Galeria
Corpo desaparecido há quase 30 anos é descoberto ‘intacto’ numa geleira
Segundo informações da BBC, Naseeruddin havia desaparecido em junho de 1997, após cair em uma fenda enquanto viajava a cavalo com o irmão, Kathiruddin. Foto: Andres Molina/Unsplash
A descoberta foi possível graças a um derretimento constante da geleira nos últimos anos, em decorrência das mudanças climáticas. Foto: Wikimedia Commons/Nisar Akaash Torwali
A identificação do homem foi feita por um documento encontrado junto ao corpo. "O corpo estava intacto. As roupas nem sequer estavam rasgadas", revelou Omar Khan, um pastor que encontrou Naseeruddin. Foto: Reprodução/BBC
Segundo o chefe do Departamento de Meio Ambiente da Universidade Comsats de Islamabad, Muhammad Bilal, a baixa umidade e falta de oxigênio no gelo contribuem para a mumificação natural. Foto: Reprodução/BBC
De acordo com ele, o efeito favorece a preservação de um corpo por décadas. Foto: Geleiras - Flickr Wilfredorrh
Kohistan é uma região montanhosa localizada no norte do Paquistão, conhecida por sua paisagem dramática. Foto: Wikimedia Commons/Sohail.awkum
O nome "Kohistan" significa "terra de montanhas" em persa, o que descreve perfeitamente sua geografia. Foto: Wikimedia Commons/Atharpaul
Essa região é um ponto de encontro de três importantes cordilheiras: o Himalaia, o Caracórum e o Indocuche. Foto: Flickr - Ninara
O território é cortado pelo rio Indo, que divide a área em Kohistan do Indo, a leste, e os Kohistan de Swat e Dir, a oeste. Foto: Wikimedia Commons/Zafaryaab
As colinas abaixo das montanhas de Kohistan são geralmente cobertas por florestas e vegetação rasteira. Foto: Wikimedia Commons/ Nasirmemmood
Já a população de Kohistan é composta por diversos povos indo-arianos, conhecidos como Kohistanis. Foto: Wikimedia Commons/Staff Sgt. Teddy Wade
São comunidades rurais que vivem de agricultura, pecuária e, em menor escala, comércio local. Foto: Wikimedia Commons/Nisar Akaash Torwali
As belas paisagens da região contribuem para que se torne um destino turístico potencial, embora a infraestrutura ainda seja limitada. Foto: Wikimedia Commons/Ishaq.usafzai
A região também é relativamente isolada, com acesso dificultado por estradas sinuosas e condições climáticas severas, especialmente no inverno. Foto: Reprodução/YouTube
Historicamente, Kohistan era um encruzilhada entre a Ásia Central, o Sul e o Sudoeste da Ásia, e foi invadida por diversas civilizações ao longo do tempo. Foto: Wikimedia Commons/ Misbah ullah jan
Administrativamente, a região foi dividida em vários distritos, como Kohistan Superior, Kohistan Inferior e Kolai-Palas. Foto: Reprodução/YouTube
Até hoje, a falta de acesso, a pobreza e o analfabetismo ainda são desafios significativos dessa região. Foto: Reprodução/YouTube