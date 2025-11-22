Notícias
Papa Leão XIV discute o futuro do cinema com Cate Blanchett e outras estrelas
O pontífice destacou o cinema como uma arte acessível e profundamente humana, capaz de provocar reflexão, emocionar e revelar dimensões sociais muitas vezes ignoradas. Ele também alertou para o desaparecimento das tradicionais salas de bairro. Foto: Divulgação/@Vatican Media
Leão XIV, que também fez alerta para o risco de que algoritmos passem a definir o que é visto e produzido, incentivou os presentes a preservar o espírito criativo, ampliar repertórios e dar espaço a vozes marginalizadas, reforçando a missão do cinema como uma ponte entre mundos distintos. Foto: Divulgação
Que tal conhecermos mais sobre Leão XIV? Embora tenha cidadania peruana, Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 14 de setembro de 1955. Ele tem 70 anos. Foto: Reprodução/Vatican News
É o primeiro papa norte-americano da história e também o primeiro vindo de um país onde a maioria da população é protestante. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
Com grande parte de sua missão religiosa tendo acontecido na América Latina, especificamente no Peru, Prevost se destacou e cresceu dentro da hierarquia da Igreja, até chegar ao alto escalão do Vaticano. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
Antes de ser eleito papa, Prevost era responsável pelo Dicastério para os Bispos (que escolhe os novos bispos) e também presidia a Comissão Pontifícia para a América Latina. Foto: Divulgação
Robert Prevost é conhecido por seu jeito calmo e reservado. Ele raramente dá entrevistas ou aparece na mídia. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
Em termos de alinhamento, o novo papa é visto como alguém que apoia mudanças na Igreja, seguindo o caminho de reforma que já vinha sendo implementado pelo papa Francisco. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
Prevost tem estudos avançados em teologia e é conhecido por dominar bem as leis da Igreja Católica, o chamado direito canônico. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
Aos 22 anos, decidiu seguir a vida religiosa. Estudou e se formou em teologia em Chicago. Aos 27, foi para Roma, onde se especializou em direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino. Foto: Reprodução / Vaticano News
Prevost foi enviado como missionÃ¡rio ao Peru em 1982 - dois anos depois de se tornar padre. Trabalhou nas cidades de Piura e Trujillo (foto), onde ficou por dez anos - inclusive enquanto o governo autoritÃ¡rio de Alberto Fujimori esteve no poder. Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
Nessa época, Prevost chegou a pedir que o governo reconhecesse e pedisse desculpas pelas injustiças cometidas. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
Nomeado bispo da Diocese de Chiclayo, no Peru, em 2014, Prevost permaneceu lá por nove anos. Foto: Reprodução/YouTube
Em 2023, enfrentou uma denúncia grave: três mulheres o acusaram de ter encoberto abusos cometidos por dois padres quando elas eram crianças. Foto: Wikimedia Commons/YoshiroTV
Prevost teria recebido uma ligação de uma das vítimas em 2020 e encaminhado os relatos oficialmente ao Vaticano apenas dois anos depois. A Diocese negou acobertamento e a investigação ainda está em andamento. Foto: Wikimedia Commons/INFOWeather1
Prevost foi nomeado cardeal em 2023, pouco antes de ser eleito papa - um fato considerado incomum. Durante a hospitalização do Papa Francisco (1936-2025), aliás, Prevost liderou orações públicas pela recuperação do pontífice. Foto: Reprodução Vatican News
Quando assumiu como papa, em maio de 2025, recebeu o apoio de pelo menos 89 dos 133 cardeais votantes, o que representa dois terços do total necessário para a escolha. Foto:
Em seu primeiro discurso como papa, Prevost disse: "A paz esteja com todos vocês. Esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado. Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse no coração de vocês." Foto: Reprodução do Facebook Tv Guarapari