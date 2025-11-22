Assine
Papa Leão XIV discute o futuro do cinema com Cate Blanchett e outras estrelas

RF
Redação Flipar
  • O pontífice destacou o cinema como uma arte acessível e profundamente humana, capaz de provocar reflexão, emocionar e revelar dimensões sociais muitas vezes ignoradas. Ele também alertou para o desaparecimento das tradicionais salas de bairro.
    O pontífice destacou o cinema como uma arte acessível e profundamente humana, capaz de provocar reflexão, emocionar e revelar dimensões sociais muitas vezes ignoradas. Ele também alertou para o desaparecimento das tradicionais salas de bairro. Foto: Divulgação/@Vatican Media
  • Leão XIV, que também fez alerta para o risco de que algoritmos passem a definir o que é visto e produzido, incentivou os presentes a preservar o espírito criativo, ampliar repertórios e dar espaço a vozes marginalizadas, reforçando a missão do cinema como uma ponte entre mundos distintos.
    Leão XIV, que também fez alerta para o risco de que algoritmos passem a definir o que é visto e produzido, incentivou os presentes a preservar o espírito criativo, ampliar repertórios e dar espaço a vozes marginalizadas, reforçando a missão do cinema como uma ponte entre mundos distintos. Foto: Divulgação
  • Que tal conhecermos mais sobre Leão XIV? Embora tenha cidadania peruana, Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 14 de setembro de 1955. Ele tem 70 anos.
    Que tal conhecermos mais sobre Leão XIV? Embora tenha cidadania peruana, Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 14 de setembro de 1955. Ele tem 70 anos. Foto: Reprodução/Vatican News
  • É o primeiro papa norte-americano da história e também o primeiro vindo de um país onde a maioria da população é protestante.
    É o primeiro papa norte-americano da história e também o primeiro vindo de um país onde a maioria da população é protestante. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Com grande parte de sua missão religiosa tendo acontecido na América Latina, especificamente no Peru, Prevost se destacou e cresceu dentro da hierarquia da Igreja, até chegar ao alto escalão do Vaticano.
    Com grande parte de sua missão religiosa tendo acontecido na América Latina, especificamente no Peru, Prevost se destacou e cresceu dentro da hierarquia da Igreja, até chegar ao alto escalão do Vaticano. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Antes de ser eleito papa, Prevost era responsável pelo Dicastério para os Bispos (que escolhe os novos bispos) e também presidia a Comissão Pontifícia para a América Latina.
    Antes de ser eleito papa, Prevost era responsável pelo Dicastério para os Bispos (que escolhe os novos bispos) e também presidia a Comissão Pontifícia para a América Latina. Foto: Divulgação
  • Robert Prevost é conhecido por seu jeito calmo e reservado. Ele raramente dá entrevistas ou aparece na mídia.
    Robert Prevost é conhecido por seu jeito calmo e reservado. Ele raramente dá entrevistas ou aparece na mídia. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Em termos de alinhamento, o novo papa é visto como alguém que apoia mudanças na Igreja, seguindo o caminho de reforma que já vinha sendo implementado pelo papa Francisco.
    Em termos de alinhamento, o novo papa é visto como alguém que apoia mudanças na Igreja, seguindo o caminho de reforma que já vinha sendo implementado pelo papa Francisco. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Prevost tem estudos avançados em teologia e é conhecido por dominar bem as leis da Igreja Católica, o chamado direito canônico.
    Prevost tem estudos avançados em teologia e é conhecido por dominar bem as leis da Igreja Católica, o chamado direito canônico. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Aos 22 anos, decidiu seguir a vida religiosa. Estudou e se formou em teologia em Chicago. Aos 27, foi para Roma, onde se especializou em direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino.
    Aos 22 anos, decidiu seguir a vida religiosa. Estudou e se formou em teologia em Chicago. Aos 27, foi para Roma, onde se especializou em direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino. Foto: Reprodução / Vaticano News
  • Prevost foi enviado como missionÃ¡rio ao Peru em 1982 - dois anos depois de se tornar padre. Trabalhou nas cidades de Piura e Trujillo (foto), onde ficou por dez anos - inclusive enquanto o governo autoritÃ¡rio de Alberto Fujimori esteve no poder.
    Prevost foi enviado como missionÃ¡rio ao Peru em 1982 - dois anos depois de se tornar padre. Trabalhou nas cidades de Piura e Trujillo (foto), onde ficou por dez anos - inclusive enquanto o governo autoritÃ¡rio de Alberto Fujimori esteve no poder. Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
  • Nessa época, Prevost chegou a pedir que o governo reconhecesse e pedisse desculpas pelas injustiças cometidas.
    Nessa época, Prevost chegou a pedir que o governo reconhecesse e pedisse desculpas pelas injustiças cometidas. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Nomeado bispo da Diocese de Chiclayo, no Peru, em 2014, Prevost permaneceu lá por nove anos.
    Nomeado bispo da Diocese de Chiclayo, no Peru, em 2014, Prevost permaneceu lá por nove anos. Foto: Reprodução/YouTube
  • Em 2023, enfrentou uma denúncia grave: três mulheres o acusaram de ter encoberto abusos cometidos por dois padres quando elas eram crianças.
    Em 2023, enfrentou uma denúncia grave: três mulheres o acusaram de ter encoberto abusos cometidos por dois padres quando elas eram crianças. Foto: Wikimedia Commons/YoshiroTV
  • Prevost teria recebido uma ligação de uma das vítimas em 2020 e encaminhado os relatos oficialmente ao Vaticano apenas dois anos depois. A Diocese negou acobertamento e a investigação ainda está em andamento.
    Prevost teria recebido uma ligação de uma das vítimas em 2020 e encaminhado os relatos oficialmente ao Vaticano apenas dois anos depois. A Diocese negou acobertamento e a investigação ainda está em andamento. Foto: Wikimedia Commons/INFOWeather1
  • Prevost foi nomeado cardeal em 2023, pouco antes de ser eleito papa - um fato considerado incomum. Durante a hospitalização do Papa Francisco (1936-2025), aliás, Prevost liderou orações públicas pela recuperação do pontífice.
    Prevost foi nomeado cardeal em 2023, pouco antes de ser eleito papa - um fato considerado incomum. Durante a hospitalização do Papa Francisco (1936-2025), aliás, Prevost liderou orações públicas pela recuperação do pontífice. Foto: Reprodução Vatican News
  • Quando assumiu como papa, em maio de 2025, recebeu o apoio de pelo menos 89 dos 133 cardeais votantes, o que representa dois terços do total necessário para a escolha.
    Quando assumiu como papa, em maio de 2025, recebeu o apoio de pelo menos 89 dos 133 cardeais votantes, o que representa dois terços do total necessário para a escolha. Foto:
  • Em seu primeiro discurso como papa, Prevost disse:
    Em seu primeiro discurso como papa, Prevost disse: "A paz esteja com todos vocês. Esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado. Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse no coração de vocês." Foto: Reprodução do Facebook Tv Guarapari
