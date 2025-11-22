Chitãozinho e Xororó lançam cruzeiro da dupla após conquista do 7º Grammy Latino

A viagem durou até 18 de novembro, partindo de Santos rumo ao Rio de Janeiro e Angra dos Reis, em quatro dias de celebração. O cruzeiro ofereceu shows, festas temáticas e experiências exclusivas, reuniu artistas renomados como Fábio Jr., Victor E Leo, Daniel, Matogrosso E Mathias, Bruninho E Davi, além de outros nomes da música. Assim, os fãs puderam vivenciar momentos inesquecíveis. Foto: Instagram @chxoficial