As maiores estátuas do mundo: história e turismo
Mas algumas estátuas se destacam também pelo gigantismo. Veja as maiores estátuas espalhadas pelo mundo. E surpreenda-se com essas obras impressionantes. Veja a lista, em ordem da menor para a maior. Todas supergrandes. Foto: Vijay B. Barot wikimedia commons
Monumento da Renascença Africana (Senegal) - 49m - Fica na cidade de Dakar. Feita de bronze. Construída em 2008. Foto: Jeff Attaway wikimedia commons
Mãe Pátria (Rússia) - 51,8m - Fica em Volvogrado. É feita de concreto e aço. Foi inaugurada em 1967. Foto: www.volganet.ru wikimedia commons
Kannon (Japão) - 57m - Fica no terreno do templo Houkokuji Aizu Betsuin, em Fukushima. Construída em 1988. A estátua é oca e possui uma escada em espiral que permite chegar até a altura do ombro da deusa Kannon. Em 2021, recebeu máscara em ato simbólico por causa da pandemia. Foto: reprodução CNN
Guan Yu (China) - 58m - Fica em Jongzhou. Inaugurada em 2016. Feita de 4 mil tiras de bronze. Retrata o general Guan Yu, que viveu no século 3 a.C. Foto: Divulgação The Atlantic
Guanyin do Monte Xiqiao (China) - 62m - Fica em Guangdong, área onde existia um vulcão (já extinto), hoje considerada um parque florestal nacional . Foto: Whw - Domínio público
O Grande Buda de Leshan (China) - 71m - Estátua de pedra feita entre 713 e 803. Foi esculpida num penhasco de arenito vermelho na confluência de dois rios. Foto: James Spurrier - wikimedia commons
Confúcio do Monte Ni (China) - 72m. Fica na cidade de Qufu. Segundo a lenda, Confúcio - filósofo de grande relevância na formação cultural chinesa - nasceu no Monte Ni e foi criado um tigre e uma águia. Foto: Reprodução de vídeo YouTube Unveiling Fakten.
Vishnu (Indonésia) - 75m - Fica no Parque Cultural Garuda Wisnu Kencana e retrata o Deus Hindu. Foto: Ya Saya InBali Timur wikimedia commons
Guan Yin (Hong Kong) - 76m - A estátua feita de bronze, pintada com uma tinta branca autolimpante de fluorocarbono, fica ao lado do mosteiro Tsz Shan. Foto: reprodução droneandslr.com
O Grande Buda (China) - 88m - Fica em Ling Shan. É feita de bronze. Foi inaugurada em 1996. Para chegar à estátua, é preciso percorrer uma escadaria com 99 degraus. Foto: gdczjkk wikimedia dommons
Hokkaido Kannon (Japão) - 88m - Fica em Ashibetsu, Hokkaido. A estátua tem 20 andares com espaços para devoção e uma plataforma com vista panorâmica para a cidade. Construída em 1989. Foto: Tzuhsun Hsu wikimedia commons
Grande Buda da Tailândia - 92m - Fica no monastério de Wat Muang, na província de Ang Thong. Começou a ser erguida em 1990 e foi inaugurada em 2008. Feita de concreto e pintada de ouro. Foto: Thaweesak Churasri
Pedro, O Grande (Rússia) - 96m - Fica em Moscou. Feita de bronze. Inaugurada em 1997. Criada para representar Cristóvão Colombo, não teve nenhum cliente interessado na América. Então, o escultor artista russo Zurab Tsereteli alterou a face da estátua para o czar Pedro I. Foto: Divulgação Go Hurb
Sendai Daikannon (Japão) - 100m - Fica na cidade de Sendai. Inaugurada em 1991. Na mão direita tem uma gema dos desejos e na mão esquerda tem um frasco que despeja a água da sabedoria. Foto: Hideyuki Kamon wikimedia commons
Imperadores Yan e Huang (China) - 106m - Fica em Zhenghou. Esculpida numa montanha à margem do rio Amarelo, precisou de 20 anos para ser finalizada. Só os bustos têm 51 metros, foram a escultura feita na rocha que serviu para sustentar os rostos. Foto: Divulgação tourist ink
Guanyin de Nanshan (China) - 108m - Fica na cidade de Sanya. Construída durante 6 anos, foi inaugurada em 2005. Foto: Jazon88 wikimedia commons
Nascimento de um Novo Mundo (Porto Rico) - 110 metros - Fica em Arecibo. Inaugurada em 2017. Celebra os 5 séculos da primeira viagem à América. A escultura tem Cristóvão Colombo e as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina. É do mesmo escultor de Pedro, O Grande, em Moscou: o artista russo Zurab Tsereteli. Foto: Edwin GonzalezMontoya YouTube
Ushiku Daibutsu (Japão) - 120m - Fica em Ushiku, Ibaraki. Construída em 1993. Feita de aço coberta por bronze. Foi construída para comemorar o nascimento de Shinran, fundador do Jodo Shinshu ou "Verdadeira Escola da Terra Pura", um dos ramos do Budismo Foto: Sandunruki wikimedia commons
Buda do Templo da Primavera (China) - 153m - Fica na provÃncia de Henan. Sua construÃ§Ã£o comeÃ§ou em 1997. Inaugurada em 2008. Sua base, em forma de flor de lÃ³tus, tem 1.100 placas de cobre. Foto: Nyx Ning wikimedia commons
Estátua da Unidade (Índia) - 182m (240m com o pedestal) - Fica na ilha fluvial Sadhu Bet. Uma ponte liga a estátua ao continente. Feita entre 2013 e 2018 em homenagem a Sardar Patel , o primeiro vice-primeiro-ministro e Ministro do Interior da Índia após a independência. O ferro foi doado por mais de 500 mil fazendeiros. Foto: reprodução vídeo G1