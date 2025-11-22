Assine
Doador de sangue que morreu salvou a vida de 2,4 milhões de bebês

RF
Redação Flipar
  Seu plasma foi fundamental para salvar a vida de mais de 2,4 milhões de bebês.
    Seu plasma foi fundamental para salvar a vida de mais de 2,4 milhões de bebês. Foto: Reprodução/Metro
  De acordo com sua família, Harrison morreu tranquilamente enquanto dormia em uma casa de repouso localizada em Nova Gales do Sul, na Austrália, no dia 17/2/25.
    De acordo com sua família, Harrison morreu tranquilamente enquanto dormia em uma casa de repouso localizada em Nova Gales do Sul, na Austrália, no dia 17/2/25. Foto: reprodução/Australian Red Cross Lifeblood
  • Na Austrália, ele era conhecido como
    Na Austrália, ele era conhecido como "o homem do braço de ouro" devido à presença de um anticorpo raro em seu sangue, o Anti-D. Foto: pexels/Kaboompics.com
  Esse componente é essencial na produção de medicamentos administrados a gestantes cujos organismos correm o risco de atacar seus próprios bebês ainda no útero.
    Esse componente é essencial na produção de medicamentos administrados a gestantes cujos organismos correm o risco de atacar seus próprios bebês ainda no útero. Foto: Daniel Reche/Pixabay
  O Serviço de Sangue da Cruz Vermelha Australiana (Lifeblood) prestou homenagem ao homem e disse que sua decisão de se tornar doador veio após receber transfusões sanguíneas durante uma complexa cirurgia no tórax aos 14 anos.
    O Serviço de Sangue da Cruz Vermelha Australiana (Lifeblood) prestou homenagem ao homem e disse que sua decisão de se tornar doador veio após receber transfusões sanguíneas durante uma complexa cirurgia no tórax aos 14 anos. Foto: wikimedia commons/creative commons/Kgbo
  Harrison iniciou suas doações de sangue aos 18 anos e manteve essa rotina a cada duas semanas até completar 81 anos.
    Harrison iniciou suas doações de sangue aos 18 anos e manteve essa rotina a cada duas semanas até completar 81 anos. Foto: reprodução/The Sydney Morning Herald and The Age
  De 2005 a 2022, o australiano manteve o recorde mundial de maior quantidade de plasma sanguíneo doado — ele acabou sendo superado por um homem norte-americano.
    De 2005 a 2022, o australiano manteve o recorde mundial de maior quantidade de plasma sanguíneo doado — ele acabou sendo superado por um homem norte-americano. Foto: reprodução
  Segundo a filha de Harrison, Tracey Mellowship, seu pai sentia muito orgulho de ter salvado tantas vidas, sem causar dor ou custo algum.
    Segundo a filha de Harrison, Tracey Mellowship, seu pai sentia muito orgulho de ter salvado tantas vidas, sem causar dor ou custo algum. Foto: reprodução
  "Ele sempre disse que não dói, e a vida que você salva pode ser a sua", acrescentou Tracey.
  • A prÃ³pria Tracey e dois de seus filhos tambÃ©m receberam a imunoglobulina anti-D.
    A prÃ³pria Tracey e dois de seus filhos tambÃ©m receberam a imunoglobulina anti-D. "[James] Ficou feliz em ouvir sobre as muitas famÃ­lias como a nossa, que existiram por causa de sua gentileza", contou ela. Foto: reproduÃ§Ã£o
  • A doenÃ§a hemolÃ­tica do feto e do recÃ©m-nascido acontece quando o tipo sanguÃ­neo da mÃ£e Ã© incompatÃ­vel com o do bebÃª. DaÃ­ a importÃ¢ncia da vacina anti-D para proteger os bebÃªs.
    A doenÃ§a hemolÃ­tica do feto e do recÃ©m-nascido acontece quando o tipo sanguÃ­neo da mÃ£e Ã© incompatÃ­vel com o do bebÃª. DaÃ­ a importÃ¢ncia da vacina anti-D para proteger os bebÃªs. Foto: Lisa Fotios/Pexels
  Essa condição acontece quando o tipo sanguíneo da mãe é incompatível com o do bebê.
    Essa condição acontece quando o tipo sanguíneo da mãe é incompatível com o do bebê. Foto: freepik
  O corpo da mãe então reconhece as células sanguíneas do bebê como uma ameaça e cria anticorpos para atacá-las.
    O corpo da mãe então reconhece as células sanguíneas do bebê como uma ameaça e cria anticorpos para atacá-las. Foto: Daniel Reche/Pixabay
  Isso pode causar problemas sérios, como anemia grave, insuficiência cardíaca e, em casos mais graves, até a morte do bebê.
    Isso pode causar problemas sérios, como anemia grave, insuficiência cardíaca e, em casos mais graves, até a morte do bebê. Foto: Picsea/Unsplash
  Antes da criação da vacina com imunoglobulina anti-D, nos anos 1960, metade dos bebês diagnosticados com doença hemolítica não sobrevivia.
    Antes da criação da vacina com imunoglobulina anti-D, nos anos 1960, metade dos bebês diagnosticados com doença hemolítica não sobrevivia. Foto: pexels/MART PRODUCTION
  Não se sabe exatamente por que o sangue de James Harrison continha tantos anticorpos anti-D, mas acredita-se que isso possa estar ligado à grande transfusão de sangue que ele recebeu quando tinha 14 anos.
    Não se sabe exatamente por que o sangue de James Harrison continha tantos anticorpos anti-D, mas acredita-se que isso possa estar ligado à grande transfusão de sangue que ele recebeu quando tinha 14 anos. Foto: reprodução
  Na Austrália, menos de 200 pessoas são doadoras desse tipo de sangue especial, mas, mesmo em pequeno número, ajudam cerca de 45 mil mães e bebês todos os anos, segundo o Serviço de Sangue da Cruz Vermelha Australiana.
    Na Austrália, menos de 200 pessoas são doadoras desse tipo de sangue especial, mas, mesmo em pequeno número, ajudam cerca de 45 mil mães e bebês todos os anos, segundo o Serviço de Sangue da Cruz Vermelha Australiana. Foto: reprodução/instagram @lifebloodau
  A organização tem trabalhado com o Instituto de Pesquisa Médica Walter e Eliza Hall para criar anticorpos anti-D em laboratório.
    A organização tem trabalhado com o Instituto de Pesquisa Médica Walter e Eliza Hall para criar anticorpos anti-D em laboratório. Foto: Gnangarra/wikimedia commons
  Para isso, os cientistas estão tentando reproduzir células sanguíneas e do sistema imunológico de Harrison e de outros doadores.
    Para isso, os cientistas estão tentando reproduzir células sanguíneas e do sistema imunológico de Harrison e de outros doadores. Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
  Os pesquisadores esperam que, no futuro, a versão sintética do anti-D possa ser usada para proteger gestantes em todo o mundo.
    Os pesquisadores esperam que, no futuro, a versão sintética do anti-D possa ser usada para proteger gestantes em todo o mundo. Foto: Pexels/Pixabay
  Segundo David Irving, diretor de pesquisa da Lifeblood, desenvolver esse tratamento tem sido um objetivo de longa data.
    Segundo David Irving, diretor de pesquisa da Lifeblood, desenvolver esse tratamento tem sido um objetivo de longa data. Foto: reprodução/instagram @lifebloodau
  Ele também destacou que há poucos doadores regulares que conseguem produzir anticorpos em quantidade e qualidade suficientes, tornando essa descoberta ainda mais importante.
    Ele também destacou que há poucos doadores regulares que conseguem produzir anticorpos em quantidade e qualidade suficientes, tornando essa descoberta ainda mais importante. Foto: reprodução/Lifeblood
