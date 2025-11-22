Entretenimento
Chitãozinho e Xororó lançam cruzeiro da dupla após conquista do 7º Grammy Latino
A viagem durou até 18 de novembro, partindo de Santos rumo ao Rio de Janeiro e Angra dos Reis, em quatro dias de celebração. O cruzeiro ofereceu shows, festas temáticas e experiências exclusivas, reuniu artistas renomados como Fábio Jr., Victor E Leo, Daniel, Matogrosso E Mathias, Bruninho E Davi, além de outros nomes da música. Assim, os fãs puderam vivenciar momentos inesquecíveis. Foto: Instagram @chxoficial
Além da música, o cruzeiro trouxe duas apresentações da peça Aluga-se um Namorado, dirigida e estrelada por Eri Johnson. O elenco, aliás, tem nomes como Ju Knust, Myrian Rios, Marcondes Oliveira, entre outros, ampliando, assim, a diversidade do evento. A iniciativa uniu música, teatro e lazer em alto-mar, consolidando o cruzeiro como uma experiência completa e inovadora para os participantes. Foto: Instagram @chxoficial
Chitãozinho e Xororó foram homenageados na 32ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasil, em 04/06/2025. A cerimônia ocorreu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro. Trata-se do espaço cultural mais clássico da cidade, palco de grandes espetáculos. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
O evento, tradicionalmente associado à Música Popular Brasileira (MPB) foi dedicado de forma inédita ao gênero sertanejo, laureando seus principais representantes. Emocionados, eles se abraçaram no palco. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
O teatro estava lotado e a plateia cantou em coro o maior hit sertanejo da dupla homenageada: "Evidências". O teatro "tremeu". Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
No evento, artistas fizeram releituras de clássicos do repertório da dupla, com arranjos feitos para a noite do evento, quando foram revelados os vencedores das 17 categorias da premiação, que tem direção de José Maurício Machline e Giovanna Machline, além de roteiro da cantora Zélia Duncan. Foto: Divulgação
Sandy e Júnior, filhos de Xororó, fizeram apresentações (ela com João Bosco, que ganhou prêmio de 'Voz da MPB', e ele com o grupo Os Garotin, premiado como revelação) Foto: Reprodução Instagram Sandy
Chitãozinho e Xororó estão na estrada atualmente com a turnê “Uma História de Sucesso”, que teve início oficialmente em 17/05 na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Em novembro, o espetáculo estará no cruzeiro temático “ChX: Uma História de Sucesso”, entre 15 e 18 de novembro. Foto: Divulgação
Com 54 anos de carreira, os irmãos José Lima (Chitãozinho) e Durval de Lima (Xororó) vivem um momento especial. Em 2024, eles lideraram a estreia da música sertaneja no Rock in Rio. Foto: Reprodução TV Globo
A dupla foi acompanhada pela Orquestra Sinfônica Heliópolis, a primeira orquestra do mundo a ter surgido em uma favela. Foto: Reprodução/Instagram
Outro fato importante recente da carreira da dupla é o álbum “Outros Cantos”, parceria com Milton Nascimento que concorreu ao Grammy Latino 2024 na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira”. Foto: Reprodução/Instagram @chxoficial
Lançado em 15/11/2023, o EP “Outros Cantos” conta com sete faixas em que a dupla e Milton (foto) dividem os vocais. Foto: Milton Portela - Instagram @miltonbitucanascimento
Canção que abre “Cowboy do Asfalto” (1990), o 15º álbum de estúdio de Chitãozinho e Xororó, “Evidências” tornou-se um fenômeno de popularidade com o passar do tempo. Foto: Instagram @chxoficial
Chitãozinho e Xororó são naturais da cidade de Astorga, no interior do Paraná. Eles nasceram nos anos 50 e trilharam o caminho da música desde cedo. Foto: Instagram @chxoficial
Em 1970, a dupla lançou “Galopeira”, que trazia a faixa-título na abertura. A canção é até hoje um dos grandes sucessos da carreira dos irmãos. Foto: - Instagram @chxoficial
A carreira de Chitãozinho e Xororó ganhou um novo patamar a partir do álbum “Fio de Cabelo”, de 1982. O disco vendeu 1,5 milhão de cópias graças ao fenômeno da faixa-título, que se tornou um clássico do repertório sertanejo. Foto: Instagram @chxoficial
Apontados como os principais responsáveis pela modernização da música caipira, os irmãos paranaenses já lançaram na carreira 32 álbuns de estúdio e 11 ao vivo. Foto: Instagram @chxoficial
A popularidade da dupla transcende o universo sertanejo. Eles já gravaram com mais de uma centena de artistas de outros gêneros, como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Fafá de Belém e Ivete Sangalo. Foto: Instagram @chxoficial
Em 1993, a dupla igualou feito até então exclusivo de Roberto Carlos entre cantores brasileiros ao atingir o primeiro lugar da Billboard, revista americana que traz famoso ranking das músicas mais tocadas. Com “Guadalupe”, que à época era tema de abertura de uma novela de Miami, eles obtiveram essa marca. Foto: Instagram @chxoficial
No segmento sertanejo, Chitãozinho e Xororó são também os maiores vencedores de Grammys Latinos. São seis estatuetas, sendo a última em 2022 pelo álbum “Legado”. Foto: Instagram @chxoficial
Em 2024, a dupla percorreu o Brasil com a turnê “Por Todos os Tempos”, entre julho e setembro. Ela terminou no Royal Palm Hall, em Campinas. Foto: Instagram @chxoficial
