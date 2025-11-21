Morador descobre presente ‘esquecido’ por 46 anos na parede do banheiro

"Quando tirei aquilo, era um papel de embrulho supervelho", declarou King Ã emissora KTLA5. Ao abrir o antigo presente, ele descobriu que se tratava de um conjunto de Matchbox Thunder Jets - aeromodelos fabricados nos anos 70. O homem especula que o pacote deve ter caÃ­do em um vÃ£o da parede quando estava escondido no sÃ³tÃ£o da casa. A mÃ£e, por sua vez, nÃ£o se recorda de ter comprado o brinquedo. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram