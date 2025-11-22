Assine
Esqueleto causa espanto por reunir ossos de sete pessoas

RF
Redação Flipar
  • Isso porque, nos anos 1970, a descoberta de um esqueleto deixou pesquisadores intrigados por conta de sua composição.
    Isso porque, nos anos 1970, a descoberta de um esqueleto deixou pesquisadores intrigados por conta de sua composição. Foto: Chelms Varthoumlien Unsplash
  • O esqueleto era composto por restos de pelo menos sete indivíduos de diferentes períodos históricos, misturado a sepulturas romanas.
    O esqueleto era composto por restos de pelo menos sete indivíduos de diferentes períodos históricos, misturado a sepulturas romanas. Foto: reprodução/Antiquity
  • Inicialmente tratado como romano, análises de radiocarbono revelaram que alguns ossos eram da época Neolítica, ou seja, muito mais antigo.
    Inicialmente tratado como romano, análises de radiocarbono revelaram que alguns ossos eram da época Neolítica, ou seja, muito mais antigo. Foto: reprodução/Antiquity
  • Um estudo detalhado confirmou que na verdade o esqueleto encontrado em Pommerœul era uma montagem de ossos de diferentes períodos históricos, incluindo o Neolítico e a era romana.
    Um estudo detalhado confirmou que na verdade o esqueleto encontrado em Pommerœul era uma montagem de ossos de diferentes períodos históricos, incluindo o Neolítico e a era romana. Foto: reprodução/Antiquity
  • Cientistas sugerem que os romanos podem ter alterado enterros mais antigos ao ocupar o espaço ou montado intencionalmente o esqueleto com ossos locais e contemporâneos, criando um enigma arqueológico.
    Cientistas sugerem que os romanos podem ter alterado enterros mais antigos ao ocupar o espaço ou montado intencionalmente o esqueleto com ossos locais e contemporâneos, criando um enigma arqueológico. Foto: Petra Blahoutová por Pixabay
  • A teoria mais aceita sugere que a montagem inicial foi feita por uma comunidade neolítica e modificada pelos romanos, possivelmente por respeito ou crenças supersticiosas.
    A teoria mais aceita sugere que a montagem inicial foi feita por uma comunidade neolítica e modificada pelos romanos, possivelmente por respeito ou crenças supersticiosas. Foto: Raffaele Giannetti - Wikimédia Commons
  • O caso indicou que diferentes sociedades, mesmo separadas por milênios, interagiam simbolicamente por meio do legado deixado em seus enterros.
    O caso indicou que diferentes sociedades, mesmo separadas por milênios, interagiam simbolicamente por meio do legado deixado em seus enterros. Foto: Miguel Á. Padriñán pexels
  • O mistério segue inspirando estudos e debates, mas destaca um diálogo cultural entre eras distintas.
    O mistério segue inspirando estudos e debates, mas destaca um diálogo cultural entre eras distintas. Foto: Peter Dargatz por Pixabay
  • A história da humanidade é marcada por transformações profundas, desde a transição de caçadores-coletores para agricultores sedentários até a complexidade da sociedade globalizada de hoje. Saiba mais sobre cada um desses períodos!
    A história da humanidade é marcada por transformações profundas, desde a transição de caçadores-coletores para agricultores sedentários até a complexidade da sociedade globalizada de hoje. Saiba mais sobre cada um desses períodos! Foto: Abdullah Geelah - Wikimédia Commons
  • No Neolítico (cerca de 10.000 a.C.), houve a transição de comunidades nômades para sedentárias, com o desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais e criação de ferramentas avançadas, formando as primeiras aldeias.
    No Neolítico (cerca de 10.000 a.C.), houve a transição de comunidades nômades para sedentárias, com o desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais e criação de ferramentas avançadas, formando as primeiras aldeias. Foto: mostafa meraji por Pixabay
  • Com o surgimento da Idade dos Metais (4.000 a.C. - início da Idade Antiga), as sociedades passaram a usar cobre, bronze e ferro, facilitando a criação de armas e utensílios, o que impulsionou o comércio e a formação de cidades-estado.
    Com o surgimento da Idade dos Metais (4.000 a.C. - início da Idade Antiga), as sociedades passaram a usar cobre, bronze e ferro, facilitando a criação de armas e utensílios, o que impulsionou o comércio e a formação de cidades-estado. Foto: Dirk Hoenes por Pixabay
  • Durante a Idade Antiga (séculos VI a.C. - século V d.C.), civilizações como Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma marcaram avanços em arquitetura, filosofia, ciência e organização política.
    Durante a Idade Antiga (séculos VI a.C. - século V d.C.), civilizações como Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma marcaram avanços em arquitetura, filosofia, ciência e organização política. Foto: - M.Lubinski /Wikimédia Commons
  • O cristianismo surgiu e se espalhou pelo Império Romano, influenciando profundamente a sociedade.
    O cristianismo surgiu e se espalhou pelo Império Romano, influenciando profundamente a sociedade. Foto: Hugo Fergusson Unsplash
  • Na Idade Moderna (séculos XV - XVIII), o Renascimento, as Grandes Navegações e a Revolução Científica transformaram a visão de mundo e promoveram a globalização.
    Na Idade Moderna (séculos XV - XVIII), o Renascimento, as Grandes Navegações e a Revolução Científica transformaram a visão de mundo e promoveram a globalização. Foto: wikimedia commons Hugo Refachinho
  • A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, transformou a produção e a sociedade, dando origem ao capitalismo.
    A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, transformou a produção e a sociedade, dando origem ao capitalismo. Foto: dominio publico
  • Por fim, a Idade Contemporânea (século XIX até os dias atuais), ficou marcada pelos avanços tecnológicos, lutas por direitos humanos e aceleração do progresso científico.
    Por fim, a Idade Contemporânea (século XIX até os dias atuais), ficou marcada pelos avanços tecnológicos, lutas por direitos humanos e aceleração do progresso científico. Foto: Reprodução
  • Tudo isso culminou na sociedade digital atual, marcada pela conectividade global e desafios relacionados à sustentabilidade e ética no uso de novas tecnologias.
    Tudo isso culminou na sociedade digital atual, marcada pela conectividade global e desafios relacionados à sustentabilidade e ética no uso de novas tecnologias. Foto: Bekki Luo - Flickr
