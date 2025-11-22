Niterói comemora 452 anos com festa e show especial de Zeca Pagodinho

A Unidos do Viradouro é a escola de samba mais vitoriosa da cidade de Niterói, com 18 títulos, sete à frente do Acadêmicos do Cubango. Chegou ao Grupo Especial do Rio de Janeiro em 1991 e desde então, ergueu a taça em três oportunidades: 1997, 2020 e 2024. Foto: Carnaval 2024 - Viradouro Malunguinho 2025 - Instagram @unidosdoviradouro