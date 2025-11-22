Entretenimento
Personagens de Harry Potter viram roqueiros com a Inteligência Artificial
Harry Potter roqueiro ficaria assim. Foto: Instagram @themageekalworld
O ator Daniel Radclife ganhou um cabelo mais encorpado e um semblante mais sisudo, com sobrancelhas bem marcadas. . Foto: Instagram @themageekalworld e Divulgação HBO
Hermione Granger ficaria desse jeito. Foto: Instagram @themageekalworld
Emma Watson ganhou um cabelo meio punk e uma maquiagem carregada. Mas manteve a beleza. Foto: Instagram @themageekalworld e
E olha o estilo roqueiro de Ronald Weasley. Foto: Instagram @themageekalworld
O melhor amigo de Harry ficou com jeitão de durão. Os cabelos ruivos são marca registrada. Não mudam de cor. Foto: nstagram @themageekalworld e Reprodução Adoro Cinema
Agora, a aparência de Hagrid com uma guitarra nas mãos. Irado. Foto: Instagram @themageekalworld
O gigante guardião de Hogwarts, vivido por Robbie Coltrane, ficou ainda mais bolachudo, mas com os cabelos e a barba bem torneadas. Detalhe na jaqueta! Foto: Instagram @themageekalworld e Facebook Geração Harry Potter
O amado Dobby ficou assim, com pose e tudo. Foto: Instagram @themageekalworld
O elfo doméstico da família Malfoy, libertado por Harry, ganhou ares de segurança e independência com o estilo do rock. Foto: Instagram @themageekalworld e reprodução IMDB
Draco Malfoy ficou caracterizado dessa forma. Foto: Instagram @themageekalworld
O jovem vilão foi retratado bem carregado de verde, a cor da casa Sonserina, à qual ele pertence em Hogwarts. Os olhos azuis do ator Tom Felton também ficaram verdes. Foto: Instagram @themageekalworld e Divulgação Warner Bros
O professor Severo Snape, que já não tem cara de bons amigos, ficou assim. Foto: Instagram @themageekalworld
Imagine o que Alan Rickman, se estivesse vivo, acharia dessa caracterização assustadora do bruxo mais intrigante de Hogwarts. Foto: Instagram @themageekalworld e divulgação Warner Bros
E o professor Horácio Slughorn ficou descolado. Foto: Instagram @themageekalworld
A calvície do ator Jim Broadbent foi preservada, mas com uma cabeleira espigada na parte de trás. Foto: Divulgação Warner Bros
Para fechar a galeria, lembramos de momentos em que música estava presente em Harry Potter. Foto: Divulgação
O coral de sapos do professor Filio Flitwick é um sucesso. Foto: Divulgação
E as Weird Sisters sacudiram os estudantes bruxos no baile do Cálice de Fogo. Foto: Divulgação
