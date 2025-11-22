Brasil está ‘mais feminino’ e ‘mais velho’

Assine
  • A nova leva de estatísticas retrata como o perfil populacional brasileiro vem se transformando com o passar das décadas.
    A nova leva de estatísticas retrata como o perfil populacional brasileiro vem se transformando com o passar das décadas. Foto: Fotos Públicas
  • Veja alguns dados apurados nesse Censo 2022, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística detalhou a partir de certos recortes.
    Veja alguns dados apurados nesse Censo 2022, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística detalhou a partir de certos recortes. Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil
  • A idade mediana do brasileiro saltou de 29 anos, em 2010, para 35 anos, em 2022.
    A idade mediana do brasileiro saltou de 29 anos, em 2010, para 35 anos, em 2022. Foto: Reprodução/IBGE
  • O Brasil tem 55 idosos (acima de 65 anos) para cada 100 jovens (até 14 anos).
    O Brasil tem 55 idosos (acima de 65 anos) para cada 100 jovens (até 14 anos). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • Essa proporção indica o maior salto no envelhecimento entre um censo e outro (desde 1940). Em 2010, eram 30,7 idosos para 100 jovens.
    Essa proporção indica o maior salto no envelhecimento entre um censo e outro (desde 1940). Em 2010, eram 30,7 idosos para 100 jovens. Foto: Reprodução/IBGE
  • O dado aponta que está ocorrendo um envelhecimento mais acelerado da população brasileira.
    O dado aponta que está ocorrendo um envelhecimento mais acelerado da população brasileira. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • O Norte é a região mais jovem do Brasil: 25,2% das pessoas têm até 14 anos e a idade mediana é de 29 anos.
    O Norte é a região mais jovem do Brasil: 25,2% das pessoas têm até 14 anos e a idade mediana é de 29 anos. Foto: - Wikipedia
  • A idade mediana no Sudeste é a mais alta: 37 anos. Essa região e o Sul são as mais envelhecidas: 12% dos habitantes têm 65 anos ou mais.
    A idade mediana no Sudeste é a mais alta: 37 anos. Essa região e o Sul são as mais envelhecidas: 12% dos habitantes têm 65 anos ou mais. Foto: Reprodução do site saopaulosecreto.com Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas
  • O Rio Grande do Sul é o estado com a idade mediana mais alta do Brasil (38 anos).
    O Rio Grande do Sul é o estado com a idade mediana mais alta do Brasil (38 anos). Foto:
  • Roraima é o estado com idade mediana mais baixa do Brasil (26 anos).
    Roraima é o estado com idade mediana mais baixa do Brasil (26 anos). Foto: Reprodução Youtube
  • A população brasileira (203 milhões de pessoas) está ainda mais feminina, de acordo com o Censo de 2022.
    A população brasileira (203 milhões de pessoas) está ainda mais feminina, de acordo com o Censo de 2022. Foto: Agência Brasil/Divulgação
  • Segundo o IBGE, a taxa de fecundidade tem sofrido redução constante, o que explica essa alteração na pirâmide etária.
    Segundo o IBGE, a taxa de fecundidade tem sofrido redução constante, o que explica essa alteração na pirâmide etária. Foto: Imagem de Daniel Reche por Pixabay
  • O percentual de mulheres no Brasil é de 51,5% da população (cerca de 104,5 milhões).
    O percentual de mulheres no Brasil é de 51,5% da população (cerca de 104,5 milhões). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
  • A diferença na quantidade de mulheres e homens é de seis milhões.
    A diferença na quantidade de mulheres e homens é de seis milhões. Foto: Agência Brasil/Divulgação
  • No Censo de 2010, eram 96,9 homens para cada 100 mulheres. A proporção aumentou em 2022: 94,2 homens para cada 100 mulheres.
    No Censo de 2010, eram 96,9 homens para cada 100 mulheres. A proporção aumentou em 2022: 94,2 homens para cada 100 mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • Os homens são a maioria na faixa até os 24 anos de idade. Nos grupos etários acima disso, as mulheres são majoritárias.
    Os homens são a maioria na faixa até os 24 anos de idade. Nos grupos etários acima disso, as mulheres são majoritárias. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
  • O Sudeste é a região com maior proporção de mulheres (51,8%).
    O Sudeste é a região com maior proporção de mulheres (51,8%). Foto: - Wikipedia
  • O estado mais feminino é o Rio de Janeiro (52,8%) - 89,4 homens para cada 100 mulheres.
    O estado mais feminino é o Rio de Janeiro (52,8%) - 89,4 homens para cada 100 mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agencia Brasil
  • Acre, Tocantins, Roraima e Mato Grosso são os únicos estados com mais homens que mulheres.
    Acre, Tocantins, Roraima e Mato Grosso são os únicos estados com mais homens que mulheres. Foto: Alice Leão/Governo do Acre
  • De acordo com o IBGE, os homens tem maior taxa de mortalidade que as mulheres, por razões variadas. Isso indica tendência de aumento ainda maior nessa diferença.
    De acordo com o IBGE, os homens tem maior taxa de mortalidade que as mulheres, por razões variadas. Isso indica tendência de aumento ainda maior nessa diferença. Foto: Agência IBGE Notícias
  • “A mortalidade masculina é maior em todos os grupos etários. O que resulta em uma população sobrevivente de mulheres. E temos uma alta mortalidade não natural em jovens adultos. Por violência e acidentes”, explicou Márcio Minamoguchi, demógrafo do IBGE.
    “A mortalidade masculina é maior em todos os grupos etários. O que resulta em uma população sobrevivente de mulheres. E temos uma alta mortalidade não natural em jovens adultos. Por violência e acidentes”, explicou Márcio Minamoguchi, demógrafo do IBGE. Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil
