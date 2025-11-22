Trailer de ‘Michael’ empolga filho do rei do pop: ‘O mundo não está pronto’

Filho de Jermaine Jackson — terceiro irmão mais velho de Michael e que integrou a formação original dos Jackson Five —, Jaafar hoje tem 29 anos. Sua escalação simboliza a continuidade do legado artístico da família, unindo talento e história numa produção de grande impacto. Prince Jackson destacou o orgulho de ver o primo assumir o papel e afirmou: o mundo não está pronto para sua performance. Foto: Divulgação/Lionsgate