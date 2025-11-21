Galeria
Festejada como a ‘Roma Brasileira’, cidade preserva a alma da Itália no interior paulista
Situada a 480 quilômetros da capital paulista, Pedrinhas Paulista tem cerca de 3 mil habitantes e está às margens do Rio Paranapanema, na divisa com o Paraná, envolta por natureza e história. Foto: reprodução
A cidade nasceu de uma colônia formada por 28 famílias italianas vindas de regiões como Sicília, Calábria, Lazio, Veneza, Abruzzi, Piemonte e Lombardia. Foto: reprodução
As construções de Pedrinhas Paulista refletem o estilo italiano, com fachadas charmosas, praças bem cuidadas e igrejas que remetem à tradição europeia. Foto: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista
Massas artesanais, polentas, vinhos e doces típicos fazem parte do cardápio local, mantendo viva a gastronomia herdada dos imigrantes. Foto: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista
Eventos como a Festa Italiana e celebrações religiosas reúnem moradores e visitantes em torno da música, dança e sabores da Itália. Foto: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista
A história das famílias fundadoras é preservada em museus, monumentos e relatos que reforçam o orgulho da comunidade por suas raízes. Foto: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista
A agricultura é o pilar econômico da cidade, com destaque para o cultivo de soja e milho, além da pecuária leiteira. Foto: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista
A produção de leite, aliás, é uma das principais atividades locais, abastecendo a região e gerando renda para diversas famílias. Foto: reprodução
As lavouras de soja e milho, por sua vez, garantem produtividade e sustentabilidade, com técnicas modernas que respeitam o meio ambiente. Foto: reprodução
Desde sua emancipação em 1991, Pedrinhas Paulista contribui para o crescimento do oeste paulista com sua força agrícola. Foto: Divulgação/ Aprosoja
Rodovias como Miguel Jubran, Raposo Tavares e Helder de SÃ¡ conectam a cidade a centros urbanos e facilitam o turismo. Foto: reproduÃ§Ã£o/prefeitura de pedrinhas paulista
Visitantes encontram em Pedrinhas Paulista um mergulho na cultura italiana, com experiências autênticas e acolhedoras. Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
O Rio Paranapanema emoldura a cidade com paisagens encantadoras, ideais para passeios e contemplação. Foto: reprodução
Escolas locais valorizam a história da imigração italiana, promovendo projetos culturais e ensino bilíngue em algumas iniciativas. Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
Produtos artesanais como bordados, cerâmicas e peças decorativas carregam traços da cultura italiana e da vida rural. Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
Igrejas como a Matriz de São Pedro são símbolos da fé e da arquitetura italiana, com celebrações que unem a comunidade. Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
Moradores de Pedrinhas Paulista mantêm forte senso de coletividade, com ações sociais e eventos que fortalecem os laços locais. Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
Ideal para quem busca turismo de raÃzes, Pedrinhas oferece vivÃªncias culturais, gastronÃŽmicas e histÃ³ricas inesquecÃveis. Foto: reproduÃ§Ã£o/prefeitura de pedrinhas paulista
A cidade é referência nacional na preservação da memória italiana, sendo reconhecida como símbolo da imigração no Brasil. Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
Com tranquilidade, segurança e infraestrutura básica eficiente, Pedrinhas Paulista é exemplo de bem-estar no interior paulista. Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
Um monumento vivo à coragem dos imigrantes e à força da tradição, Pedrinhas Paulista preserva com orgulho suas raízes italianas. Venha conhecer, se encantar e fazer parte dessa história que atravessa gerações. Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista