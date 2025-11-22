Entretenimento
Trailer de ‘Michael’ empolga filho do rei do pop: ‘O mundo não está pronto’
Jaafar Jackson, sobrinho de Michael e primo de Prince, interpreta o astro na fase adulta, enquanto Juliano Krue Valdi dá vida ao cantor na infância. O elenco ainda reúne nomes de peso como Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier e Miles Teller, ampliando a força dramática da produção. A escolha de Jaafar reforça a ligação familiar e traz autenticidade ao papel principal. Foto: Reprodução
O longa, aliás, é dirigido por Antoine Fuqua (na foto), conhecido por "Dia de treinamento", e tem roteiro de John Logan, de "O aviador". Foto:
Filho de Jermaine Jackson — terceiro irmão mais velho de Michael e que integrou a formação original dos Jackson Five —, Jaafar hoje tem 29 anos. Sua escalação simboliza a continuidade do legado artístico da família, unindo talento e história numa produção de grande impacto. Prince Jackson destacou o orgulho de ver o primo assumir o papel e afirmou: o mundo não está pronto para sua performance. Foto: Divulgação/Lionsgate
“Michael” irá retratar, portanto, “triunfos e tragédias” do artista morto em 2009, de acordo com a descrição de divulgação do longa-metragem. O Flipar mostra a seguir quem interpreta quem no filme! Foto: Reprodução
Juliano Krue Valdi - Em seu primeiro trabalho no cinema, o ator mirim interpreta Michael Jackson na infância. O jovem construiu fama nas redes sociais exibindo seus dotes de dançarino. Foto: Reprodução do Flickr Perunotas TV e Instagram @julianokrue
Jaafar Jackson - O intérprete de Michael Jackson adulto é sobrinho do rei do pop. Filho mais novo de Jermaine Jackson, irmão do artista e ex-integrante do “The Jackson Five”, o ator segue os passos do tio e vem construindo carreira musical. Foto: Alan Light/Creative Commons e Instagram @maddiesimpson
Colman Domingo - Indicado ao Oscar de 2024 na categoria Melhor Ator por seu papel em “Rustin”, encarna Joe Jackson, pai e empresário de Michael. Foto: Reprodução do Instagram @parisjackson e do Instagram @kingofbingo
Nia Long - A atriz de “Vovó…Zona” e da série de televisão ‘NCSI” faz Katherine Jackson, a mãe de Michael Jackson, na cinebiografia do artista. Foto: - Reprodução de Redes Soiciais e Instagram @iamnialong
Miles Teller - O ator de filmes como “Whiplash” e “Top Gun: Maverick” interpreta o advogado de Michael Jackson no longa-metragem. Foto: Instagram @ johnbrancaofficial e Instagram @ miles.teller
Jayden Harville - Ator que dá seus primeiros passos no cinema atua como Jermaine Jackson, um dos irmãos de Michael, na juventude. Foto: - Reprodução de revista e Divulgação
Jamal R. Henderson - O papel de Jermaine Jackson adulto ficou com o ator conhecido pelo trabalho na série “Mindhunter”. Foto: Instagrams @officialjermainejackson e @iamjamalhenderson
Judah Edwards - O ator mirim (“Saint X”) interpreta o jovem Tito Jackson, irmão de Michael que foi membro do “The Jackson 5”. Foto: Instagram @poppa3 e Divulgação
Rhyan Hill - O papel Tito Jackson na vida adulta cabe ao ator que trabalhou na famosa série “Grey’s Anatomy”. Foto: Instagram @poppa3t e Instagram @_rhyanhill
Jaylen Lyndon Hunter - Ator mirim com trabalhos na Broadway, interpreta no filme o cantor Marlon Jackson, irmão de Michael que fez parte do “The Jackson Five”, na infância. Foto: Reprodução de Facebook e Reprodução de Instagram @jaylenlyndonhunter
Tre Horton - O papel de Marlon Jackson adulto ficou com o ator com experiência em produções televisivas. Foto: Reprodução Redes Sociais e Divulgação
Nathaniel Logan McIntyre - O jovem ator da Disney interpreta Jackie Jackson, irmão de Michael e um dos primeiros componentes do conjunto “The Jackson Five”, na infância. Foto: Reprodução Instagram @jackiejackson5 e Instagram @thenatemcintyre
Joseph David-Jones - Ator com trabalhos nas sÃ©ries â??Nashvilleâ? e â??Arrowâ? faz Jackie Jackson adulto. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram @jackiejackson5 e Instagram @josephdjones
Jessica Sula - Atriz britÃ¢nica que trabalhou no suspense â??Fragmentadoâ?, de M. Night Shyamalan, interpreta a cantora La Toya Jackson, irmÃ£ de Michael Jackson. Foto: Instagram @latoyajackson e @jessiesula
Larenz Tate - O ator de filmes como “O Vingador” e “Um Verão Especial” encarna Berry Gordy, executivo que fundou a gravadora Motown. Foto: Reprodução do Motown Museu e Instagram @larenztate
Kat Graham - Atriz famosa por trabalho na série “The Vampire Diaries”, interpreta a cantora Diana Ross no filme “Michael”. Foto: Reprodução Instagram @dianaross e Instagram @katgraham
Liv Symone - Com experiência em teatro, a atriz faz a cantora Gladys Knight, da banda de soul Gladys Knight e the Pips. Foto: Instagram @msgladysknight e Instagram @livsymone
Kendrick Sampson - O ator que trabalhou em diversas sÃ©ries, como â??The Vampire Diariesâ? e â??Insecureâ?, interpreta Quincy Jones, celebrado empresÃ¡rio e produtor musical. Foto: Instagram @quincyjones e Instagram @kendrick38
Kevin Shinick - Ator, produtor e diretor, com experiência também em dublagens, vive Dick Clark, ex-apresentador de TV nos Estados Unidos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons e Instagram @kevinshinick
Laura Harrier - A modelo e atriz (“Infiltrado na Klan”, de Spike Lee) faz a empresária e produtora Suzane de Passe. Foto: Instagram @motownmuseum e Instagram @lauraharrier