Museus que foram casas de autores brasileiros revelam a vida por trás da obra

Casa de João Cabral de Melo Neto (Recife, PE): A casa onde nasceu o autor de “Morte e Vida Severina” é hoje um espaço de memória que destaca sua poesia concreta e engajada. O acervo inclui documentos diplomáticos, já que Cabral foi cônsul, além de manuscritos e objetos que revelam sua obsessão pela forma. Foto: reprodução