNZ por Pixabay
Além disso, o colágeno não é uma proteína de alto valor biológico e não se mostra tão eficiente para atender a necessidade proteica do corpo, como o Whey. Foto: Divulgação
O colágeno é uma proteína estrutural, com um perfil de aminoácidos diferente, considerada incompleta por não conter todos os aminoácidos essenciais para o organismo humano. Foto: Divulgação
O whey, por sua vez, é uma proteína completa, considerada de alto valor biológico por conter todos os aminoácidos que o corpo humano não é capaz de produzir. Foto: Imagem gerada por Inteligência artificial, através do Aplicativo Microsoft Design
"O whey é mais indicado para o ganho de massa muscular, enquanto o colágeno tem outras funções, sendo atribuídas a ele algumas funções como a saúde da pele, articulações e ossos", explicou. Foto: Divulgação
Para Patrícia Campos Ferraz, nutricionista e PhD em Bioquímica pela Unicamp, o colágeno tem carência de alguns aminoácidos essenciais e excesso de outros que não são tão essenciais, mas que são importantes para as articulações. Foto: Instagram @dra.patriciacamposferraz