Leite de gergelim ganha espaço pela alta nutrição
Feito a partir das sementes, ele se destaca por oferecer cálcio em quantidade superior ao leite de vaca e ainda trazer magnésio, ferro e zinco. A bebida também concentra gorduras boas, como ômega 3 e ômega 6, que contribuem para energia e saúde cardiovascular. Foto: Imagem de dabok2014 por Pixabay
Outro atrativo é a simplicidade do preparo caseiro, que envolve apenas água, gergelim, tâmaras, baunilha e uma filtragem final. Vamos saber mais sobre essa deliciosa semente? Foto: Pixabay
Na transição entre as décadas de 1980 e 1990, uma música tomou conta da propaganda no Brasil ao citar os ingredientes de um famoso hambúrguer de uma marca de fast food. Entre eles, estava esta semente que traz inúmeros benefícios à saúde: o gergelim. Foto: Divulgação
O gergelim, também conhecido como sésamo, é uma das plantas oleaginosas mais antigas cultivadas pela humanidade. Afinal, acredita-se que ele seja originário da África e Ásia tropical, pois são locais onde ainda existem diversas espécies do gênero Sesamum. Foto: Pixabay
Dessa forma, evidências arqueológicas sugerem que ele foi cultivado na Civilização do Vale do Indo (Índia e Paquistão) há 4.300 anos antes de Cristo. Por lá, formou-se uma cultura importante para a produção de óleo e a expansão desta semente. Foto: Pixabay
A partir da presença na Etiópia, de acordo com pesquisas, o gergelim se espalhou para o Sudão, Egito e Índia, onde se desenvolveram diversas variedades. Ele se adaptou a diferentes condições climáticas e ambientais em cada região. Foto: Pixabay
Os portugueses introduziram o gergelim no Brasil no século XVI, possivelmente através de suas colônias indianas. Apesar de ter chegado cedo ao país, a produção deste alimento experimentou um crescimento significativo nas últimas décadas em solo nacional. Foto: Jcomp por Freepik
Isso porque esse setor tem se tornado atrativo para os produtores, visando o mercado internacional. O custo de produção desta planta é baixo, sendo resistente à seca e aparece como um possível substituto do milho em momentos climáticos adversos. Foto: Pixabay
O pão de gergelim, popular nos hambúrgueres como o Big Mac, é a forma mais popular de consumo da oleaginosa. Apesar da panificação ser o principal destino, existem outras formas de uso deste produto, que é um dos mais ricos em cálcio, pelo mundo. Foto: Pixabay
Uma delas é na forma de tempero, visto que seu óleo pode ser um ótimo substituto do de soja. Ele também pode ser consumido em sua forma natural, como sementes, ou em pastas, como o tahine. Foto: Roland Unger wikimedia commons
Além disso, também pode ser adicionado a diversos pratos, como pães, bolos, saladas, iogurtes, entre outros. As sementes adicionam crocância e sabor a saladas e podem ser usadas em cereais, vitaminas e sucos. Foto: Pixabay
O óleo de gergelim oferece diversos benefícios para a saúde e beleza, podendo ser utilizado tanto na culinária quanto em tratamentos estéticos. Ele pode ser usado para temperar saladas, finalizar pratos, refogar alimentos e marinar carnes e peixes. Foto: Divulgação
O gergelim preto tem a casca, um sabor mais forte e amargo e apresenta maior teor de antioxidantes, cálcio e fibras insolúveis; O branco, por sua vez, é sem casca, com sabor mais suave e com mais lipídios, carboidratos e fibras solúveis. Foto: Pixabay
O cálcio presente no gergelim é importante para a formação e saúde dos ossos e dentes, ajuda a regular a pressão arterial e as funções cerebrais. Foto:
Com isso, as sementes de gergelim contém fibras solúveis e compostos como a sesamina e os fitoestrogênios. Eles ajudam a reduzir o colesterol "ruim", LDL, e triglicerídeos no sangue, assim como promovem um aumento do colesterol HDL. Foto: Site Receitadecomidas.com.br
Por ser rico em ácidos graxos poli-insaturados, sesamina e vitamina E, que possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, este alimento promove o relaxamento dos vasos sanguíneos. Isso ajuda a controlar a pressão arterial. Ele também combate a prisão de ventre. Foto: Pixabay
As sementes de gergelim ajudam a controlar a diabetes, já que contém boas quantidades de fibras e proteínas que aumentam o tempo de digestão dos alimentos e controlam os níveis glicêmicos do sangue. Foto: Dianeira wikimedia commons
Seu consumo melhora o estado de saúde de mulheres na menopausa, já que ajuda a reduzir os níveis de colesterol, previne o desenvolvimento da osteoporose e promove o aumento da produção de estrogênios. Foto: Pixabay/fotoblend
São também uma fonte de fitoquímicos, que incluem derivados de lignanas, isômeros de tocoferol, fitoesteróis e fitatos, que têm sido associados a vários benefícios à saúde. Por fim, os fitoquímicos ajudam a saúde cardiovascular e a prevenção de câncer, doenças neurodegenerativas e disfunção cerebral. Foto: Imagem de juanjosemedia por Pixabay
O gergelim é geralmente seguro para a maioria das pessoas. No entanto, pessoas com colite ou obstruções intestinais devem evitar o consumo devido à sua alta quantidade de fibras, que pode aumentar a inflamação e os movimentos intestinais. Foto: Imagem de Rob Owen-Wahl por Pixabay