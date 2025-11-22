Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Saiba como funciona a Cromoterapia: tratamento com cores

RF
Redação Flipar
  • A cromoterapia é uma técnica antiga, iniciada em grandes civilizações, como as do Egito, Grécia, China e Índia.
    A cromoterapia é uma técnica antiga, iniciada em grandes civilizações, como as do Egito, Grécia, China e Índia. Foto: wikimedia commons/domínio público
  • Nesta terapia, cada cor apresenta uma função terapêutica diferente e pode ser aplicada com uma diversidade de instrumentos.
    Nesta terapia, cada cor apresenta uma função terapêutica diferente e pode ser aplicada com uma diversidade de instrumentos. Foto: Imagem de ????? ?????? por Pixabay
  • Lâmpadas coloridas, roupas, alimentos, janelas coloridas ou água solarizada são formas para realizar este tratamento.
    Lâmpadas coloridas, roupas, alimentos, janelas coloridas ou água solarizada são formas para realizar este tratamento. Foto: Freepik
  • A cromoterapia não é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, pois não existem comprovações científicas da sua eficácia.
    A cromoterapia não é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, pois não existem comprovações científicas da sua eficácia. Foto: Imagem de Gustavo Ferreira Gustavo por Pixabay
  • No entanto, está aprovada e é oferecida pelo SUS, como parte do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).
    No entanto, está aprovada e é oferecida pelo SUS, como parte do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Foto: Pixabay
  • A cromoterapia é realizada através de aparelhos que emitem luz de diferentes cores, sendo que essa luz pode ser emitida diretamente na pele ou a pessoa pode ficar em contato com a luz dentro de uma sala fechada, podendo estar deitada ou sentada.
    A cromoterapia é realizada através de aparelhos que emitem luz de diferentes cores, sendo que essa luz pode ser emitida diretamente na pele ou a pessoa pode ficar em contato com a luz dentro de uma sala fechada, podendo estar deitada ou sentada. Foto: Imagem de Balázs Somos por Pixabay
  • A escolha da cor depende da indicação do terapeuta, sendo que as cores mais utilizadas são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta.
    A escolha da cor depende da indicação do terapeuta, sendo que as cores mais utilizadas são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Foto: Imagem de Daniel Albany por Pixabay
  • As cores vermelho, laranja e amarelo podem ser classificadas como quentes, que são estimulantes, enquanto que as cores verde, azul e violeta são chamadas cores frias e estão ligadas ao efeito calmante.
    As cores vermelho, laranja e amarelo podem ser classificadas como quentes, que são estimulantes, enquanto que as cores verde, azul e violeta são chamadas cores frias e estão ligadas ao efeito calmante. Foto: Imagem de Daniel Albany por Pixabay
  • Este tipo de tratamento está disponível em postos de saúde de algumas cidades e podem ser oferecidos pelo SUS , o Sistema Único de Saúde.
    Este tipo de tratamento está disponível em postos de saúde de algumas cidades e podem ser oferecidos pelo SUS , o Sistema Único de Saúde. Foto: Imagem de Morrayah por Pixabay
  • Alguns hospitais e clínicas também disponibilizam o tratamento com a cromoterapia, porém é importante que seja realizado por profissionais e terapeutas treinados e capacitados neste tipo de prática.
    Alguns hospitais e clínicas também disponibilizam o tratamento com a cromoterapia, porém é importante que seja realizado por profissionais e terapeutas treinados e capacitados neste tipo de prática. Foto: Imagem de Daniel Albany por Pixabay
  • Como benefícios, a cromoterapia alivia os sintomas de determinada doença através de uma cor específica, melhora o bem-estar físico e mental, além de diminuir o cansaço físico.
    Como benefícios, a cromoterapia alivia os sintomas de determinada doença através de uma cor específica, melhora o bem-estar físico e mental, além de diminuir o cansaço físico. Foto: Imagem de Luiz A. Rolim de Moura Luiz Rolim por Pixabay
  • Também ajuda na diminuição dos transtornos do sono, no auxílio do tratamento de dores de cabeça e na estimulação do Sistema Nervoso Central.
    Também ajuda na diminuição dos transtornos do sono, no auxílio do tratamento de dores de cabeça e na estimulação do Sistema Nervoso Central. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
  • Além disso, a cromoterapia, muitas vezes, é utilizada como tratamento complementar para quem tem problemas cardíacos e de circulação sanguínea.
    Além disso, a cromoterapia, muitas vezes, é utilizada como tratamento complementar para quem tem problemas cardíacos e de circulação sanguínea. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
  • Devido aos seus benefícios, a cromoterapia pode ser utilizada para vários tipos de problemas de saúde como febre, insônia, diabetes, doenças psiquiátricas, hipertensão, transtorno afetivo sazonal, feridas e doenças articulares. Mas sempre em paralelo com a medicação tradicional do profissional de saúde.
    Devido aos seus benefícios, a cromoterapia pode ser utilizada para vários tipos de problemas de saúde como febre, insônia, diabetes, doenças psiquiátricas, hipertensão, transtorno afetivo sazonal, feridas e doenças articulares. Mas sempre em paralelo com a medicação tradicional do profissional de saúde. Foto: Imagem de armennano por Pixabay
  • Existem alguns casos em que a cromoterapia é bastante utilizada, como na aplicação de luz azul em recém-nascidos com icterícia e em pessoas que tenham feridas infectadas.
    Existem alguns casos em que a cromoterapia é bastante utilizada, como na aplicação de luz azul em recém-nascidos com icterícia e em pessoas que tenham feridas infectadas. Foto: Freepik
  • Além disso, o uso da luz rosa pode auxiliar no tratamento de pessoas com depressão, pois ajuda a aumentar algumas substâncias que melhoram o humor, como serotonina.
    Além disso, o uso da luz rosa pode auxiliar no tratamento de pessoas com depressão, pois ajuda a aumentar algumas substâncias que melhoram o humor, como serotonina. Foto: reprodução de vídeo anoerone
  • Atenção! Embora possua benefícios para a saúde, a cromoterapia pode ter efeitos indesejáveis se as cores não forem usadas de forma adequada ou se forem feitas por profissionais não habilitados.
    Atenção! Embora possua benefícios para a saúde, a cromoterapia pode ter efeitos indesejáveis se as cores não forem usadas de forma adequada ou se forem feitas por profissionais não habilitados. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • Além disso, as cores de tons vermelho e laranja não devem ser usadas por pessoas com febre ou que estejam muito nervosas, pois essas cores podem intensificar estes sintomas.
    Além disso, as cores de tons vermelho e laranja não devem ser usadas por pessoas com febre ou que estejam muito nervosas, pois essas cores podem intensificar estes sintomas. Foto: Freepik
  • Da mesma forma, segundo especialistas, pessoas que sofram de gota não devem usar cores azul e violeta por provocar sensação de piora dos sintomas da doença.
    Da mesma forma, segundo especialistas, pessoas que sofram de gota não devem usar cores azul e violeta por provocar sensação de piora dos sintomas da doença. Foto: Freepik
  • Apesar de ser uma forma de terapia, é importante ressaltar que a cromoterapia não substitui o tratamento indicado pelo médico. Ela deve ser usada apenas como prática complementar.
    Apesar de ser uma forma de terapia, é importante ressaltar que a cromoterapia não substitui o tratamento indicado pelo médico. Ela deve ser usada apenas como prática complementar. Foto: Imagem de Dmitriy por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay