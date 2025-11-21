Animais
Guia brasileiro leva susto e por pouco não é engolido por baleia-jubarte na Noruega
-
Ao nadar nas águas geladas da Noruega, uma baleia-jubarte emergiu repentinamente ao seu lado, abriu a boca e por pouco não o engoliu. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/RecordTV
-
A interação foi tão próxima que ele chegou a tocar na barbatana do animal, que tem cerca de 16 metros e pesa quase 40 toneladas. Foto: Reproduc?a?o/RecordTV
-
O brasileiro descreveu a experiência como "maravilhosa", destacando a intensidade de estar em contato com a natureza selvagem sem gaiolas ou barreiras. Foto: Reproduc?a?o/RecordTV
-
Natural de Inhumas, Goiás, Ítalo Garcia Alves é o único brasileiro a realizar esse tipo de expedição no país. Foto: Reproduc?a?o @roceiroviajante
-
-
Ele reforçou que humanos não fazem parte da cadeia alimentar desses animais e que eles são extremamente inteligentes, não havendo registros de ataques a seres humanos na natureza. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Record TV
-
Segundo especialistas, a baleia provavelmente devolveria a pessoa se a engolisse acidentalmente. Foto: Reproduc?a?o/RecordTV
-
E foi exatamente isso que aconteceu em outro caso envolvendo uma jubarte no início de 2025. Foto: Divulgação Petrobrás
-
-
Adrián Simancas, de 23 anos, fazia uma travessia com o pai a bordo de caiaques infláveis no extremo sul do Chile quando foi inesperadamente engolido por uma baleia-jubarte. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
-
"Pensei que talvez fosse uma onda, mas quando continuei sentindo isso, em menos de um segundo, senti aquele impacto tão forte que soube que não poderia ser uma onda, porque seria um tsunami ou algo estranho", contou ele. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
-
Em imagens captadas pelo pai, a baleia emerge e engole Adrián, mas ele reaparece poucos segundos depois. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
-
-
"Eu me virei e senti como se algo estivesse roçando meu rosto, é como uma cor entre azul e branco e vejo que está vindo de cima e de ambos os lados e está me afundando", relatou o jovem. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
-
Adrián afirmou que pensou ter sido "comido por alguma coisa", já que ele e o pais tinham conversado sobre a chance de haver orcas naquela área e que elas são mais agressivas. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
-
Orientado pelo pai, Adrián conseguiu se agarrar ao caiaque e, já em segurança, foi rebocado até a costa. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
-
-
O Estreito de Magalhães, onde pai e filho faziam o passeio, é bastante procurado por viajantes por oferecer diversas experiências ao ar livre. Foto: Atlantic Ocean/Domínio Público
-
No site oficial de turismo da região, são destacados passeios de caiaque que permitem a observação de golfinhos e de baleias-jubarte, uma das principais atrações do local. Foto: Facebook Maqua Uerj - Botos, Golfinhos e Baleias
-
De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), as baleias-jubarte habitam os principais oceanos do planeta. Foto: Flickr Aliéte Lina
-
-
A instituição explica que esses animais são muito apreciados por quem pratica observação de baleias. Foto: Flickr Olga Filatova
-
Isso porque as jubarte costumam ser bastante ativas na superfície, realizando saltos e batendo na água com as nadadeiras, o peito ou a cauda. Foto: Reprodução G1