Animais
Não são apenas as aves! Veja animais que se reproduzem em ovos
-
Veja agora algumas espécies que nascem de ovos. As aves são os animais mais frequentemente associados a ovos. Até porque muitos são consumidos por seres humanos. . Foto: Imagem de rubyclement por Pixabay
-
Todas as aves são ovíparas. Botam ovos em ninhos e geralmente chocam para aquecê-los O ovo de galinha é o mais comum. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
-
Há quem imagine que a cor da casca altera o valor nutricional. Mas a coloração se refere apenas à raça da galinha. Além disso, o tamanho não interfere na proteina. Os menores são de galinhas jovens e os maiores de animais mais velhos Foto: Divulgação
-
Os ovos de codorna também são consumidos com.alguma frequência no Brasil. E por serem pequeninos costumam compor pratos mistos que contêm também legumes e verduras. Foto: Imagem de Karyna Panchenko por Pixabay
-
-
Na África, a galinha d'Angola é uma raça bem difundida. Embora ponha apenas 80 ovos por ano, em média essa galinha responde pela maior parte do consumo no continente. Foto: Imagem de Pantea Adrian por Pixabay
-
Na China , é comum o consumo de ovos de pata. Chamados de " pretos”, ou “ovos de cem anos”, são cozidos e mantidos enterrados por vários dias numa mistura de sal, chá verde, cinzas e argila até serem consumidos. Foto: Imagem de Bernell MacDonald por Pixabay
-
Na Inglaterra , ovos de gaivota são apreciados. E, certa vez, seu consumo chegou a ser recomendado em Gloucestershire para reduzir a proliferação dessas aves Foto: Imagem de Elien Smid por Pixabay
-
-
Há indícios de que a galinha doméstica passou a ser consumida por humanos por volta de 7500 a.C., no sul da China, Tailândia e Mianmar. Eles buscavam uma espécie mais dócil e que rendesse bastante carne. Foto: Seth Mazow/Wikimedia Commons
-
Os ovos teriam passado a ser consumidos então por volta de 3.200 a.C e tornou-se ingrediente de destaque em refeições na Mesopotâmia Foto: Daniel Albany por Pixabay
-
Os fenícios gostavam de ovos de avestruz (foto). Já os egípcios apreciavam ovos das fêmeas de ganso, codorna , pelicano e pato. Foram encontradas receitas egípcias de 2 mil anos antes de Cristo que levavam ovo no preparo. Foto: Imagem de Barbara Fraatz por Pixabay
-
-
Além das aves , outras espécies também botam ovos. Os peixes produzem ovas usadas na produção de caviar. Uma iguaria cara e sofisticada. Foto: divulgação
-
Os répteis botam ovos que têm cascas bem grossas. Os jacarés, por exemplo, fazem a cópula na água e depositam os ovos em ninhos na terra. Foto: Bernd Hildebrandt/Pixabay
-
As aranhas também são ovíparas. Elas botam os ovos em sacos de seda. Foto: Imagem de Willfried Wende por Pixabay
-
-
Moluscos, como lula e polvo, também botam ovos. E o filhote pode nascer na forma dos pais ou como larva, dependendo do caso. Foto: Imagem de edmondlafoto por Pixabay
-
Anfíbios, como sapos e rãs, também botam ovos. Alguns na água, outros na terra. A quantidade costuma ser grande e poucos girinos chegam à fase adulta. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
-
Há também insetos que botam ovos e estes têm uma textura pegajosa. Baratas colocam os ovos na chamada ooteca. Moscas chegam a botar 700 ovos dois dias após a cópula. Foto: Imagem de P K por Pixabay
-
-
Outra curiosidade é que, em quase todas as espécies, as fêmeas é que desenvolvem os ovos. Mas o cavalo marinho é a única espécie em que o macho dá a cria. Foto: Imagem de VIVIANE M. por Pixabay
-
A fêmea põe os ovos em uma bolsa que fica na parte abdominal do corpo do macho, ele nutre os embriões e os filhotes saem após 2 a 7 semanas. Foto: Imagem de wal_172619 por Pixabay
-
Por causa da PÃ¡scoa, associada simbolicamente a coelhos e ovos, muitas crianÃ§as- e atÃ© adultos - confundem as caracterÃsticas dos coelhos e imaginam que eles botam ovos. Foto: Imagem de Helga Kattinger por Pixabay
-
-
Mas os coelhos são mamíferos e não procriam desta maneira. Os únicos mamíferos que botam ovos são os ornitorrincos e as equidnas (foto) Foto: Fir0002 wikimedia commons