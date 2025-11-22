Assine
Exposição sobre a Capela Sistina chega ao Rio em novembro

Redação Flipar
  Ao todo, serão catorze salas temáticas distribuídas em um espaço de mil metros quadrados, com projeções mapeadas, impressões de alta definição e outros recursos tecnológicos.
    Ao todo, serão catorze salas temáticas distribuídas em um espaço de mil metros quadrados, com projeções mapeadas, impressões de alta definição e outros recursos tecnológicos. Foto: Divulgação
  A exposição inclui ainda uma reprodução monumental do teto e uma sala dedicada ao artista, permitindo ao visitante entender o processo criativo por trás dos afrescos renascentistas. A iniciativa busca oferecer ao público um panorama completo da obra de Michelangelo.
    A exposição inclui ainda uma reprodução monumental do teto e uma sala dedicada ao artista, permitindo ao visitante entender o processo criativo por trás dos afrescos renascentistas. A iniciativa busca oferecer ao público um panorama completo da obra de Michelangelo. Foto: Divulgação
  Mas falemos sobre capelas: elas são pequenas edificações dedicadas ao culto cristão, podendo ser independentes ou anexas a igrejas, mosteiros e instituições. Geralmente, servem para orações, missas e celebrações menores, atendendo comunidades locais ou grupos específicos.
    Mas falemos sobre capelas: elas são pequenas edificações dedicadas ao culto cristão, podendo ser independentes ou anexas a igrejas, mosteiros e instituições. Geralmente, servem para orações, missas e celebrações menores, atendendo comunidades locais ou grupos específicos. Foto: Imagem de JonathanRieder por Pixabay
  Muitas são construídas em locais de devoção, como santuários ou propriedades privadas. Seu tamanho reduzido e função específica diferenciam-nas das grandes catedrais e basílicas.
    Muitas são construídas em locais de devoção, como santuários ou propriedades privadas. Seu tamanho reduzido e função específica diferenciam-nas das grandes catedrais e basílicas. Foto: Divulgação
  A origem das capelas remonta ao Cristianismo primitivo, quando fiéis criavam pequenos espaços para culto em casas ou cavernas. Na Idade Média, nobres e monarcas construíram capelas particulares em castelos e palácios
    A origem das capelas remonta ao Cristianismo primitivo, quando fiéis criavam pequenos espaços para culto em casas ou cavernas. Na Idade Média, nobres e monarcas construíram capelas particulares em castelos e palácios Foto: Bocachete/Wikimédia Common
  Com a expansão do cristianismo, elas se espalharam pela Europa e, depois, pelo mundo através de missões religiosas. Hoje, podem ser encontradas em escolas, hospitais, aeroportos e sítios turísticos. Incluindo a Capela Sistina, veja, então, algumas capelas de beleza chamativa.
    Com a expansão do cristianismo, elas se espalharam pela Europa e, depois, pelo mundo através de missões religiosas. Hoje, podem ser encontradas em escolas, hospitais, aeroportos e sítios turísticos. Incluindo a Capela Sistina, veja, então, algumas capelas de beleza chamativa. Foto: Flickr Sergei Gussev
  Saint-Chapelle (França) – 1242-1248 - Localizada em Paris, possui vitrais góticos deslumbrantes que criam efeitos incríveis com a luz. Construída no século XIII para abrigar relíquias sagradas. Sua arquitetura refinada encanta visitantes do mundo todo.
    Saint-Chapelle (França) – 1242-1248 - Localizada em Paris, possui vitrais góticos deslumbrantes que criam efeitos incríveis com a luz. Construída no século XIII para abrigar relíquias sagradas. Sua arquitetura refinada encanta visitantes do mundo todo. Foto: Flickr Luciano Guelf
  Capela Real de Granada (Espanha) – 1505-1517 - Acolhe os túmulos dos Reis Católicos e combina estilos gótico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos históricos espanhóis.
    Capela Real de Granada (Espanha) – 1505-1517 - Acolhe os túmulos dos Reis Católicos e combina estilos gótico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos históricos espanhóis. Foto: Flickr Ricky Coronel
  Capela da Medalha Milagrosa (França) – 1815 - Local de peregrinação onde a Virgem Maria teria aparecido a Catarina Labouré. Seu interior simples inspira espiritualidade e devoção. Fiéis acreditam no poder das orações feitas ali.
    Capela da Medalha Milagrosa (França) – 1815 - Local de peregrinação onde a Virgem Maria teria aparecido a Catarina Labouré. Seu interior simples inspira espiritualidade e devoção. Fiéis acreditam no poder das orações feitas ali. Foto: - Flickr Zygmunt Boro
  Capela de São Miguel (Portugal) – Século XVI - Situada na Universidade de Coimbra, possui teto pintado e um impressionante órgão barroco. Pequena, mas repleta de detalhes manuelinos. Era usada para cerimônias acadêmicas e religiosas.
    Capela de São Miguel (Portugal) – Século XVI - Situada na Universidade de Coimbra, possui teto pintado e um impressionante órgão barroco. Pequena, mas repleta de detalhes manuelinos. Era usada para cerimônias acadêmicas e religiosas. Foto: - Flickr CCDRC
  Capela de São Basílio (Rússia) – 1555-1561 - Parte da Catedral de São Basílio, em Moscou, com cúpulas coloridas icônicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construída por ordem de Ivan, o Terrível.
    Capela de São Basílio (Rússia) – 1555-1561 - Parte da Catedral de São Basílio, em Moscou, com cúpulas coloridas icônicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construída por ordem de Ivan, o Terrível. Foto: - Flickr Zygmunt Boro e Reprodução do X @YourMoscowGuide, @Russia e @Russia
  Capela do Rei (Reino Unido) – 1475-1528 - No Castelo de Windsor, abriga túmulos de monarcas britânicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gótico impressionante. Foi palco de casamentos da família real.
    Capela do Rei (Reino Unido) – 1475-1528 - No Castelo de Windsor, abriga túmulos de monarcas britânicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gótico impressionante. Foi palco de casamentos da família real. Foto: Jack Pease?wikimédia Commons
  Capela do Senhor da Pedra (Portugal) – 1686 - Construída sobre uma rocha à beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenário dramático. É um local de culto e peregrinação religiosa.
    Capela do Senhor da Pedra (Portugal) – 1686 - Construída sobre uma rocha à beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenário dramático. É um local de culto e peregrinação religiosa. Foto: - Flickr Richard Jack
