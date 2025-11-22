Galeria
De 2 horas a 2 minutos: inauguração da ponte mais alta do mundo transforma viagem na China
-
Sua imponência, além de estrutural, representa o poder da infraestrutura como motor de desenvolvimento. Antes da ponte, a travessia pelo cânion exigia duas horas em estradas sinuosas, mas agora é feita em apenas dois minutos. Essa redução drástica no tempo de deslocamento facilita o acesso a serviços, comércio e oportunidades de trabalho, além de integrar comunidades antes isoladas. Foto: Glabb/Wikimedia Commons
-
O turismo também ganha força, com visitantes atraídos pela grandiosidade da obra e facilidade de circulação. A ponte virou catalisadora de crescimento econômico e social numa região historicamente isolada geograficamente. Iniciada em janeiro de 2022 e concluída em menos de quatro anos, a obra mobilizou mais de 1.200 engenheiros e especialistas, com investimento superior a três bilhões de yuans. Foto: Reprodução de vídeo
-
Testes rigorosos de resistência, incluindo a passagem de 96 caminhões pesados, garantiram segurança e estabilidade da estrutura. Além da função prática, a ponte oferece atrações turísticas como passarelas de vidro, plataformas panorâmicas, elevador transparente e até uma cafeteria suspensa a 600 metros de altura. Ela simboliza a consolidação da liderança chinesa em engenharia de pontes. Foto: Reprodução/Youtube
-
Com 565,4 metros de altura, a ponte Beipanjiang, entre Yunnan e Guizhou, também na China, foi inaugurada em 2016 e se mantém como uma das mais altas do planeta. A estrutura de aço suspenso, com quatro pistas, liga regiões montanhosas antes inacessíveis e se eleva como um prédio de 200 andares. Foto: Glabb / Wikimedia Commons
-
-
Ainda no país asiático, a ponte Sidu, na província de Hubei, foi inaugurada em 2009 e alcança 496 metros de altura sobre o rio Sidu. Com 1.222 metros de extensão, é uma ponte pênsil que custou cerca de 85 milhões de euros (aproximadamente meio bilhão de reais). Foto: Glabb / Wikimedia Commons
-
Com a Ponte do Grande Cânion de Huajiang, o viaduto de Millau, na França, perde o status de ponte mais alta do mundo em estrutura. Ela possui 2,46 quilômetros de extensão, 270 metros de altura e liga o país à Espanha. Foto: Mike McBey / Wikimedia Commons
-
A Ponte Baluarte, no México, foi inaugurada em 2012 e alcança 403 metros de altura sobre o rio Baluarte, ligando os estados de Sinaloa e Durango, no oeste do país. Com 1.124 metros de extensão, é uma ponte estaiada reconhecida como uma das mais altas da América Latina. Foto: Sakowski wikimedia commons
-
-
A ponte Baling, inaugurada em 2009 sobre o rio Baling, na província de Guizhou, na China, tem 370 metros de altura e 2.237 metros de extensão. Suas torres distantes 1.088 metros dão a impressão de que a estrutura flutua sobre o vale. Foto: Glabb / Wikimedia Commons
-
A ponte Aizhai, inaugurada em 2011 em Chongqing, na China, é uma ponte suspensa que atinge 350 metros de altura. Faz parte de uma via expressa que atravessa uma região montanhosa de vales profundos e curvas acentuadas. Foto: Glabb / Wikimedia Commons
-
A ponte Liuguanghe, localizada em Liu Guangzhen, na China, é uma ponte de vigas com 305 metros de altura e 580 metros de extensão. Foi inaugurada em 2017 e impressiona pela engenharia em meio a cânions íngremes e profundos. Foto: Glabb / Wikimedia Commons
-
-
A ponte Zhijinghe, inaugurada em 2009 na província de Hubei, na China, é uma ponte em arco com 294 metros de altura e 430 metros de extensão. Localizada na região das Três Gargantas, possui túneis escavados em montanhas, integrando uma das paisagens mais impressionantes do país. Foto: Glabb / Wikimedia Commons
-
A Gorge Bridge, no estado do Colorado (Estados Unidos), tem 291 metros de altura e cruza o rio Arkansas, dentro do Royal Gorge Park. Além de ligação viária, é um ponto turístico que recebe carros e pedestres, oferecendo vistas espetaculares do cânion. Foto: Bkthomson / Wikimedia Commons
-
A New River Gorge Bridge, localizada na US Route 19, em West Virginia (Estados Unidos), tem 267 metros de altura e foi inaugurada em 1977. Faz parte do Parque Nacional New River Gorge, famoso por rafting, mountain bike e escaladas — e em outubro abriga o tradicional Bridge Day, com festividades e saltos de paraquedas. Foto: JaGa / Wikimedia Commons
-
-
A ponte Wulingshan, localizada em Pengshui, na China, é uma ponte estaiada com 263 metros de altura e 360 metros de extensão. Inaugurada na via expressa G65 Baotou, cruza o rio Wu e se destaca pela elegância do design e pela engenharia em terreno montanhoso. Foto: Glabb / Wikimedia Commons
-
O Italia Viaduct, localizado na rodovia Salerno–Reggio Calabria, na Itália, tem 259 metros de altura e atravessa o vale do rio Lao. Aberto em 1969, foi por décadas o viaduto mais alto da Europa, até ser superado em 2004 pelo Viaduto de Millau, na França. Foto: Glabb / Wikimedia Commons
-
A ponte Jiangjiehe, na província de Guizhou, na China, é uma ponte em arco de concreto com 256 metros de altura, construída sobre o rio Wu. Faz parte da estrada provincial S205, entre Weng’an e Honghuagang, em uma região repleta de pontes muito altas. Foto: Bru216 / Wikimedia Commons
-
-
A ponte Sfalassa, inaugurada em 1974, fica na Calábria, sul da Itália, e tem 254 metros de altura. Pode ser vista da área costeira, formando um belo cartão-postal da região. Foto: sergioven - wikimedia commons
-
A ponte Azhihe, inaugurada em 2003 na província de Guizhou, na China, tem 247 metros de altura. Ela atravessa túneis escavados em montanhas rochosas, compondo uma das paisagens mais impressionantes da região. Foto: Glabb / Wikimedia Commons
-
A ponte Malinghe, inaugurada em 2011, passa sobre o rio Malinghe, na província de Guizhou, na China. Com 241 metros de altura, está em uma região onde 92,5% do território é formado por montanhas e colinas. Foto: Glabb / Wikimedia Commons
-
-
Para efeito de comparação, uma das pontes mais famosas do mundo, a Golden Gate, em São Francisco (Estados Unidos), fica 67 metros acima das águas do estreito de mesmo nome. Todas as pontes mostradas nesta galeria têm altura pelo menos quatro vezes maior. Foto: Christian Mehfuhrer wikimedia commons