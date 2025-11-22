Imperator inaugura exposição dedicada a Carmen Miranda no Rio de Janeiro

Graças à gravação da canção ‘Pra Você Gostar de Mim’, de Joubert de Carvalho, Carmen se tornou uma estrela no Brasil e foi considerada a principal intérprete do samba na década de 1930. Por sinal, foi a primeira artista a fechar um contrato de trabalho com uma emissora de rádio a nível nacional. Um feito na época. Foto: Instagram @museucarmenmiranda