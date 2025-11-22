De 2 horas a 2 minutos: inauguração da ponte mais alta do mundo transforma viagem na China

Sua imponência, além de estrutural, representa o poder da infraestrutura como motor de desenvolvimento. Antes da ponte, a travessia pelo cânion exigia duas horas em estradas sinuosas, mas agora é feita em apenas dois minutos. Essa redução drástica no tempo de deslocamento facilita o acesso a serviços, comércio e oportunidades de trabalho, além de integrar comunidades antes isoladas. Foto: Glabb/Wikimedia Commons