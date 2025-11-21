Assine
Depois de protestos, Reino Unido mira proibir revenda superfaturada de ingressos

Redação Flipar
    Nesse sentido, as plataformas de revenda poderão cobrar taxas adicionais sobre esse preço, mas estes custos também serão limitados. O foco, então, é garantir que não possam ser inflacionados artificialmente. Foto: @radiohead
    Ainda de acordo com o jornal, a proibição também quer abranger as redes sociais, que, segundo plataformas de revenda, ofereceriam ingressos não regulamentados e potencialmente fraudulentos. Foto: Instagram @dualipa
    Além disso, qualquer pessoa que revenda um ingresso também estará proibida de oferecer mais ingressos do que aqueles que poderia ter adquirido dentro dos limites da bilheteria original. Foto: Retorno do Oasis - Reprodução do Instagram @oasis
    Afinal, astros como Dua Lipa e as bandas Coldplay e Iron Maiden cobraram ações do governo contra sites de revenda de ingressos, como Viagogo e StubHub. Foto: reprodução
    Ainda segundo o periódico "The Guardian", o governo analisa a possibilidade de fixar um limite entre zero e 30% acima do valor nominal do ingresso. Foto: Instagram @dualipa
    Por outro lado, as empresas de revenda secundária têm feito forte lobby contra a proposta, pois alegam que ela aumentaria os riscos de fraude. Foto: kudumomo wikimedia commons
    Os artistas afirmam que um teto rígido ajudaria a “corrigir aspectos do mercado de revenda secundária extorsivo e pernicioso que beneficia os cambistas". Foto: Divulgação
    Além disso, eles entendem que os cambistas apresentam práticas exploratórias que "impedem que fãs genuínos tenham acesso à música, ao teatro e aos esportes que amam”. Foto: Flickr Kirk Stauffer
    Práticas de cambistas do Reino Unido "conseguem abocanhar grandes quantidades de ingressos e revendê-los com lucros exorbitantes em sites como Viagogo e StubHub". Foto: flickr Raph_PH
    Em alguns casos, segundo o jornal, bots e softwares especializados são usados para maximizar o número de ingressos obtidos, o que já levou a processos judiciais e prisões. Foto: wikimedia commons Raph_PH
    Entre os artistas que assinaram o documento, estão Radiohead, Johnny Marr, Robert Smith, Sam Fender, Nick Cave & the Bad Seeds, PJ Harvey, Nick Mason, baterista do Pink Floyd, Mogwai e New Order. Foto: Retorno do Oasis - Reprodução do Instagram @oasis
    Para eles, esta prática comercial "mina a confiança no setor de entretenimento ao vivo e compromete os esforços de artistas e organizadores para tornar seus eventos acessíveis". Foto: Reprodução Instagram Coldplay
    Assim, um estudo da associação "Which?" revelou que alguns ingressos para o show do Oasis deste ano, em Wembley, foram oferecidos a preços de até 4.442 libras, cerca de R$ 30,8 mil, na cotação atual. Foto: Retorno do Oasis - Reprodução do X @oasis
    Vale lembrar que, em 2021, a Irlanda proibiu a revenda de ingressos. Isso ocorreu tanto para competições esportivas como shows. Foto: Divulgação
