A magia da marroquina Chefchaouen, a ‘cidade mais azul do planeta’

A Kasbah, fortaleza do século 15 que marca o centro histórico, é outro ponto que atrai a atenção dos visitantes. Rodeada por jardins em estilo andaluz, ela abriga um museu etnográfico com peças que retratam a cultura amazigue (berbere) e árabe da região, além de objetos históricos que ajudam a contar a trajetória da cidade. Foto: - Nora el gargari/Wikimédia Commons