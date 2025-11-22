Entretenimento
Personagens de games famosos que têm ligação com o Brasil
Blanka - Um dos personagens mais famosos de Street Fighter é Blanka, seja pela sua aparência diferente como pelos seus ataques característicos. De acordo com o criador do jogo, ele era conhecido como Jimmy e ficou com essa aparência após seu avião cair na Floresta Amazônica. Foto: Reprodução/ Street Fighter
Sean Matsuda - O nome não parece muito de um brasileiro, mas seu estilo de luta em Street Fighter se assemelha muito ao gingado nacional, além de ter trajes com as cores e o símbolo do país. Foto: Reprodução/ Street Fighter
Eddy Gordo - Com um nome que não tem relação com sua aparência, Eddy Gordo é um dos personagens de Tekken e usa movimentos baseados em capoeiristas brasileiros. Foto: Reprodução/ Tekken
Bob Wilson - Mais um personagem que tem relação com a capoeira, porém ele participa do jogo Fatal Fury. Foto: Reprodução/ Fatal Fury
Carlos Oliveira - Resident Evil é um dos jogos de videogame mais famosos do mundo e Carlos Oliveira é um dos personagens selecionáveis por quem joga, sendo que o mercenário virtual teve até aparição nas telas do cinema. Foto: Reprodução/ Resident Evil
Allejo - Provavelmente um dos personagens brasileiros mais emblemáticos e famosos é Allejo, do International Superstar Soccer, que surgiu porque a Konami não tinha a licença para usar os nomes reais dos jogadores de futebol. Foto: Reprodução/ International Superstar Soccer
Laura Matsuda - Mais uma personagem que aparece em Street Fighter, Laura Matsuda tem um estilo de luta que mescla jiu-jitsu e capoeira. Foto: Reprodução/ Street Fighter
Aldebaran - Aldebaran de Touro é um dos 12 cavaleiros que vestem as armaduras douradas no game/anime "Cavaleiros do Zodíaco". É reconhecido como um dos personagens com maior força física da trama. Foto: Reprodução/ Cavaleiros do Zodíaco
Lúcio - Um dos poucos personagens brasileiros com um nome característico do país, Lúcio é do jogo Overwatch e passou sua infância em uma favela no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/ Overwatch
Jetstream Sam - Seu verdadeiro nome é Samuel Rodrigues e é um cyborg do jogo Metal Gear Rising: Revengeance. Foto: Reprodução/ Metal Gear Rising
Golrio - Um dos lutadores menos conhecidos pelo público, Golrio é do jogo Fight Fever e se caracteriza por ter semelhança física e de traje com um pajé, representando determinadas tribos indígenas brasileiras. Foto: Reprodução/ Fight Fever
Roberto Miura - São muitos os personagens lembrados em games como lutadores, porém, seguindo a tradição nacional, Roberto Miura, do Rival Schools, tem relação com o futebol, esporte popular nacional. Foto: Reprodução/ Rival Schools
Christie Monteiro - A personagem de Tekken se caracteriza por ter golpes semelhantes aos de um capoeirista e um estilo similar com outro lutador brasileiro do jogo, Eddy Gordo. Foto: Reprodução/ Tekken
Leona Heidern - Personagem do King of Fighters, ela tem um alto poder de combate e tem como versão oficial o fato de ter sido encontrada em solo brasileiro, antes de começar seus treinamentos. Foto: Reprodução/ The King Of Fighters
Milla Vodello - Essa personagem é marcante no jogo Psychonauts, sendo que suas habilidades são levitar e também de mandar muito na dança. Foto: Reprodução/ Psychonauts
Neeko - Um dos jogos mais populares do mundo é League of Legends e o Brasil não passa despercebido, não só pela grande quantidade de jogadores como também pela personagem Neeko. Foto: Reprodução/ League Of Legends
Richard Meyer - Richard Meyer é mais um personagem que está relacionado com a capoeira e mais um lutador do tradicional jogo Fatal Fury. Foto: Reprodução/ Fatal Fury
Capitão - Personagem do Rainbon Six Siege, Capitão faz parte do Batalhão de Operações Especiais (Bope), setor famoso da polícia brasileira. Foto: Reprodução/ Rainbow Six Siege
Rikuo - Muitos devem se perguntar porque Rikuo, do jogo Darkstalkers, da Capcom, é brasileiro. A resposta é simples: ele vive em um reino aquático localizado no fundo do rio Amazonas. Foto: Reprodução/ Darkstalkers
Khushnood Butt - Ele se chama Marco Rodriguez e teve essa mudança de nome por escolha da versão americana. É do jogo Fatal Fury. Foto: Reprodução/ Fatal Fury